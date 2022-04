A láthatóak diadala

Ebből nem maradhatsz ki. Főleg, ha gépgyártó vagy

Az állatvilágban az örökítést, az életet az az egyed viszi tovább, amelyik tudja érvényesíteni magát, amelyik látható és kitűnik a többi közül. Nem meglepően a vezér is az lesz, amelyik meg meri mutatni a valódi erejét, majd stabilizálja a pozícióját. Ösztönösen tudják, hogy mi a túlélő magatartás.

A fenti gondolat arra kell, hogy ösztönözzön téged is, hogy nem jó, ha rejtve maradsz a piacod számára. A jó hír az, hogy neked az érvényesülésért nem kell sem pávatáncot járnod, sem más oroszlánokkal megküzdened. Van egyszerűbb és emberibb módja: gépgyártóként azzal fitogtathatod az erődet, ha benevezel a Magyar Ipari Célgép Nagydíjra, és hírt adsz magadról – széles körben.

A legfontosabb tehát a döntés, a szándék, mert a regisztráció és a pályázat feltöltése gyors és kényelmes, online végezhető. A lényeg, hogy úgy mutasd be a géped, hogy nagyon könnyen értelmezhető legyen bárki számára, hogy mire való. De hogyan csináld ezt jól?

Hogy fogódzót adjak a kezedbe, megkérdeztem a Magyar Ipari Célgép Nagydíj zsűrielnökét, Metál Attilát, aki második éve fogja össze a pályázatok elbírálását. Attila a Gépipari Tudományos Egyesület Konstrukciós Szakosztályának titkára, a „hétköznapokban” pedig a Knorr-Bremse Rail Systems Budapest egyik kutatás-fejlesztési részlegének vezetője.

Kiss László: Sok gépgyártó kolléga gondolkodik azon, hogy pályázzon-e, vagy sem. Mit tanácsolsz azoknak, akik hezitálnak?

Metál Attila: Mindenki, aki alkotott valamit, igenis ragadjon meg minden lehetőséget, és mutassa meg az alkotását. Én még olyan működő gépet nem láttam, amelyre ne lenne valahol büszke az alkotója. A gyerekek ezt még olyan jól csinálják: azonnal megmutatják, amit rajzoltak vagy építettek. Büszkék rá, és be is zsebelik a dicséretet. Ez így lenne helyes a szakmánkban is, hiszen ha létrehozol valamit, éppúgy büszkének kell lenned rá, mint amikor a kezed munkájával házat építesz vagy amikor gyermeked születik.

Metál Attila bejelenti a 2021-es év győztes célgépeit

Hogyan tudják úgy bemutatni a gépeiket a pályázók, hogy a know-how-t megfelelően védjék?

A pályázók a regisztráció során létrehoznak egy fiókot a verseny hivatalos honlapján, amelybe feltöltik a célgépük adatait. Ennek a fióknak két része van: a látogató-érdeklődők számára megadott egyszerű bemutatás és a szakmai zsűri felé való részletes ismertetés. Az előbbiek kikerülnek a nyilvánosan elérhető „nevezett célgépek” katalógusába, míg a zsűri információi zárt térben maradnak, és titokként kezeljük.

Milyen információkra van szükség? Milyen adatokat kell megadni?

A látogatók felé érdemes egyszerű leírást adni a géphez, azt segítve, hogy a nem szakmabeliek is jól tudják értelmezni az adott gép küldetését. Elérhetővé tesszük az érdeklődők felé a tervező és a gép építőjének az elérhetőségeit, egy képet és a videót, amely bemutatja a gép működését, használatát. Ez lehet akár professzionális, akár egy mobiltelefonnal készült videó egyaránt. Informatív legyen, ez a legfontosabb.

A zsűri részére mélyebb információkat várunk: rajzot, részletesebb műszaki bemutatást, betekintést a gép gazdaságosságára és hasznára vonatkozóan. Ezek az adatok kerülnek a titkos, zárt rendszerbe, amelyekhez nem fér hozzá harmadik fél.

Mit kell ahhoz tenni, hogy az ember egy tökéletes, ha úgy tetszik, nyertes pályázatot írjon?

Ez épp olyan kérdés, mintha az iránt érdeklődnél, hogy milyen filmet rendezz, hogy Oscart nyerj. Egy filmmel kapcsolatosan lehetnek olyan elvárásaink, hogy érdekes és fordulatos legyen, ugyanakkor egy kicsit művészi és megdöbbentő, de egy gép esetében egész más a helyzet. Természetesen lehet olyan elvárásokat támasztani felé, mint hogy legyen hatékony, gazdaságos, egyedi és korszerű.

Mekkora feladatot jelent egy pályázat beadása?

Az már az első versenyen látszott, hogy a legfontosabb a pályázat megítélhetősége és tartalma: nem jó, ha túl rövid, ahogy az sem, ha túl hosszú. A pályázói felhívás vonzereje abban rejlik, hogy a regisztráció egyszerű, a pályázat nagyon gyorsan beadható. Ha mértékkel mérjük a mondatokat, és a lényegre törekszünk, az egyrészt egyszerűbbé teszi a pályázat beadását, másrészt áttekinthetővé teszi az anyagot.

A gép különlegessége – Egy előzetesen meghatározott keretrendszerben dolgoztunk, és a pályázati anyag mennyisége helyett azt figyeltük inkább, hogy mi az adott gép titka, a különlegessége. Érdemes arra kitérni a műszaki bemutatásban, hogy mi az, ami létrehozta az ideát, ami kiemeli a pályaművet a többi célgép közül. Biztos vagyok abban, hogy minden gép, ami a pályázatra érkezik, a maga módján unikum, és ennek az egyediségnek kell átütnie a pályázatban. Ebben sokat segít a videó, ami működés közben be tudja mutatni a gép funkcióját mind a zsűrinek, mind a laikus közönségnek. Az innovációs érték – A legjobb pályaművek azok közül kerülnek ki, amelyek jelentős innovációt képviselnek, amelyeknek van újdonságtartalmuk. Kiváló példa erre a 2021-es év egyik különdíjas pályaműve, a Mobil Mechanika Mérnöki Kft. karbonszálat telítő gépsora, ami teljesen újszerű megoldás: a gép egy szénszálat cementpéppel burkol körbe, amely így annak a megkötéséig teljesen tetszőlegesen formálhatóvá vált, célja a betonacél kiváltása ezzel a karbonszálas betonnal. (A 2021-es pályaművek is megtekinthetők a www.gepedvanhozza.hu

A Mobil Mechanika Kft. karbonszálat telítő gépsora

A tervezői munka korszerűsége – Egyetemi professzoraink, akik a zsűriben aktív szerepet vállalnak, olyan tantárgyakat tanítanak, mint pl. a módszeres géptervezés, ezért kíváncsiak arra, hogy hogyan alkalmazzák ezt a gyakorlatban a mai konstruktőrök. Ezen a téren 2021-ben kiemelkedő volt a kategóriagyőztes AQ Anton Kft. 3D lézeres megmunkálógépének tervezési folyamata.

A versenyképesség – Az, hogy az adott pályamű milyen versenyelőnyt élvez a többi géppel szemben. Milyen célból jött létre: hiánypótlás, egy piaci rés betömése, vagy esetleg a választék bővítése a meglévő gépek széles palettájából.

A gazdasági előnye – Amikor konkrétan arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyi anyagot, időt, energiát takarít meg, azaz mi lehet az, ami miatt a lehetséges megrendelő két kézzel kap utána. Itt kiemelném a 2021-es pályamunkák közül a Vision Experts Kft. Vexis diódaméret-ellenőrző gépét, ami nagyon aprólékos kézi munkát váltott ki azzal, hogy a gép másodpercenként 10 diódát ellenőriz 4 kamera segítségével. Itt a termelékenység messze kiemelkedő volt a többi pályázó közül, az adott kategóriában.

A célgép korszerűsége – A 21. században élünk, figyelembe kell vennünk azt is, hogy megfelel-e a gép az Ipar 4.0 elvárásainak. A digitalizációs szempontok, a környezetvédelem, fenntarthatóság, üzemeltethetőség és karbantarthatóság mind egyaránt fontos, ezeket is külön-külön elemeztük ki pályaművenként. Ezek ma már elengedhetetlenek. Két gépet emelnék ki 2021-ből, amelyekre érdemes egy pillantást vetni: az egyik az Innopress Kft. Homokpolimer ömledékképző extrudere, amely a műanyag újrahasznosításának legjobb példája. A másik a C3D Kft. hidromechanikus présgépe, ahol is olyan mesterséges intelligencia algoritmust alkalmaztak, amely minden egyes préselési ciklusban az előző ciklus mért eredményeihez képest igazította a következő préselés paramétereit.

Milyen gépeket vártok a versenybe?

A 2021-es verseny jó példája annak, hogy minden gépgyártót be tudunk mutatni, sőt be is szeretnénk mutatni, és minden konstrukciót tudunk értékelni, még ha olyan széles is a paletta, mint tavaly volt. Az egyszerűbb gépektől az egészen komplex gépsorokig várjuk a pályázatokat.

A versenyt azért szervezzük – és tesszük ezt még jó sokáig –, hogy a hazai gépgyártó szektor részére megfelelő fórumot biztosítson a bemutatkozásra, a kapcsolatépítésre. Arra törekszünk, hogy a Magyar Ipari Célgép Nagydíj pályázói és nyertesei olyan rangos elismerésben részesüljenek, amely szélesebb körben is láthatóvá teszi őket. Az idei szervezés során azt már érzékeljük, hogy a Nagydíjat jegyzik a szakmánkban, és annál szélesebb érdeklődői körökben is. Ezért küzdünk, hogy legyen a Magyar Ipari Célgép Nagydíj a láthatóak diadala. Hogy döntöttél? Látható leszel?

Mi a jövőt építjük, te pedig csatlakozz hozzánk, ha GÉPED VAN HOZZÁ. Minden információt megtalálsz a nevezéshez itt: www.gepedvanhozza.hu