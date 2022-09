A Farnell növeli a Traco Power termékek választékát

A villamos- és tervezőmérnökök számára nagy hasznot hajt a Farnell kibővített készlete a Traco Power legnépszerűbb nagy teljesítményű, most a legjobb áron kapható DC/DC átalakítóiból, AC/DC tápegységeiből és DIN sínes termékeiből.

Az elektronikai alkatrészek, termékek és megoldások globális forgalmazójaként ismert Farnell növelte a Traco Power választékot, hogy biztosítsa a termékek elérhetőségét és leküzdje az ellátási lánc kihívásait. A Farnell jelenleg a Traco Power legnépszerűbb termékcsaládjait kínálja, beleértve a nagy teljesítményű DC/DC átalakítókat, AC/DC tápegységeket és DIN sínes termékeket.

A vezető tápegység-gyártó Traco Power több mint 35 éves tapasztalattal rendelkezik a kiváló minőségű DC/DC és AC/DC tápátalakító termékek tervezésében és gyártásában. A legmagasabb ár-, teljesítmény- és minőségi színvonalat jelentő termékskála számos piac és alkalmazás számára érhető el.

A Farnell jelenleg több mint 5000 Traco Power terméket listáz, amelyek ipari és informatikai, közlekedési, vasúti, orvosi és egészségügyi, automatizálási és vezérlési, megújuló energiaforrások és intelligens hálózatok területén történő használatra alkalmasak. A Farnell portfólió szélesítése egy hosszú és sikeres partnerségre épül, és nagy hasznot hoz az elektronikai és ipari tervezőmérnökök, valamint a vásárlók és a szerződéses elektronikai gyártók (CEM-ek) számára.

A Traco Power nagy teljesítményű termékeinek választéka funkcionális tervezési előnyöket kínál, hogy megfeleljen az ügyfelek változatos alkalmazási igényeinek. A Farnellnél raktárról érhető el négy új teljesítmény-átalakító terméksorozat:

TSR-1 sorozatú lefele váltó kapcsoló szabályozó : A nagyon magas, 96%-os hatásfokkal büszkélkedő TSR-1 sorozat60°C-os környezeti hőmérsékleten is teljes terhelést bír hűtőbordák vagy kényszerhűtés nélkül. További kulcsfontosságú jellemzők közé tartozik a ±2-vel megnövelt kimeneti pontosság, a 2 mA-es alacsonyabb készenléti fogyasztás, és nincs szükség külső kondenzátorokra sem. A sorozat kiváló vezeték- és terhelésszabályozással, széles bemeneti üzemi feszültség-tartománnyal és 3 év termékgaranciával rendelkezik.

: A nagyon magas, 96%-os hatásfokkal büszkélkedő TSR-1 sorozat60°C-os környezeti hőmérsékleten is teljes terhelést bír hűtőbordák vagy kényszerhűtés nélkül. További kulcsfontosságú jellemzők közé tartozik a ±2-vel megnövelt kimeneti pontosság, a 2 mA-es alacsonyabb készenléti fogyasztás, és nincs szükség külső kondenzátorokra sem. A sorozat kiváló vezeték- és terhelésszabályozással, széles bemeneti üzemi feszültség-tartománnyal és 3 év termékgaranciával rendelkezik. TXLN sorozatú AC-DC tápegységek : A számos alacsony profilú, fémbevonatú, nagy hatékonyságú AC/DC tápegységet kínáló TXLN sorozat 12 különböző teljesítményszinttel rendelkezik, 18 és 960 W között, és egyszerűen integrálható a végrendszerekbe. A sorozat aktív teljesítménytényező korrekciót tartalmaz, és megfelel a nemzetközi biztonsági és EMC szabványoknak.

: A számos alacsony profilú, fémbevonatú, nagy hatékonyságú AC/DC tápegységet kínáló TXLN sorozat 12 különböző teljesítményszinttel rendelkezik, 18 és 960 W között, és egyszerűen integrálható a végrendszerekbe. A sorozat aktív teljesítménytényező korrekciót tartalmaz, és megfelel a nemzetközi biztonsági és EMC szabványoknak. TSP sorozatú DIN sínre szerelhető AC/DC tápegység : A TSP sorozat magas teljesítményszintet és megbízható működést biztosít a legnehezebb üzemi körülmények között is. Az ütés- és rezgésálló konstrukció az elektromos zavarokkal szembeni magas védelemmel párosul, így a TSP sorozat ideális megoldás az erősáramú terhelésekhez. A tartozékok között szerepelnek redundanciamodulok a teljes árammegosztáshoz, akkumulátorvezérlő modulok a legmegbízhatóbb UPS-rendszerek konfigurálásához, valamint puffermodulok a rövid ideig tartó áramkiesések ellen.

: A TSP sorozat magas teljesítményszintet és megbízható működést biztosít a legnehezebb üzemi körülmények között is. Az ütés- és rezgésálló konstrukció az elektromos zavarokkal szembeni magas védelemmel párosul, így a TSP sorozat ideális megoldás az erősáramú terhelésekhez. A tartozékok között szerepelnek redundanciamodulok a teljes árammegosztáshoz, akkumulátorvezérlő modulok a legmegbízhatóbb UPS-rendszerek konfigurálásához, valamint puffermodulok a rövid ideig tartó áramkiesések ellen. TEP 60UIR sorozatú 60 W-os DC/DC konverterek : Az ultraszéles, 12:1 bemeneti feszültség tartományával a TEP 60UIR sorozat lehetővé teszi, hogy az eszközök all-in-one megoldásként szolgáljanak a bemeneti feszültségtartományok széles skálájához, kiküszöbölve több egység használatának szükségességét. A legfontosabb jellemzők közé tartozik a 91%-ig terjedő magas hatásfok, a széles, 40 és +75°C közötti üzemi hőmérséklet tartomány, valamint a 3000 VAC I/O leválasztási feszültség.

„A Traco Power kifejezi nagyrabecsülését a 20 éves kölcsönös partnerségünkbe vetett tartós bizalomért – mondta Michael Bruderer, a Traco Power disztribúciós részlegének vezetője. – Mivel a Farnell ma globális szinten kínálja a Traco Power termékek szinte teljes, 90% feletti portfólióját, ezt nem is lehetne jobban bemutatni.”

„Mivel a Farnell és a Traco Power továbbra is arra törekednek, hogy vásárlók számára még szélesebb termékválasztékot és elérhetőséget biztosítsanak, az ügyfelek számára előnyös, hogy ezek a termékek a legmagasabb teljesítmény- és biztonsági elvárásoknak is megfelelnek, amit világszínvonalú kézbesítési szolgáltatásunk is támogat” – tette hozzá Simon Meadmore, a Farnell termék- és beszállítói menedzsmentért felelős alelnöke. – A Farnell gondoskodik arról, hogy Traco Power innovatív és megbízható termékpalettájának széles skálája elérhető legyen az azonnali kiszállításhoz.”

A Traco Power nagy teljesítményű áramátalakító termékeinek teljes választéka már elérhető a Farnell kínálatában.