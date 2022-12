A gyöngyösi és gyöngyösoroszi szegregátumban élő fiatalok fejlesztését támogatja a Schneider Electric

Az Autonómia Alapítványt támogatja idén karácsonykor a Schneider Electric. Az energiamenedzsment és az ipari megoldások területén vezető multinacionális vállalat már második éve fordítja az üzleti partnerei megajándékozására szánt összeget nemes célra, és segíti hátrányos helyzetben lévő fiatalok fejlesztését, oktatását. A gyöngyösi és gyöngyösoroszi szegregátumokban mintegy 2000 roma származású ember él, közülük mintegy 100, 10-18 éves fiatallal dolgoznak együtt évek óta az alapítvány fejlesztő szakemberei.

A tavalyi után idén újra egy nemes célt és aktivitást választott karácsonyi adományozása kapcsán a Schneider Electric. Az Autonómia Alapítvány munkatársai 1990 óta dolgoznak különböző fejlesztési programokon keresztül kirekesztett csoportok, elsősorban roma fiatalok integrációján egész Magyarország területén. Az alapítvány azon túl, hogy aktív civil önszerveződéseket támogat; együttműködik kisközösségekkel, településekkel, intézményekkel, valamint segíti az előre lépéshez szükséges bizalom és együttműködés kiépítését. Ráadásul a szervezet roma integrációs szakpolitikai javaslatokat is készít.

„Gyöngyösi gyárunk kapcsán mi magunk is szívünkön viseljük a város és környezetének gazdasági és társadalmi kérdéseit, csakúgy, mint az esélyegyenlőség megteremtését vagy a fiatalok oktatását” – mondta el a támogatás kapcsán Veres Zsolt, a Schneider Electric országigazgatója.

A gyöngyösi két szegregátumban közel 1200 ember él, közülük mintegy 40, 10-18 éves fiatal vesz részt rendszeresen a programokban. Gyöngyösorosziban pedig nagyságrendileg 1500-an élnek, és mára a becslések szerint a falu lakosainak több mint fele roma származású. Itt a 13-14 éves fiatalok közül körülbelül 50 fiatal látogatja rendszeresen az Autonómia Alapítvány eseményeit. Az alapítvány a Schneider Electric-től kapott támogatásból egy évig biztosítja majd ezeknek a gyerekeknek szervezett összes programjának költségeit. Heti rendszerességű készségfejlesztő foglalkozásokat, futóversenyeket és teljesítménytúrákat szerveznek majd, sőt olyanok is lesznek a gyerekek között, akik a tengerhez is eljuthatnak nyaralni. Néhány fiatalnak pedig egész éves kollégiumi költségeit is finanszírozni tudja a támogatásból az alapítvány.

„Minden civil szervezet számára létfontosságú a programok anyagi feltételeinek előteremtése, ebben kaptunk most hathatós támogatást a Schneider Electric-től. A gyerekek fejlődése szempontjából kiemelten fontos a hosszú távú programok kialakítása, így most a munkatársaink és fejlesztő szakemberek egy újabb évet kapnak arra, hogy segíthessék, követhessék a gyöngyösi és gyöngyösoroszi szegregátumban élő fiatalokat a sikeres integráció és a felnőtté válás útján” – nyilatkozta a támogatás kapcsán Nun András, az Autonómia Alapítvány igazgatója.