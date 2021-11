A Fujitsu 2021-es SELECT innovációs díjai a járványra reagáló, új értékteremtő megoldásokat jutalmazzák

A nyolcadik díjprogram három döntős megoldása a Covid19-cel kapcsolatos kihívásokra összpontosít és hozzájárul az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseinek megvalósulásához

A Fujitsu orosz értékesítési partnere, az MSK Group a nyolcadik éves SELECT innovációs díjprogram ma bejelentett győztese. Az MSK Group díjnyertes projektje Nyugat-Oroszország kórházainak adatkezelését fejlesztette tovább az eredményesebb erőforrásgazdálkodás és a jobb betegellátás érdekében. A megosztott második helyezett Dataware és 4Way Solutions projektjei szintén a járvánnyal és a digitális átalakulással kapcsolatos kihívások legyőzését állították a középpontba.

A Fujitsu éves SELECT Innovation Awards díjprogramja azt a fontos szerepet kívánja elismerni, amelyet a cég értékesítési partnerei játszanak az új értékek teremtése és a vállalatok előtt álló kihívások legyőzése terén. Az idén a zsűri különösen nagy hangsúlyt fektetett azokra a projektekre, amelyek a Fujitsu tágabb ökoszisztémájára támaszkodva segítik az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseinek megvalósulását, és a Fujitsu fő portfólióinak megoldásaira támaszkodnak (munkahelymegoldások, adatkezelés, hibrid felhő és SAP-megoldások).

Fernanda Catarino, a Fujitsu értékesítési partnerekért, szakmai szövetségekért és ökoszisztémáért felelős európai vezetője elmondta: „Másfél évvel a járvány kezdete után nyilvánvaló, hogy a technológia segítségünkre volt az új munkastílushoz való alkalmazkodásban. Ráadásul a normalitáshoz visszavezető úton is fontos szerepet töltött be. Büszke vagyok rá, hogy ilyen sok regionális partnerünk továbbra is hozzájárul a kollektív válságkezeléshez. Innovációiknak és szakértelmüknek köszönhetően a Fujitsu SELECT partnerek valóban pozitív változást hoznak közösségeikbe.”

A díjnyertes MSK Group a nyugat-oroszországi Szamara régió egészségügyi intézményeiben segített konszolidálni az adatokat. A helyi kórházak így megalapozottabb döntéseket hozhatnak például a gyógyszerek és az oxigén beszerzéséről, hatékonyabban szabályozhatják az orvosok munkaterhelését, és jobban eloszthatják a létesítmények között az erőforrásokat. A megoldás részeként két adatközponti fürtöt állítottak üzembe szinkron replikációval és fejlett titkosítással az egészségügyi adatok mentésére és védelmére – a Fujitsu adatközponti és adatvezérelt átalakulási megoldásainak használatával.

A határokon átívelő bűnözés jobb kezelése Romániában

Román partnerünk, a Dataware innovatív projektje szerezte meg a két megosztott második hely egyikét. A Dataware által kifejlesztett és bevezetett rendszer a román rendőrség munkafolyamatait észszerűsíti és automatizálja a nemzetközi rendvédelmi szervek közötti együttműködés támogatása érdekében. Az Interpollal és az Europollal induló, majd az összes kommunikációs csatornát lefedő megoldás valódi „egykapus” élményt kínál a felhasználóknak. Az adatok felhasználóbarát, könnyen kezelhető felületen érhetők el, ami garantálja a megfelelést minden uniós adattovábbítási előírásnak. A projekt keretében az összes adatmodellt egy alkalmazásba konszolidálták, ami növelte a produktivitást, javította az információcserét a többi nemzeti rendőrséggel, és továbbfejlesztette a szervezet képességeit a határokon átívelő bűnözés elleni fellépés terén.

Az ideiglenes oltópontok létrehozását támogató innovatív munkahelymegoldás lett a másik megosztott második helyezett

A szintén megosztott második helyezett 4Way Solutions az északnyugat-angliai Boltonban szerelt fel ideiglenes oltópontokat a Fujitsu munkahelymegoldásaival. Az Egyesült Királyság nemzeti egészségügyi szolgálata, az NHS a védőoltások megérkezése után napokon belül el tudta indítani az országos oltási programot annak köszönhetően, hogy az egészségügyi személyzet azonnal hozzáfért a páciensek egészségügyi és oltási adataihoz. Ez volt az ország történetének eddigi legnagyobb védőoltási programja. A gyors és hatékony boltoni rendszerbevezetés nagyban hozzájárult a megbetegedések számának csökkenéséhez a térségben.

Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai

A Fujitsu célja, mely szerint „a társadalomban az innováción keresztül bizalmat építve kívánja fenntarthatóbb hellyé tenni a világot”, hozzájárul az ENSZ fenntartható fejlődési céljai által előre vetített jobb jövő megvalósulásához. A díjnyertes MSK Group az ENSZ 3. és 9. célját támogatja (egészség/jóllét; innováció és infrastruktúra). A Dataware az ENSZ 8. és 9. céljának elérését mozdítja elő (tisztességes munka és gazdasági növekedés; ipar, innováció és infrastruktúra), míg a 4Way a 3. és 9. mellett a 10. cél (egyenlőtlenségek csökkentése) megvalósítását segíti elő.

A díjnyertes MSK erőfeszítéseit a Fujitsu 10 ezer euró értékű, közös marketingforrás formájában igénybe vehető pénzdíjjal és közös promóciós lehetőségekkel is elismeri. Minden díjnyertes meghívást kap a Fujitsu európai partnertanácsadó testületébe (European Fujitsu Partner Advisory Board), amelynek tagjai részt vehetnek a Fujitsu értékesítési stratégiájának és következő 12 hónapra szóló piacra lépési terveinek kidolgozásában.

