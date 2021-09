A Bosch Rexroth megnyitja ügyfél- és innovációs központját Ulmban

Címkék: Bosch Rexroth Kft. digitalizálás innováció képzés Robert Bosch GmbH

A Bosch Rexroth megnyitja ügyfél- és innovációs központját az Ulmi Tudományos Parkban. A 2019-ben bejelentett bővítés befejeződött. Az új központtal a vezérlés- és hajtástechnológia szakértője fokozza a technológiákon átívelő fejlesztési tevékenységét, és vonzó környezetet teremt ügyfelei és munkatársai számára. Főképp a gyártásautomatizálásra és a mobil munkagépek villamosítására összpontosítanak. A Bosch Rexroth innovációit az ügyfelekkel és a felhasználókkal történő szoros együttműködésben fejleszti, melyeket egy modellgyárban és egy nagy szabadtéri területen alkalmazhatnak, tesztelhetnek és fejleszthetnek tovább.

„Ulmban összehozzuk azt, ami összetartozik, nevezetesen az ügyfeleket és az innovációkat. Az innovációk csak akkor sikeresek, ha megoldják az ügyfelek kihívásait, mind gazdaságilag, mind pedig az erőforrások fenntartható felhasználása szempontjából” - mondta Rolf Najork, a Robert Bosch GmbH ipari technológia üzletágért felelős ügyvezető igazgatója és a Bosch Rexroth AG igazgatótanácsának elnöke. Itt elsősorban olyan szoftveralapú termékeket fejlesztünk, amelyek rugalmas ipari termelést tesznek lehetővé és csökkentik a mobil munkagépek kibocsátását. A fejlesztőcsapatok először virtuálisan tesztelik az új termékeket és megoldásokat, majd minimálisan működőképes terméket (MVP = Minimum Viable Product) hoznak létre, azaz olyan alapterméket, amely elvégzi a fő működési funkciót, azonban teljesen kifejlesztett részletes funkciókkal nem rendelkezik. Ennek alapján a Bosch Rexroth megbeszéli az ügyfelekkel a termékötlet valós alkalmazását, majd az ügyfelek visszajelzéseiből kiindulva a terméket (MVP) továbbfejlesztik, és létrehoznak egy prototípust. Az ügyfélélmény tehát folyamatosan beépül a fejlesztésbe. „Ha folyamatosan beszélünk ügyfeleinkkel, megbízhatóan és gyorsan azonosíthatjuk az innováció iránti igényüket. Célunk, hogy legalább megduplázzuk a sikeres termékbevezetések számát, és gyorsabban forgalomba hozzuk a termékeket” – mondta Najork.

A modellgyár az ügyfél- és innovációs központ szerves része. A Bosch Rexroth körülbelül 500 négyzetméteren mutatja be a moduláris és a magasan digitalizált gyártás lehetőségeit. Például intelligens padlón közlekednek az autonóm intralogisztikai szállítórendszerek, önképző robotokat használnak a komissiózásnál vagy épp automatikus gyártási asszisztenseket állítanak be, amelyek érzékelőalapú, virtuális védelmi funkcióval rendelkeznek. Az összes alkatrész és rendszer digitalizálása új távlatokat nyit a gépgyártók és a gyárak üzemeltetői előtt. Az átfogó szoftverfunkciók és az értékelhető adatok széles skálája az alapja annak, hogy a gépeket hatékonyabban használjuk a jövő gyárában.

Ennek érdekében egyre több funkció kerül át a hardverről a szoftverre, amit egy digitális iker is kiegészít. A modellgyárban a Bosch Rexroth megmutathatja, hogyan lehet a gépeket, rendszereket és a manuális munkahelyeket szimulációk segítségével optimalizálni és átalakítani. Az úttörő ötleteket valós körülmények között tesztelik. A Bosch számára a modellgyár fontos Ipar 4.0 központ lesz. Az ipari üzletág más területei, mint például a Bosch Building Technology, a Bosch.IO, Bosch Connected Industry vagy a Bosch Engineering and Production Services integrálhatják szoftver- és hardvermegoldásaikat és szolgáltatásaikat, valamint az ügyfelek visszajelzéseit a további fejlesztésekhez is felhasználhatják.

A gyártásautomatizálás mellett a Bosch Rexroth Ulmban olyan mobil gépekre, mint a kerekes rakodók és kotrógépek villamosítására összpontosít. Ezeket például a mezőgazdaságban és az erdészetben, az építkezéseken vagy a kikötői áruk kezelésénél használják. A teljesen villamosított gépek lokálisan kibocsátásmentesek. Ily módon a Bosch Rexroth jelentősen hozzájárul a klímavédelemhez és a városok életminőségének javításához is. Annak érdekében, hogy az újonnan kifejlesztett villanymotorokat és frekvenciaváltókat az ügyfelek igényei szerint továbbfejlesszék, az ulmi telephely a mobilgépek elektromos hajtásainak tesztelésére nagy teljesítményű próbapaddal is rendelkezik, melynek maximális teljesítménye 830 kW.

Szabadtéri területek és oktatótermek teszteléshez és oktatáshoz

A több mint 8 500 négyzetméteres építési területtel rendelkező ügyfél- és innovációs központ magában foglalja a TechParkot, továbbá egy körülbelül

10 000 négyzetméteres műhelyekkel ellátott, az elektromos hajtású mobil munkagépek tesztelésre alkalmas szabadtéri területet is. Itt kültéri ügyfélrendezvényekre is sor kerülhet.

A digitalizáció, a hálózatba kapcsoltság és az IoT hosszú távon meghatározza a gyárak munkáját. A szakemberek know-how-jának lépést kell ezzel tartania. A Bosch Rexroth saját akadémiáján képezi munkatársait és ügyfeleit, valamint felkészíti őket az Ipar 4.0-ra. E célból az innovációs központban oktatótermeket és rendszereket alakítottak ki. Itt a szakemberek megtanulják, hogyan kell a gépeket és munkaállomásokat hálózatba kapcsolni, és hogyan tudnak hozzáadott értéket teremteni az adatok, például az üzemek energiahatékonyságának optimalizálása érdekében.