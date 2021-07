A Farnell disztribúciós megállapodást ír alá a Mountz Torque céggel

A Mounts Torque minőség-ellenőrzéshez és folyamatfelügyelethez használt nagy pontosságú nyomaték- és kalibráló eszközei már elérhetőek a Farnell kínálatában

A elektronikai alkatrészek, termékek és megoldások globális forgalmazójaként ismert Farnell a nyomaték- és kalibráló eszközök piacvezető gyártójának számító Mountz Torque (Mountz) disztribútorává vált. A Mountz termékcsalád csúcskategóriás nyomatékelemzőket, csavarhúzókat és csavarkulcsokat tartalmaz, amelyeket széles körben használnak az autóiparban, a repülőgépiparban, az elektronikában, az energetikában és az orvosi alkalmazásokban.

A Mountz több mint 55 éve játszik úttörő szerepet a nyomatékszerszámok terén és komoly hírnevet vívott ki magának az innováció és a tervezés területén. A Mountz arra összpontosít, hogy a nyomatékkezelés terén kiváló minőségű termékeket, szolgáltatásokat és megoldásokat szállítson a hatékony és biztonságos gyártáshoz. A vállalat modern fejlett tesztelő és kalibráló csavarhúzói, villáskulcsai és elektromos szerszámai ideálisak azokhoz a rögzítési alkalmazásokhoz, ahol a munkatársak többször, ugyanazon nyomaték beállítással szerelik össze az alkatrészeket.

Az EZ-TorQ III nyomatékelemző egy hordozható és rendkívül felhasználóbarát nyomatékelemző, amely csavarhúzók, csavarkulcsok és elektromos szerszámok tesztelésére és kalibrálására alkalmas. Az EZ-TorQ III megkönnyíti a nyomatékszabályozást a gyártósor minden aspektusában, a kalibráló laboratóriumtól az összeszerelő állomásig. A digitális színes érintőképernyős kijelző gyors és hatékony adatrögzítést és tárolást tesz lehetővé, azonnali áttekintést nyújtva a termék kalibrálási állapotáról. Az elemző többnyelvű operációs rendszerrel kapható, és a gyors és könnyű használat érdekében akkumulátorral működik.

Az FG nyomaték csavarhúzó és az FGC átvezető kulcsok a legmodernebb kéziszerszámok, amelyek minden alkalmazásnál pontos nyomatékot nyújtanak. Az előre beállított eszközöket egyedülálló mechanizmust tartalmaznak a túlzott meghúzás megakadályozására és ideálisak azokhoz a rögzítési alkalmazásokhoz, ahol a kezelők többször ugyanazon nyomaték beállítással szerelik össze az alkatrészeket. Az emberi hiba kockázata kiküszöbölhető, mert a szerszám jelez, ha eléri a megfelelő nyomatékot. Az FG csavarhúzó színkódolt beállítás azonosítóval és kétirányú működéssel rendelkezik.

„Örömmel tölt el minket, hogy a piacvezető nyomatékeszközök kiváló választékát is felvehettük átfogó portfóliónkba és a Mountz Torque disztribútorává válhattunk – jelentette ki James McGregor, a Farnell teszt-, szerszám- és gyártási tartozék portfólió globális vezetője. – Az új megállapodás is bizonyítja, hogy továbbra is elkötelezetten törekszünk arra, hogy a szerszámok és teszteszközök terén is a legjobbat kínáljuk. A Mountz eszközök pontossága, sokoldalúsága és megbízhatósága garantálja a sikert minden olyan kritikus alkalmazásban, ahol a minőségre és a folyamatirányításra nagy hangsúlyt helyeznek.”

A disztribúciós megállapodás tovább erősíti a Farnell piacvezető teszt-, szerszám- és gyártási tartozék portfólióját. A Farnell raktárról elérhető teljes termékkínálatot ajánl az elektronikai tervezés és tesztelés támogatására, minimális rendelési érték nélkül és oktatási kedvezményprogrammal. Az ügyfelek ingyenes hozzáférést kapnak az online forrásokhoz, az adatlapokhoz, az alkalmazásjegyzetekhez, videókhoz és webes szemináriumokhoz, kimagasló 24/5ügyfél- és műszaki támogatással, magyar nyelven.

A Mountz Torque piacvezető, nagy pontosságú nyomatékszerszámai már elérhetők gyors kiszállítással a Farnell kínálatában.

