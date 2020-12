A tervezett időpontban kerül megrendezésre a FACHPACK

Címkék: csomagolás csomagolástechnika csomagolóipar FachPack FachPack 2015 járvány Nürnberg NürnbergMesse vírus

A FACHPACK csomagolástechnikai szakkiállítás a szokásos ütemtervnek megfelelően2021. szeptember 28-30. között kerül megrendezésre a Nürnbergi Kiállítási Központban. Az idei tapasztalatok alapján a koronavírus járvány nyáron enyhül. Ehhez adódik a vakcinák megjelenése. A szervezők két kiállítóterem megnyitásával biztosították, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre a kiállítók és a látogatók számára, ezenkívül higiéniai akciótervet is készítettek. A FACHPACK 2021 standkiosztása januárban veszi kezdetét.

„A pandémiás helyzetet is figyelembe véve rendkívül kielégítő a jelenlegi kiállítói aktivitás, elsősorban Közép-Európából – mondta Heike Slotta, a NürnbergMesse ügyvezető igazgatója. – 1 300 kiállítóra számítunk. A csomagolóipar szereplői nagyon várnak arra, hogy újra személyesen találkozzanak egy szakvásáron, különösen miután a 2021 tavaszára tervezett összes releváns szakvásár lemondásra került. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy 2021 szeptemberében egy biztonságos FACHPACK szakvásárt rendezhessünk.”

Inspiráció és információszerzés

A FACHPACK 2021 kiállítást nemcsak biztonságosnak, hanem inspirálónak is szánják. A színfalak mögött a személyzet keményen dolgozik az esemény kísérőprogramján. Újfent nagy szerepet játszani a „környezetbarát csomagolás” kulcsfontosságú témaköre. A két rendkívül népszerű fórum, a PACKBOX és a TECHBOX az INNOVATIONBOX-szal egészül ki, ahol a kiállítók termékinnovációikat mutathatják be. A korábbi rendezvényekhez hasonlóan a legjobb csomagolási megoldásokat Fenntarthatósági Díj és a Német Csomagolási Díj elismerésekkel jutalmazzák. A rendezvény további jellemzői: érdekes témákról szóló különleges bemutatók, start-up területek és még sok egyéb. A kísérőprogram egyes részeit online is közvetítik.

A digitális FACHPACK

A jövőben a FACHPACK a digitális környezetben is megjelenik. Az elmúlt hónapokban a NürnbergMesse rengeteg pozitív tapasztalatot szerzett a virtuális és hibrid (részben fizikai, részben virtuális) eseményformátumokról. A FACHPACK esetében ez konkrétan azt jelenti, hogy rendezvényen tartott előadásokat az internetre továbbítják, ahol azok később letölthetők. A kiállítási standok közvetlen érintkezési lehetőségei mellett virtuális üzleti partnerkereső eszközöket is kínálnak. Ez lehetővé teszi a kapcsolattartást és a szakvásár időpontja előtti egyeztetéseket. A digitális eszközök megkönnyíthetik a vevői igényeknek megfelelő csomagolási megoldások felkutatását.

A higiéniai akcióterv személyes hálózatépítést tesz lehetővé

Az átfogó higiéniai koncepció lehetővé teszi a NürnbergMesse rendezvényeinek biztonságos látogatását. Érintés nélküli fizetés, online jegyfoglalás, kézfertőtlenítő állomások, ultramodern szellőztető rendszer a kiállítási csarnokokhoz és kongresszusi helyiségekhez, széles folyosók, amelyek lehetővé teszik a szociális távolságtartást, és a digitális kapcsolattartásra szolgáló alkalmazás a kiállítási standokon csak néhány példa az óvintézkedésekre. Az általános terv mellett az adott pandémiás helyzettől és a helyi szabályoktól függően a szervezők egyedi higiéniai koncepciót is kidolgoznak majd, ami megfelel a speciális követelményeknek. A higiéniai koncepcióról és a biztonsági intézkedésekről további információ a www.fachpack.de/protective-measures weboldalon található.