A Bosch Rexroth a hidraulika specialista HydraForce felvásárlását tervezi

A Bosch Rexroth hidraulika üzletágának bővítését tervezi az Illinois állambeli Lincolnshire-ben (USA) működő HydraForce Inc. felvásárlásával. A HydraForce 2100 munkatársával hat gyártóüzemben - az USA-ban, Brazíliában, Nagy-Britanniában és Kínában - fejleszt és gyárt kompakt hidraulikus szelepeket és megoldásokat. A Bosch Rexroth és a HydraForce 2022. július 15-én írta alá a megállapodást. Mindkét fél megállapodott abban, hogy a befektetés összegét bizalmasan kezeli. A tranzakció trösztellenes jóváhagyások függvénye.

A HydraForce tervezett felvásárlásával a Bosch Rexroth tovább növeli észak-amerikai értékesítési hálózatát, egyúttal piaci jelenlétét is erősíti. „A HydraForce felvásárlásával növeljük piaci jelenlétünket a környező régiókban a kompakt hidraulika területén, egyúttal Európában és Észak-Amerikában piaci jelenlétünk is kiegyensúlyozottabbá válik. Az akvizíció ugyanakkor növekedést tesz lehetővé Ázsiában” – mondja Rolf Najork, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának tagja és a Bosch Rexroth AG elnök-vezérigazgatója.

„A Bosch Rexroth-ban egy olyan nagyszerű partnerre találtunk, aki értékeli és osztja az innovációról, az ügyfélközpontúságról, a termékekről és az alkalmazási szakértelemről, valamint a kultúránkról alkotott nézeteinket. Meggyőződésem, hogy új tulajdonosként a Bosch Rexroth-tal nagyszerű új távlatok nyílnak meg ügyfeleink, partnereink és munkatársaink előtt, és további növekedés is lehetséges” – mondja Mike Terzich, a HydraForce elnök-vezérigazgatója.

A két vállalat együttes tevékenysége a kompakt hidraulikus megoldások széles skáláját biztosítja az ügyfelek számára. Míg a Bosch Rexroth kompakt hidraulikus elemek és rendszerek széles választékát kínálja, a HydraForce mechanikus és elektromos becsavarható szelepeket és vezérlőblokkokat gyárt. A kompakt hidraulikus megoldások nagy teljesítménysűrűsége lenyűgöző, és lefedi a hidraulikus rendszerek alapvető másodlagos funkcióit. Többek között biztosítja például, hogy a kotrógép biztonságosan és pontosan fel- és leemelhesse a terheket.

A Bosch Rexroth a következő öt évben több mint 80 millió eurót fektet be elchingeni mobil hidraulika gyárába

„Széleskörű portfóliójának és nemzetközi pozíciójának köszönhetően a Bosch Rexroth stabil alapokkal rendelkezik. A HydraForce felvásárlásával, közvetett értékesítési csatornákon keresztül még tovább bővítjük világszerte piaci jelenlétünket: az értékesítési partnerek és a rendszerintegrátorok fontos célcsoportjaink a jövőben. Ezekben a kihívásokkal teli időkben a regionális ellátási láncok stabilizálásában is segítünk, hogy még jobban támogassuk ügyfeleinket” – mondja Frank Hess, a Bosch Rexroth kompakt hidraulika üzletágának vezetője. Az üzletág jelenleg 1800 munkatársat foglalkoztat, és négy helyszínen gyárt Kínában, az USA-ban, Németországban és Olaszországban.

Hidraulika üzletág: befektetések, partneri együttműködések és a gyártási hálózat fejlesztése

A Bosch Rexroth aktív szerepet tölt be a kompakt hidraulikában, valamint az ipari és mobil hidraulikában. A fluidtechnika a gépgyártás és az összes ipari szektor egyik legfontosabb beszállítói ágazata. A hidraulikus rendszereket az építőiparban, a mezőgazdaságban és a szerszámgépekben, valamint az anyagok szállításában és kezelésében is használják. Az iparág erős növekedést mutat, és jó a rendelésállománya. A Német Gépész- és Üzemmérnöki Szövetség az idén 6 százalékos árbevétel-növekedésre számít (forrás: VDMA, 2022). A növekvő kereslet kielégítése érdekében a Bosch Rexroth célzott felvásárlásokba, stratégiai partneri együttműködésekbe, valamint gyártási hálózatának modernizálásába és bővítésébe invesztál. A Bosch Rexroth a közelmúltban például kisebbségi részesedést szerzett a svájci BRUSA HyPower AG vállalatban, és fokozott együttműködésre törekszik a mobil munkagépek piacán. A mintegy 220 munkatárssal rendelkező BRUSA nagy teljesítményű alkatrészeket fejleszt és gyárt elektromos meghajtású járművekhez. Ezenkívül a Bosch Rexroth a következő öt évben több mint 80 millió eurót fektet be elchingeni (Németország) mobil hidraulika gyárába. A helyszínen a mobil munkagépekhez, például kotrógépekhez, kerekes rakodógépekhez, mobil darukhoz, traktorokhoz vagy kombájnokhoz szükséges alkatrészeket gyártják.

