A Fujitsu a „bajnokok” között a Canalys legújabb viszonteladói értékelésében

A Fujitsu ismét a bajnokok között végzett a Canalys 2022-es EMEA-régióbeli viszonteladói értékelésében, amely a viszonteladók kezelésének kimagasló színvonalát és az előző évhez képest elért fejlődést tükrözi.

Címkék: felmérés Fujitsu IT IT infrastruktúra IT menedzsment

Mértékadó IT-elemzők a „bajnokok” kategóriába sorolták a Fujitsut a Canalys 2022-es EMEA-régióbeli viszonteladói értékelésében. Az elismerés elnyeréséhez a partnerprogram iránti folyamatos elkötelezettségre, az előző évhez képest elért fejlődésre és a partnerektől érkező pozitív visszajelzésekre van szükség. A Fujitsu harmadik alkalommal került ebbe a kategóriába. A vállalat különösen magas pontszámot kapott a partnerektől az általa nyújtott technikai támogatás, partnerkezelés, valamint a disztribútorok és viszonteladók igényeire való reagálás terén.

Az elismerés kiválóan tükrözi a Fujitsu elkötelezettségét a kétszintű értékesítés iránt az EMEA-régióban. A vállalat regionális értékesítésének több mint 80%-át már most is partnereken keresztül bonyolítja, és azt tervezi, hogy a következő három évben 90%-ra növeli ezt az arányt, mivel a közvetlen stratégiai ügyfeleket a viszonteladókhoz irányítja át. Ennek során a közös lehetőségek kiaknázását állítja a középpontba a következő négy stratégiai területen: adatvezérelt átalakítás, SAP-megoldások, hibrid felhő és munkahely-megoldások.

„Folyamatosan olyan program megvalósítására törekszünk, amely hozzásegíti nagyrabecsült partnereinket szuperképességeik kibontakoztatásához és az új lehetőségek kiaknázáshoz. Örülünk, hogy az idén újra elnyertük ezt az elismerést a Canalystól. A Canalys ezek szerint felismerte, hogy a Fujitsu állandóan alkalmazkodik, igazodik viszonteladói igényeihez, és arra összpontosít, hogy a megfelelő támogatást a megfelelő időben, egyszerű és átlátható módon nyújtsa nekik. Ökoszisztémánkat folyamatosan mélyítve, élvonalbeli technológiai partnerekkel és független szoftverszállítókkal építünk kapcsolatokat, és gondoskodunk arról, hogy mindenki megfelelő és méltányos ellenszolgáltatást kapjon a munkájáért” – nyilatkozta Fernanda Catarino, az európai terméküzletág viszonteladókért, szakmai szövetségekért és ökoszisztémáért felelős vezetője.

A Fujitsuhoz hasonló technológiaszállítók alkalmazkodnak a változó iparági dinamikához

A Canalys szerint gyorsan változik az IT-szektor dinamikája a gazdasági és geopolitikai feszültségek, valamint a hosszabb távú technológiai átalakulás miatt. Ezek és más tényezők növelik a szállítókra nehezedő nyomást, rákényszerítve őket, hogy újítsák meg piacraviteli stratégiájukat, vonjanak be partnereket, és teremtsenek egyensúlyt a gyakran egymással versengő értékesítési csatornák között.

Alastair Edwards, a Canalys vezető elemzője szerint „minden eddiginél nagyobb igény mutatkozik a reziliens, jól képzett partnerekből álló és sokszínű viszonteladói ökoszisztéma iránt, hiszen az ügyfeleknek segítségre van szükségük az IT komplexitása, az erősödő kiberbiztonsági fenyegetések és a készségbeli korlátok miatt, miközben az IT-költségvetés egyre szűkül. Ezért a Fujitsuhoz hasonló szállítóknak prioritásként kell kezelniük a partnerek elégedettségét, fejlett programokat, eszközöket és platformokat kell kialakítaniuk, jutalmazniuk kell a szakértelmet, és kezelniük kell a konfliktusokat, miközben egyszerűsítik a folyamatokat és csökkentik az adminisztrációs költségeket. E kihívások miatt a »bajnokoknak« az idén még magasabbra tett lécet kellett átugorniuk."

Legújabb jelentésének elkészítéséhez a Canalys több mint 30 olyan technológiai szállítót vizsgált meg, amelyek jelentős partnerhálózatot tartanak fenn hardverek, szoftverek, kiberbiztonsági és felhőmegoldások értékesítésére az EMEA-régióban. Viszonteladói értékelésében (Canalys Leadership Matrix) a Canalys a partnerek szállítói benchmarkra adott visszajelzései, viszonteladói tevékenységük és kilátásaik részletes elemzése alapján határozza meg a szállítók pozícióját. A „bajnok” státusz azt jelenti, hogy a viszonteladók és a Canalys-elemzők értékelése alapján a szállító az elmúlt egy évben kiemelkedően kezelte viszonteladó partnereit más iparági szereplőkhöz képest, és közben teljesítménye is javult, ami nem könnyű feladat.

A Fujitsu továbbra is befektet SELECT partnerprogramjába, hogy partnerei képesek legyenek megbirkózni a folyamatosan változó kihívásokkal – beleértve a készletek elérhetőségét, a folyamatos szakemberhiányt és a pénzügyi nyomást. A „power to empower” szlogennel összhangban a program segíteni kívánja a partnerközösség tagjait, hogy többféle módon is részt vehessennek az új bevételi források felkutatásában és kiaknázásában. Ez a filozófia a Fujitsu ökoszisztéma-platformjában (Fujitsu Ecosystem Platform) ölt testet, amely a partnerek közötti együttműködés támogatásával és ösztönzésével segíti elő az összetett ügyfélprojektek megvalósítását.

www.fujitsu.com