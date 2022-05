A Schneider Electric lett a Jövő vállalata!

Címkék: automatizálás energiamenedzsment fenntarthatóság Schneider Electric

Újabb elismeréssel gazdagodott szombaton este a Schneider Electric a Joint Venture Szövetség (JVSZ) Companies for the Future Award 2022 díjátadó ünnepségén. Az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalatot tavaly a világ legfenntarthatóbb vállalatának választották, most hazánkban lett a Jövő Vállalata nagyvállalati kategóriában.

A Companies for the Future Award 2022 elismerést idén első alkalommal osztotta ki a Joint Venture Szövetség. Az üzleti szövetség a díjjal külön közép- és nagyvállalati kategóriában értékelte azokat a társaságokat, amelyek folyamatos növekedésükkel, stabilitásukkal, megbízhatóságukkal, etikus üzleti magatartásukkal, társadalmi hasznosságukkal és a dolgozók elégedettsége alapján támogatják a magyar gazdaságot és társadalmat, valamint sokat tesznek a fenntartható jövő megteremtéséért.

A fenti szempontok szerint legjobban teljesítő 5 vállalat közül egy Szakmai Bíráló Bizottság titkos szavazáson választotta ki a Schneider Electric-et végső győztesnek.

„Mindig nagy megtiszteltetés, amikor társaságunk bármilyen elismerésben részesül, de ez alkalommal egy igazán komplex szempontrendszer alapján méretettünk meg és bizonyultunk a legjobbnak. A Schneider Electric-nél folyamatosan azon dolgozunk, hogy innovatív megoldásainkkal egy jobb, élhetőbb jövő lehetőségét hozzuk el mindenki számára, és ebben mi magunk is hasonlóan komplexen gondolkozunk, mint a most elnyert díj. Mindennapi működésünkben egyaránt törekszünk a környezetvédelmi, társadalmi, globális és lokális kérdésekre kielégítő válaszokat adni, és működésünkkel is példát mutatni üzleti partnereinknek, beszállítóinknak, szűkebb és tágabb környezetünknek” – mondta el a díj kapcsán Veres Zsolt, a Schneider Electric vezérigazgatója.

A Schneider Electric, az energiamendzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat négy gyárában, logisztikai központjában, üzleti, értékesítési és ügyfélszolgálati központjában, ESS (Energy and Sustainability Services) részlegében és globális pénzügyi, valamint beszerzési szolgáltatásokat nyújtó központjában mintegy 2000 főt foglalkoztat Magyarországon.