A jövőt építjük! Kooperálunk?

Ha szükséged van egy ipari célgépre, honnan indulsz?

A megnövekedett termelési igény miatt üzemi fejlesztésre készülsz, új célgépre van szükséged. Az igényed speciális, a feladat egyedi. Kicsi az esély arra, hogy létezik rá célgép, ezért terveztetned és gyártatnod kell. Hogyan találod meg a feladatra legalkalmasabb tervezőt és kivitelezőt? Kutatsz az interneten, esetleg megkérdezel szakmabelieket, akik rálátnak a gépgyártó szektorra. A kérdésedre érkezhet jó válasz, amellyel megtalálod a megfelelő kivitelezőt – vagy nem. Jóllehet, kerül egynéhány kontakt, de hogyan fogsz meggyőződni arról, hogy valóban közülük kerül majd ki a gyárad, üzemed megépítője?

A hazai gépgyártás számos vállalkozása és területe nem érhető el a világhálón. Több mérnökirodában csak tervezés történik, más felel a gyártásért. Gondolj bele abba, hogy mekkora segítség lenne számodra, ha valaki átadna egy kiváló célgéptervező és célgépgyártó kontaktlistát, hogy tessék, őket ma Magyarországon biztosan megkeresheted a feladatoddal, mert tapasztalt, bizonyított szakemberek. Olyan célgépgyártók, ahol egy kézben van a tervezés és a kivitelezés.

Mekkora a hazai gépgyártó szektor?

A Magyar Ipari Célgép Nagydíj 2021 verseny kiírásakor többen azt jósolták, hogy 20-25 célgépet biztosan benevez majd a gépészszakma, hiszen nem olyan nagy ez az iparág, hogy ennél több gépet jelöljenek. A Gépipari Tudományos Egyesülettel és Sipos Sándorral, az üzlettársammal, a verseny ötletgazdájával azonban másban hittünk. Tudtuk azt, hogy kiváló célgépgyártók vannak Magyarországon, jóval több, mint amennyit meg lehet tippelni, és különleges műhelyekben különleges célgépek készülnek. Őket szerettük volna elérni és bemutatni mindenkinek, aki érdeklődik a gépgyártás iránt, vagy nagy tapasztalattal rendelkező gépgyártót keres egy feladatára.

A pályaműveket április 21-ig vártuk, és a határidőig összesen 74 célgépet neveztek be. A zsűri átvette a pályaműveket és megkezdte a munkát, szigorú titoktartással kezelve minden adatot.

2021 legjobb célgépeinek az elbírálása megkezdődött

Metál Attila, a Gépipari Tudományos Egyesület Konstrukciós Szakosztályának titkára, a Magyar Ipari Célgép Nagydíj zsűrielnöke, és dr. Takács János, a Gépipari Tudományos Egyesület elnöke az adatok megismerése után így nyilatkozott: „A nevezési időszak lezárult, 74 pályázat érkezett: a nevezett célgépek mérete, funkcionalitása, összetettsége hihetetlenül széles skálán mozog, átfogva rengeteg iparágat. Színvonalas pályázatok és gépek születtek, előzetesen elmondhatjuk, hogy szinte »szépirodalmi« élmény volt olvasni a különböző konstrukciós megoldásokról. Az egyik célunk az volt, hogy mindenki, aki a hazai iparnak gépet tervez és gyárt, megmutathassa magát, legyen büszke az egyedi alkotására. Úgy véljük, ezt maradéktalanul sikerült elérni, a pályaművekben megmutatkozott, hogy ugyanolyan része a gépészéletünknek egy fazekas korongozógép, egy paplantöltő gép, mint egy robotizált autóipari gyártó gépsor. A pályázatok diverzitása és az egyes kategóriákba érkező nevezések erősen eltérő száma miatt úgy döntöttünk, hogy az előzetesen meghirdetett kategóriák további finomításra kerülnek.”

A pályaművek a www.gepedvanhozza.hu oldalon mutatkoznak be, ahol a gépek online katalógusában információkat, elérhetőséget és videókat is találsz a nevezett célgépekről. A zsűri értékelése mellett kíváncsiak vagyunk a szakma minden érdeklődő szereplőjének a véleményére is, erre létrehoztuk az elektronikus közönségszavazás lehetőségét, amellyel újabb 3 díj kerül kiosztásra az 5 szakmai díjon felül.

Kíváncsiak vagyunk, szerinted melyik a legjobb célgép a pályaművek közül

A közönségszavazás felülete megnyílt. Ha szakmai szemmel tudod vizsgálni a nevezett pályaműveket, és megtalálod közöttük a legérdekesebbet, támogasd a pályaművet egy szavazattal! Ezen a honlapon adhatod le a voksodat: www.gepedvanhozza.hu.

A tét nagy: a közönségszavazás nyertese elnyeri „Az év célgépe 2021” díjat, és vele együtt a saját vállalatom felajánlását, azaz a Chemplex Kft. által biztosított 1 000 000 Ft értékű hajtástechnikai eszközbeszerzési keretet.

Az eredményhirdetés és a szakmai, valamint a közönségdíj átadása 2021. június 14-én, a Gépész Szalonban lesz.

Kooperálunk tehát? Én felajánlom a díjat, te pedig szavazz arra a célgépre, amelyiknek véleményed szerint jár „Az év célgépe 2021” díj.

