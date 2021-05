A KUKA robotokkal díjazza a legszebb alkotásokat

Címkék: automatizálás gyerek ipari robot KUKA Robotics oktatás robot robotika

Az idei gyereknap alkalmából megrendezett kampány során a KUKA robottal díjazza a kicsik által elkészített rajzok legjobbjait.

„Május 30-án ünnepeljük a jövő mérnökeit és úgy gondoljuk ezt fontos támogatni.” –mondja Perity Gábor, a KUKA Hungária értékesítési vezetője. A gyerekek mindig elfoglaltak - építenek, kutatnak, rajzolnak, ragasztanak és vágnak. Számukra egy tökéletesen megformázott papírdoboz jelenti a legújabb repülőgép modellt, a fotel mögötti tér a Mars bolygóra repíti őket, és néhány kocka egymásra helyezve nekik a legerősebb robot a földön. „A jövő a technológiáé és a gyerekeké. Éppen ezért döntöttük úgy, hogy a legjobban sikerült rajzot egy tanulást segítő robottal díjazzuk, mellyel felfedezhetik a 6 tengelyű robotok világát.”

A kampány mechanizmusa nagyon egyszerű: a gyerekeknek le kell rajzolni egy robotot úgy, ahogy ők azt elképzelik, majd ezt a képet a KUKA Facebook oldalán a játék posztjához kommentként feltölteni. Az első három legtöbb szavazatot kapott rajz kerül díjazásra, ahol a fődíj Edukációs robot az OrangeApps-től, akik a KUKA szoftver partnerei.

Az edukációs robot hatalmas segítséget nyújt a kezdő programozóknak

Perity Gábor szerint "Az oktatás és a technológia még sosem állt ilyen szoros kapcsolatban, mint most. A világjárvány és annak szükségessége, hogy továbbra is megfelelő oktatást biztosítsanak a diákoknak, arra késztette a tanárokat és a gyermekeket, hogy a távoktatás új módszereit alkalmazzák a technológia segítségével. Így az oktatás mára teljesen összefonódott a technológiával, és ennek következményeképp a robotikai programozás fontossága előtérbe került már fiatalabb korban is. Ugyanis a gyerekek egy olyan jövőre készülnek, ahol ezek a készségek elengedhetetlenek. Az Orange Apps Edukációs robotok kiváló eszközök arra, hogy logikai fogalmakat tanuljanak. Mindemellett a robot építés segítségével megismerkedhetnek számos kinetikai, transzmissziós, motorikus és más mechanikai folyamatokkal.”

A játékban 18 éves korig minden gyermek részt vehet. A képeket saját maguk, vagy Facebook profil hiányában a szülő is közzé teheti a megfelelő poszt alatt.

https://www.facebook.com/KUKAHungary