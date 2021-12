A Farnell különleges ajánlatai a Tektronix 75. évfordulója alkalmából lehetővé teszik „A jövő birtoklását”

Címkék: akció Farnell jubileum kedvezmény laboratórium teszt tesztműszer

ingyenes próbaszoftvereket és komoly kedvezményeket tartalmaz a Tektronix oszcilloszkópokra, digitális multiméterekre, jelgenerátorokra és egyéb termékcsaládokra.

Az elektronikai alkatrészek, termékek és megoldások globális forgalmazójaként ismert Farnell a Tektronix-szal együttműködve ünnepli a 75. évfordulójukat az elektronikai iparban. A jelentős mérföldkő megünneplésére a Farnell korlátozott ideig ingyenes Tektronix próbaverziókat kínál új szoftverekhez, illetve nagy kedvezményeket a meglévő termékekre és az egyedi alkalmazásmegoldásokra.

Az ügyfelek a Tektronix széles portfóliójához férhetnek hozzá, beleértve az oszcilloszkópokat, digitális multimétereket, jelgenerátorokat, tápegységeket, forrásmérőket, szondákat és sok egyebet. Ingyenes szoftverlicencek is rendelkezésre állnak, valamint ingyenes próbaverziók a Tektronix vadonatúj TekScope elemzőszoftveréhez. A TekScope szoftver egy oszcilloszkóp elemző környezet kapacitását kölcsönzi egy személyi számítógépnek. A felhasználók rugalmasan végezhetnek elemzési feladatokat, beleértve a soros dekódolást, a teljesítményelemzést, valamint az időzítéses, megfigyeléses, illetve dzsitter elemzést a laboron kívül. A hullámforma fájlok offline elemzése bárhonnan, bármikor elvégezhető, mivel nincs szükség internetkapcsolatra.

A kampány részeként új online források kerültek fel a Farnell webhelyére, amik számos iparági alkalmazást és oktatási megoldást támogatnak. Az ügyfelek így könnyen tekinthetik át a legújabb csúcstechnológiát és a legkeresettebb raktáron lévő termékeket, hogy felszereljék a laboratóriumot vagy megfeleljenek a projektkövetelményeknek.

„A jövő birtoklása” promóción keresztül a Tektronix Brad Odhner a Farnell új The Innovation Experts podcast-sorozatához is csatlakozott. Az epizód a feltörekvő trendekről és a legmodernebb vizsgálati és mérési technikákról szólt, valamint arról, hogyan használhatják a mérnökök a tesztberendezések széles skáláját a jelenlegi és jövőbeli kihívások leküzdésére a terméktervezés felgyorsítása érdekében. Az epizód meghallgatásához kérjük, látogasson el a Farnell műszaki központjába.

A Farnell a piacvezető tesztek, eszközök és gyártási kellékek teljes skáláját kínálja raktárról az elektronikus tervezés és tesztelés támogatására, minimális rendelési érték nélkül és oktatási engedményes programmal. Az ügyfelek ingyenes hozzáférést kapnak az online forrásokhoz, adatlapokhoz, alkalmazási jegyzetekhez, videókhoz és webináriumokhoz, valamint kiváló ügyfél- és technikai támogatással, a nap 24 órájában elérhető helyi nyelven.

„A jövő birtoklása” promóció a Farnell.com oldalon érhető el.

www.farnell.com