A Molding Expo 2021-ben elindítja a Roading Tooling Innovation-t

A koncepciók benyújtásánk határideje 2020. november 15.

Címkék: formagyártás messe stuttgart Moulding Expo Stuttgart szerszám szerszámgyártás

Újdonsággal jelentkezik a Molding Expo 2021-ben. A csarnok közepén elhelyezett Road of Tooling Innovation betétprogramon a szerszámgyártók a fröccsöntő gépek, a perifériák és az alapanyagok hyártóival együtt mutatják majd be a legkorszerűbb gyártási koncepciókat.

"A Road of Tooling Innovation keretein belül mindent bemutatunk majd, ami csak lehetséges" - magyarázta Thomas Seul professzor, a Német Szerszám- és Formagyártók Szövetségének (VDWF) elnöke a vásár promóciós és technikai támogatójaként. A lehetőséget pozitívan fogadta a szakma: olyan neves vállalatok, mint a Braunform GmbH, a Georg Kaufmann Formenbau AG, a Haidlmair GmbH, a Werkzeugbau Siegfried Hofmann GmbH és a Zahoransky Automation & Molds GmbH már bejelentették, hogy koncepciót dolgoznak ki a megjelenésre. A koncepciók általi jelentkezés határideje 2020. november 15.

"A Road of Tooling Innovation a Molding Expo fénypontja leszés egy teljesen új vásárélményt ad majd a látogatóknak, mert itt minden mozgásban lesz és valóban mindent lehet majd látni - mondta Florian Niethammer, a olding Expo projektmenedzsere. - Ehhez az exkluzív megjelenéshez az éllovas szerszámgyártókat és azok technológiai partnereit kívánjuk megnyerni, akik innovatív erejükkel és minőségi termékválasztékukkal demonstrálhatják az ágazat erejét." A Road of Tooling Innovation szemléletessé teszi a látogatók számára a szerszámok gyártási hatékonyságát és felhasználhatóságát. Maximum tíz projekt kerül majd bemutatásra.

"A mérnökök egyből fellelkesülnek, ha valami namcsak láthatnak, de meg is érinthetnek - jelentette ki a VDWF elnöke. - Ha egy működő szerszámot mutatunk be, az onnantól már már nem csak egy darab élettelen fém.Ezért szeretjük a szerszámgyártást - a kiállítók szaktudásával együtt - élőben is megtapasztalni. A Road of Tooling Innovation azokat az általános megoldásokat emeli majd ki, amelyekre a jövőben szöükségünk lesz a szerszámgyártásban.

www.moulding-expo.com