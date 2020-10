A legvonzóbb munkaadók között a Schneider Electric

Címkék: automatizálás energiagazdálkodás munkahely munkáltató munkavállaló Schneider Electric

Bekerült a világ 50 legvonzóbb munkaadója közé mérnöki és IT területen a Schneider Electric az Universum Talent Survey felmérése alapján. A lista összeállításához a világ 12 országában közel negyedmillió, üzleti és mérnöki tanulmányokat folytató hallgató értékelését vették figyelembe.

A világ legvonzóbb munkaadói közé tartozik a Schneider Electric: az energiagazdálkodás digitalizálásában élenjáró cég a mérnöki és az informatikai területet vizsgálva a 48. helyen végzett az Universum legfrissebb toplistáján. A munkáltatói márkaépítéshez kapcsolódó tanácsadással és szolgáltatásokkal foglalkozó cég a világ 12 legerősebb gazdaságában összesen 235 ezer, üzleti, valamint mérnöki tanulmányokat folytató hallgató véleményét kérte ki a rangsor összeállításához. A hallgatók 40 szempont alapján értékelték a munkaadókat, és a felmérés feltárta azt is, hogy milyen tényezőket tartanak a legfontosabbnak a munkavállalással kapcsolatos döntéseik meghozatalakor.

A Schneider Electric a tavalyi rangsorhoz képest több piacon is jelentős előrelépést mutatott fel, a cég kategóriájában a legmagasabb értékelést Törökországban (41.), Szingapúrban (42.) és Kínában (44.) érte el. „Igazán büszkék vagyunk arra, hogy ismét ott vagyunk a TOP 50-ben” - mondta el Tina Mylon, a vállalat tehetséggondozásért és sokszínűségért felelős senior alelnöke. „Szeretnék köszönetet mondani ezúton is minden, a munkáltatói márkaépítéssel és az egyetemi kapcsolatokkal foglalkozó csapatunknak világszerte, akik új szemléletet hoztak abban, hogyan tudunk vonzóak lenni vállalatként a hallgatók számára, ami különösen nagy kihívást jelentett 2020-ban, hiszen a pandémia miatt teljes mértékben digitális csatornákra kellett átállnunk. Ez nagyon jó alapot ad nekünk, amire 2021-ben is építhetünk, és megtaláljuk a módját annak, hogyan lehetünk vonzóak a tehetségek számára” - fűzte hozzá Tina Mylon.

A Schneider Electric elkötelezett abban, hogy a hallgatók számára lehetőséget biztosítson az iparág megismerésére és a jövőbeli karrierlehetőségek felfedezésére. A diákok számos módon léphetnek kapcsolatba a céggel, és a vállalat arra törekszik, hogy a munkavégzés új módjait dolgozza ki, így továbbhaladva a digitalizáció útján.