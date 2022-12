A Farnell és az element14 közösség szponzorálja a Torontói Egyetem hallgatóinak csapatát az AutoDrive Challenge™ II versenyhez

Címkék: autóipar autóipari beszállító egyetem Farnell önvezető autó verseny

A Farnell pénzügyi támogást és elektronikai alkatrészeket biztosít az „aUToronto” számára, amely egyike annak a tíz csapatnak az Egyesült Államokban, amelyek az SAE/GM kihívásban versenyeznek egy 4-es szintű autonóm jármű megépítésében.

A Farnell és element14 közösség platina szponzorként támogatja a Torontói Egyetem hallgatóiból álló aUToronto csapatot, mely a SAE/GM AutoDrive Challenge™ II versenyen küzd egy önvezető autó megépítésében. A Farnell és az element14 közösség két éven keresztül biztosít finanszírozást és elektronikus alkatrészeket az ADC II hardverszponzorként, hogy a csapat 2025-ig egy olyan autonóm járművet építsen, amely bonyolult környezetben is képes navigálni.

Az aUToronto első helyezést ért el az első AutoDrive Challenge sorozatban (2018-2021), ahol sikeresen alakítottak át egy Chevrolet Bolt EV-t önvezető autóvá. A verseny második kiírása (AutoDrive Challenge II) arra ösztönzi a részt vevő egyetemi csapatokat, hogy egy olyan autonóm járművet fejlesszenek ki és mutassanak be, amely SAE Standard (J3016™) 4. szintű automatizálás mellett képes navigálni a városi környezetben. a Torontói Egyetem Alkalmazott Tudományos és Mérnöki Karának aUToronto csapata az első helyet szerezte meg összesítésben a négyéves AutoDrive Challenge II első versenyén. Az aUToronto sikere hihetetlen győzelmi sorozatot jelent a csapat számára.

„Nem is lehetnénk izgatottabbak, hogy részesei lehetünk annak, amit az aUToronto egyetemi hallgatókból álló csapata tesz a SAE/GM AutoDrive Challenge II versenyen – mondta Dianne Kibbey, az element14 közösségi médiájának globális vezetője. – Az egyetemek közötti verseny nem kis feladatot jelent, és egyedülálló helyzetben vagyunk, hogy az element14 közösség, valamint a Farnell hatalmas katalógusa révén mentorálást és támogatást nyújtsunk a szükséges alkatrészek széles választékával. A közelgő kihívások során a tanulóknak a 2D, 3D, fény-, sáv- és radarobjektum-észlelés, valamint észleléskövetés terén kell bizonyítaniuk tudásukat és szakértelmüket, illetve azt is, hogy a rendszer általános biztonsági tesztelésébre és üzemeltetésére is képesek. Nem is lehetnénk büszkébbek arra a hihetetlen kreativitásra és erőfeszítésre, amit ez a kivételes diákcsoport végzett.”

Az element14 közösség weboldalán az elkövetkező évben is rendszeresen megjelennek hírek az aUToronto eredményeiről és sikereiről.

