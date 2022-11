A Farnell is kiállít az electronica 2022 szakvásáron

A piacvezető beszállítók legújabb termékei lesznek láthatók az Avnet Cityben, a C2 csarnok 101-es standján

Az electronica 2022 kiállításon (München, november 15-18.) a Farnell Németországból, Lengyelországból, az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból és más kulcsfontosságú piacokról származó nemzetközi csapata a cég által világszerte forgalmazott vezető termékeit mutatja be a látogatóknak.

A C2 csarnok 101-es pontján található Avnet City Farnell standján három dedikált állomás lesz majd, amelyek a kulcsfontosságú beszállítókkal fennálló partnerségeket mutatják be:

Első állomás – Innovatív technológiák: A világ legjobb jel- és energiagazdálkodási szakértőjének számító ADI-val közös termékbemutató a következőket tartalmazza:

MAX78000 – az élvonalbeli mesterséges intelligencia yorsító mikrokontrollerek új fajtája a gépi látás és hallás IoT-alkalmazásaihoz, ami lehetővé teszi az ultraalacsony fogyasztású alkalmazások számára a Convolutional Neural Network-öt (CNN), hogy mesterséges intelligenciát valósítsanak meg IoT peremhálózati rendszereken.

Második állomás – Ipari megoldások: A Raspberry Pi-vel, amit a Farnell világszerte kizárólagosan forgalmaz. Az RP2040 és a Compute Module 4 által működtetett ipari ügyfélmegoldások termékbemutatója:

RP2040 – A Raspberry Pi első mikrovezérlője, amely kompakt méretben nagy teljesítményt nyújt és képes gépi tanulási keretrendszerek futtatására a peremhálózaton. A Raspberry Pi debütáló mikrokontrollere nagy teljesítményt, alacsony költséget és egyszerű használatot kínál. A nagy chip-memóriával, a szimmetrikus kétmagos processzorkomplexummal és az egyedülálló programozható I/O (PIO) alrendszerrel kiegészített gazdag perifériakészlettel rendelkező mikrovezérlő páratlan teljesítményt és rugalmasságot biztosít a professzionális felhasználók számára. Az RP2040 emellett a lehető legalacsonyabb belépési költséget kínálja a kezdő és hobbi felhasználók számára.

Harmadik állomás – Teszt és mérés: Az NI-vel, az automatizált tesztberendezések és a virtuális műszeres szoftverek vezető gyártójával. A termékbemutatók a következőket tartalmazzák:

CompactDAQ rendszerek – adatgyűjtő és vezérlő rendszerek, amelyek bármilyen környezetben, bármilyen távolságról képesek összegyűjteni és leadni a tesztkövetelmények teljesítéséhez szükséges adatérvényesítést. A hordozható, testreszabható megoldások adatgyűjtő modulokból állnak, amelyek a hálózaton keresztül Ezek szinkronizálhatják a méréseket, és segítenek az adatok az érzékelőkhöz közelebb történő digitalizálásában, minimalizálva a zajt és egyszerűsítve a kábelezést a terepen.

A Raspberry Pi termékek kizárólagos globális forgalmazójaként a Farnell dr. Eben Uptont, a Raspberry Pi Ltd vezérigazgatóját és a Raspberry Pi Alapítvány alapítóját is vendégül látja a Farnell standon november 17-én, csütörtökön 10 és 11 óra között, ahol informálisan találkozhat a látogatókkal, válaszolhat a kérdésekre és az RPi szuperfanokkal fotózkodhat. Dr. Upton november 16-án, szerdán 14.30-kor a Fórum Színház B4.259-es termében előadást is tart„Industrial IoT and Raspberry Pi Ten Years, Ten Lessons” címmel.

„Nagyon örülünk, hogy visszatérhettünk az electronicára, és három év után először találkozhatunk személyesen ügyfeleinkkel – jelentette ki Rob Rospedzihowski, a Farnell EMEA értékesítési elnöke. – Széles termékportfóliót mutatunk majd be, többek között a Raspberry Pi, az ADI és az NI legfontosabb termékeit, ezért reméljük, hogy a lehető legtöbb látogatóval találkozhatunk az Avnet City részeként működő standunkon.”

Az ügyfelek a Farnell standon a termékkövetelmények megvitatásán túl egy kvízben is részt vehetnek, amelyen minden nap 1 000 díjat osztanak ki. Minden jelentkező nyerhet, ha válaszol a Farnellről és az element14-ről szóló egyszerű kérdésekre, és további nyereményeket is nyerhet, köztük 1000 Raspberry Pico táblát; Multicomp Pro szerszámokat – például huzalvágókat és tolllámpákat –, Farnell márkájú zoknikat, Bee Wax gyertyákat, amik a méhcsaládokat támogató nearBees mozgalomtól származnak.

