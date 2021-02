A jövőt építjük. GÉPED VAN HOZZÁ?

A forrás te magad légy!

Megkérdeztem gépgyártó ügyfeleimet, hogy mi a helyzet 2021 elején a gépiparban, és kétféle képet mutattak nekem: egy részük alig győzi a munkát, küzd a szállítási határidők betartásával – ők jellemzően nagyvállalatoknak, autóipari vállalatoknak szolgáltatnak, hosszú időre látnak előre.

A másik képen vannak azok a gépgyártók, akiknek nincs lekötve a teljes kapacitása. Ők várják, hogy az ügyfeleik számára elérhetőek legyenek a források, amelyekkel fejlesztésekbe kezdhetnek és akkor újra lendületbe kerüljenek. Addig is egyéb, házon belüli skillekhez nyúlnak, például gyártási részfeladatokra vállalnak megbízást, gépelemeket terveznek és gyártanak, többen szakmai tanácsokat adnak, segítenek az ügyfeleknek a fejlesztések tervezésében.

Merthogy mindeközben a piac is diktál. A gépekkel termelő vállalatok terméket fejlesztenek, új termékek gyártásába kezdenek vagy profilt váltanak. Ennek következtében átszerveznek, bővítenek, automatizálnak, amellyel együtt jár az új gépek beszerzése.

Éppen ez a szép az elmúlt időszakban: az új igényekre új megoldások születnek. Számos gépgyártó ismerősöm készít prototípust, modellt, terveket olyan ipari feladatra, olyan technológiákkal, amellyel korábban nem volt dolga.

Ők már a jövőt építik, és talán éppen te is! Ha így van, azt lásd meg, hogy az innováció ott van nálad, gyere, és mutasd meg széles körben itt: MAGYAR IPARI CÉLGÉP NAGYDÍJ 2021 – Olvass tovább!

Az, hogy mit érzékelek és miben bízom, engem is inspirál, és új dolgok létrehozására késztet. Sipos Sándor jövőtervező mérnök kollégámmal és barátommal (mindketten gépészmérnökök vagyunk) elszántan dolgozunk azon, hogy felpörgessük a hazai gépgyártást, és összehozzuk a gépgyártókat a megrendelőkkel. Mert hisszük, hogy a hazai gépgyártás méltó beszállítója a hazai iparnak.

Ha te sem teszel fel mindent a feltételezésekre, akkor gyere, és legyél az okozója annak, hogy pörögjön az ipar: célgépépítő versenyt írtunk ki, amellyel zajt szeretnénk csapni, és néhány hónapra a figyelem középpontjába helyezni a hazai iparigép-gyártást.

MAGYAR IPARI CÉLGÉP NAGYDÍJ 2021

Az első iparicélgép-verseny, amelyre várunk tervekkel, prototípussal, modellel, saját tervezésű és gyártású ipari géppel is. A nevezés ingyenes, az elismerések vonzók lesznek. 5 kategóriában indíthatod a gépedet, minden kategória első helyezettje részesül díjazásban. A kategóriák legjobb gépeit szakmai zsűri nevezi meg.

A közönséget is meghívjuk a legjobb célgép kiválasztására: a közönségszavazás által megválasztott legjobb célgép tulajdonosának a Chemplex Homogenizálási és Erőátviteli Kft. 1 000 000 Ft értékű hajtástechnikai eszközbeszerzési keretet ajánl fel.

A regisztráció határideje: 2021. március 5.

A pályázati anyag benyújtási határideje: 2021. április 21.

A verseny és a díjátadó szervezése most is zajlik, de a pályázói jelentkezés már nyitva van. A verseny szervezői: Kiss László és Sipos Sándor, társszervező a Gépipari Tudományos Egyesület, médiapartnerként a TechMonitor és a Jövő Gyára szaklapok is a projekt mellé álltak.

Várunk téged is: akár versenybe szállnál, akár támogatnád ezt az erős összefogást.

A díjátadó a Gépész Szalon elnevezésű szakmai rendezvény keretében 2021. június 14-én lesz a Millennium Házában, ahová találkozóra hívjuk a gépészmérnököket és az ipari vállalatok vezetőit.