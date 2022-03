A chiphiánytól az űrkutatásig

Innováció a tervezésben, innováció a gyártásban

Mit jelent a drónok harca egy konstruktőrnek? Mit keres a Puli a Holdon? Hol tart a magyar zsebműhold program? Hogyan fér el a zsebünkben a gyártás? Milyen a kis szenzorok titkos élete? Hol tart a magyar okos otthon piac és hogyan lesz okos egy áruház polca? Hogyan lehet demokratizálni a gyártást? Tervezés, szimuláció, innovatív újdonságok, jövőbe mutató megoldások, a dolgok internetében rejlő lehetőségek és kihívások a kvantuminformatika számára...

Az InnoElectro 2022 konferencia a chiphiány okozta nehézségektől egészen a magyar űripar jövőjéig számos témát és szakértőt vonultat fel 2022. március 29–31-ig, Budapesten, a MOM Sport és Rendezvényközpontban! A rendezvény vendége lesz Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, Birkner Zoltán a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, Vargha Tamás polgári hírszerzésért felelős államtitkár, Dieter Weiss EMS ipari szakértő, valamint számos szakember az elektronikai ipar minden területéről.

A gazdag konferenciaprogram mellett végre személyesen találkozhat több mint 60 kiállító cég képviselőjével, neves szakértőkkel, iparági vezetőkkel.

Március 29., kedd

10.00–10.30 A magyar űrtevékenység helyzete és lehetőségei

10.30–13.00 Innováció a gyártásban (1) szekció – földszinti színpad

10.30–13.00 Konstrukció (1) szekció – emeleti előadó

13.30–17.00 Innováció a gyártásban (2) szekció – földszinti színpad

13.30–17.00 Konstrukció (2) szekció – emeleti előadó

Március 30., szerda

10.00–12.30 Iparági, gazdaság trendek szekció – földszinti színpad

(Birkner Zoltán az NKFIH elnöke az InnoElectro fővédnöke köszöntője, a XXV. Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny díjátadója)

13.30–17.00 Innováció a gyártásban (3) szekció – földszinti színpad

14.00–17.00 Nagy teljesítményű számítástechnika, kvantuminformatika szekció

16.00–17.00 Ipar 4.0 szekció – emeleti előadó

Március 31., csütörtök

10.00–13.00 Repülőgép- és űripar – földszinti színpad

10.00–13.00 Dolgok internete – emeleti előadó

A konferencia programja részletesen a rendezvény honlapján érhető el:

Ki a legjobb a legjobbak között?

Az IPC idén is a profiknak szervez forrasztási versenyt, melyen a győztes 300 eurót vihet haza, de érdemes egy ugyanazon cégtől csapatban is indulni! Nem csak szakembereket, hanem lelkes diákokat is várnak a szervezők, hiszen a MELT középiskolai diákok számára rendez forrasztási versenyt. A legügyesebb diák jutalma egy Ersa i-Con Pico forrasztóállomás.

Találkozzon leendő ügyfeleivel!

A gazdag konferencia program mellett személyes találkozóra is lehetőség nyílik nem csupán a rendezvény helyszínén, hanem az Enterprise Europe Networknek, valamint a HEPÁ-nak köszönhetően hibrid formában is.

A szervező Magyarországi Elektronikai Társaság minden érdeklődőt vár a kiállításon és a konferencián március 29–31-ig a MOM Sportközpontban, 9–17 óráig (csütörtökön 15 óráig).

Részletes információkért kövesse a rendezvényig folyamatosan frissülő honlapot, valamint közösség oldalait a Linkedin-en és a Facebookon.

www.innoelectro.com