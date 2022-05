A Bosch eurómilliárdokat fordít a klímasemleges technológiákra

Sikeres üzleti évet zárt a vállalatcsoport 2021-ben

Címkék: árbevétel bosch fenntarthatóság klíma környezetvédelem nyereség

A 2021-es üzleti év: 78,7 milliárd eurós árbevétel, 3,2 milliárd eurós eredmény. Belépés a hidrogén-elektrolízis 14 milliárd eurós piacára – 2030-ig a Bosch csaknem 500 millió eurós befektetést szán az új üzleti területre

A 2021-es üzleti évben a Bosch a kedvezőtlen feltételek ellenére is jelentős árbevétel- és eredménynövekedést ért el. A technológiák és szolgáltatások szállítójának árbevétele 10,1 százalékkal 78,7 milliárd euróra, kamatfizetés- és adózás előtti eredménye pedig több mint felével, 3,2 milliárd euróra nőtt. Az üzemi eredmény a 2020-as 2,8 százalékról négy százalékra emelkedett. „A 2021-es üzleti év sikere bizakodással tölt el bennünket, hogy az idei év kihívásait is eredményesen tudjuk kezelni” – hangsúlyozta Dr. Stefan Hartung, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának elnöke a vállalatcsoport éves sajtótájékoztatóján.

Az egyik legnagyobb bizonytalanságot – minden további hatásával együtt – az Ukrajnában zajló háború jelenti. A vállalat a munkatársak iránt komoly felelősséget vállal és már az első naptól kezdve átfogó humanitárius segélyt nyújt azoknak, akiknek menekülniük kell a háború miatt otthonaikból. „Együttérzünk velük és aggódunk értük” – jelentette ki a Bosch igazgatóságának elnöke. Kiemelte, a háború nem lehet a politikai konfliktusok megoldásának eszköze. Hartung szerint a mostani helyzet jól érzékelteti a politikára és a társadalomra nehezedő nyomást: csökkenjen a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés és határozottan lépjenek fel az új energiaforrások kiaknázása érdekében. A Bosch csoport ezért a kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére is következetesen folytatja a klímavédelemért tett erőfeszítéseket. Ennek szellemében a vállalatcsoport elnöke három évre szóló, mintegy hárommilliárd euró értékű beruházási programot jelentett be olyan klímasemleges technológiák fejlesztésére, mint például az elektromosítás és a hidrogén alapú megoldásokkal kapcsolatos kutatások.

Hartung a háború klímavédelmi hatásaként rövidtávon a szén-dioxid-kibocsátás mérséklésének lassulását látja, hosszútávon viszont – különösen Európában – felgyorsult technológiai átalakulást vár. „A politikával szemben a nagyobb határozottság igényét jelentheti mindez – legyen szó az épületek energetikai felújításának támogatásáról vagy a megújuló forrásokból származó energiák előállításának jelentős bővítéséről” – fejtette ki Hartung. Zöld áram alkalmazását feltételezve, a Bosch elnöke számára a villamosítás jelenti a klímasemleges élethez vezető leggyorsabb utat, amelynek érdekében a Bosch a hosszútávon fenntartható mobilitás fejlesztését kívánja előmozdítani. 2021-ben először haladta meg a Bosch elektromobilitáshoz kapcsolódó megrendelésállománya a tízmilliárd eurót. Hartung ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hidrogénre is szükség van. „Az iparpolitika feladata, hogy minden gazdasági ágazatot felkészítsen a hidrogén felhasználására” – jelezte. „Az elektromos alapú megoldások elsőbbséget élvezhetnek, ám ezzel együtt a hidrogénalapú megoldásoknak is bővülniük kell. Mindkettőre szükség van a kék bolygón biztosított, hosszútávon fenntartható élethez.” A cégcsoport elnöke emellett bejelentette: a következő három évben a vállalat további tízmilliárd eurónyi beruházást hajt végre, hogy digitalizálja üzleti folyamatait. „A digitalizáció hozzájárul a hosszú távú fenntarthatósághoz – melyet megoldásainkkal is támogatunk” – folytatta Hartung. A Bosch termékportfoliójából jó példa erre az okosotthon energiamenedzsment-rendszere vagy a hálózatba kapcsolt gyártás energiaplatformja.

2022-es kilátások: jelentős bizonytalanság a kihívásokkal teli környezetben

A Bosch csoport 5,2 százalékkal növelte árbevételét 2022 első negyedévében. „Jól indítottuk az idei évet, és egyelőre úgy látjuk, hogy akár felül is múlhatjuk a pénzügyi jelentésben előirányzott 6 százalékos árbevétel-növekedést” – jelentette ki Dr. Markus Forschner, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának pénzügyi területekért és üzleti stratégiáért felelős tagja. „A 2022-es üzleti év egészét illetően azonban a bizonytalan üzleti környezet miatt nehéz becslésekbe bocsátkozni.” Az előző év szintjének megfelelő üzemi eredményre vonatkozó célkitűzését a pénzügyi igazgató szerint az árbevétel előrelátható növekedése ellenére sem tudja teljes mértékben megvalósítani a vállalatcsoport, ez három és négy százalék között várható. „Eredményünket mindenekelőtt az energia-, anyag- és logisztikai költségek növekedése terheli meg jelentősen.” Elmondása szerint jelenleg a mobilitási megoldások üzleti szektorban tapasztalható különösen nagy költségoldali nyomás, ahol bizonyos nyersanyagok ára nagyjából megháromszorozódott 2020 óta. „Tartósan magas árakra és rendkívül változékony piaci környezetre kell felkészülnünk” – hangsúlyozta Forschner. „Nemcsak az autógyártók, hanem a beszállítók is az áremelések áthárítására kényszerülnek.”

Tekintettel a jelenlegi helyzetre, a Bosch máris jelentősen átdolgozta a gazdasági várakozásokra vonatkozó terveit. A világgazdaság tekintetében a vállalat szűk 3,5 százalékos növekedésre számít az idén – az év elején még mintegy négy százalék volt ez az előrejelzés. A vállalatcsoportnak az autógyártást illetően korábban 88 millió darabra vonatkozó prognózisa, valamint az előző évhez viszonyított kilenc százalékos növekedési várakozása sem tartható. Ennek okait a koronavírus-járvány következtében Kínában ismét bevezetett korlátozásokban, illetve a félvezetőellátásban továbbra is tapasztalható nehézségekben látja Forschner. Összességében azonban a pénzügyi igazgató továbbra is bizakodó. „A Bosch ezen a nehéz időszakon is úrrá lesz. Fontosak a jövőbemutató termékek és az egyértelmű hosszú távú stratégiai irány – mi mindkettővel rendelkezünk.”

Hidrogén-elektrolízis: belépés egy 14 milliárd eurós piacra

A hatékony klímavédelem érdekében a Bosch belép a hidrogén-elektrolízis komponenseinek piacára. Az évtized végéig a Bosch csaknem 500 millió eurónyi befektetést szán az új üzleti területre, ennek felét a 2025-re tervezett piaci bevezetésig valósítja meg a tervek szerint. „Széles körű alapokkal rendelkezünk a hidrogéntechnológiák fejlesztéséhez, és célunk, hogy elősegítsük a hidrogéntermelést Európában" – jelentette ki Dr. Stefan Hartung, a Bosch igazgatóságának elnöke. „2030-ra világszerte már mintegy 14 milliárd eurós volumenre számítunk az elektrolízis-komponensek piacán.” A cellamodul (Stack) formájában a Bosch a hidrogén-elektrolízis központi elemét szállíthatja, a teljesítményelektronikával, az érzékelőkkel és a szabályzóegységgel intelligens modullá (Smart Module) kiegészítve. A H 2 -előállítás cellamoduljai a tervek szerint már 2025-ben sorozatgyártásba kerülhetnek.

Hosszú távú fenntarthatóság: társadalmi felelősségvállalás az új energiák jegyében

A Bosch támogatja az Európai Unió Zöld Megállapodását (European Green Deal), és különösen elkötelezett a hosszú távú fenntarthatóság iránt. Világszerte mintegy 400 telephelyével a Bosch már 2020 óta klímasemleges, és szén-dioxid-semlegességének minősége tekintetében is jóval gyorsabb a megvalósítás a tervezettnél. A Bosch máris elérte az évtized végére előirányzott energiamegtakarítása egyharmadát. „A hosszú távú fenntarthatóság már korántsem mellékes kérdés, hanem minden vállalat alaptevékenységének a része” – magyarázta Filiz Albrecht, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának humánerőforrás területért felelős tagja, aki a hosszú távú fenntarthatósági stratégiáért is felel. A Bosch vállalati felelősségvállalása sokrétű, a gazdasági, társadalmi és ökológiai szempontoknak is megfelel. „Korántsem könnyű megőrizni az egyensúlyt ebben a háromszögben. A folyamatos változások világában a társadalmi felelősségvállalás számunkra azt jelenti, hogy minél több munkatársunknak adjunk lehetőséget új üzleti területeken”. A humánerőforrás-vezető rámutatott, a Bosch elsősorban azokon a telephelyein fejleszt klímasemleges technológiát, ahol korábban belső égésű motorrendszereket gyártottak. A hajtásrendszerek üzletág mintegy 1400 munkatársa váltott átképzéssel vagy házon belüli közvetítőplatform segítségével új területre, például a szoftverek és az elektromobilitás területeire. Albrecht hozzátette: „Az év végére csaknem 2300 munkatársunk dolgozhat majd a mobil és telepített üzemanyagcellák területén – mégpedig csaknem kizárólag belső munkaerőközvetítés útján.” A vállalatcsoport tervei szerint még az idén világszerte további tízezer szoftverfejlesztőt is felvesz, tette hozzá a humánerőforrás-vezető.

Hőtechnika: 300 millió euró a hőszivattyú üzletágnak

„A szén-dioxid-kibocsátás több mint harmada az épületek üzemeltetéséből származik, ezért a klímavédelemnek a privát otthonokban is meg kell valósulnia” – mutatott rá Dr. Christian Fischer, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának elnökhelyettese, aki a fogyasztási cikkek üzleti szektorért, valamint az energia- és az épülettechnika területekért is felel. „A fordulat a hőenergetikában a hőszivattyúval veszi kezdetét, mégpedig ideális esetben zöld árammal üzemeltetve.” Nemzetközi szinten egyre több törvényalkotó bocsát ki új épületekre vonatkozó előírásokat. Németországban például 2024-re az új fűtési rendszereket 65 százalékban már regeneratív módon kell üzemeltetni. „A Bosch ennek megfelelően az évtized közepéig további 300 millió eurós befektetést tervez a hőszivattyú üzletágban.” – fejtette ki Fischer és „2025-ig éves szinten várhatóan 15-20 százalékkal bővül a piac, a célunk pedig az, hogy kétszer ilyen gyorsan növekedjünk.” A Bosch a meglévő épületek technikájához is hozzájárul, és H 2 -kompatibilis kiegészítő kazánokkal támogatja a fűtési rendszerek földgázról hidrogénre történő átállítását. Az épületrendszerek hálózatba kapcsolásával és integrációjával a Bosch ahhoz a céljához is közelebb kerülhet, hogy szolgáltatások értékesítésével növelje rendszeres bevételeit. „Az épületrendszerek üzleti területen már csaknem minden második euró árbevétel szolgáltatásokból származik” – hangsúlyozta Fischer. „Stratégiai céljaink – részvétel a klímavédelem műszaki megvalósításában, illetve szolgáltatási üzletágunk bővítése – jól kiegészítik egymást.”

Ipari technika: digitalizálással az energiahatékonyságért

A Bosch az energia- és költséghatékonyságot kívánja elősegíteni a gyárakban. „Az ipari termelés digitalizálása nagyban hozzájárul a klímavédelemhez” – mutatott rá Rolf Najork, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának ipari technika üzleti szektorért felelős tagja. „Már önmagában a hálózatba kapcsolt energiagazdálkodás segítségével is átlagosan öt százalékkal csökkenthetjük termelésünk éves energiaigényét.” Az Ipar 4.0 portfólió energiaplatformja (Energy Platform) már 80 ügyfélprojektben és a Bosch 120 telephelyén működik. A Bosch csoport ugyanakkor az ipari technika területén is a villamosításra összpontosít, folytatta Najork. 2030-ra előreláthatólag a mobil munkagépek 30 százaléka már elektromos lesz, ami további 1,5 milliárd eurós piaci volumennek felel meg a nagyfeszültségű hajtásrendszerek területén. Az ipari technikán keresztül a Bosch az elektromos autózást is fejleszti. „Egy a Volkswagennel közös projekt részeként olyan vállalat alapításán dolgozunk, amely európai akkumulátorcella-üzemeket láthat el berendezésekkel” – mondta Najork. „Közös célunk a költségek és a technológia terén kivívott vezető pozíció az ipari méretű akkumulátorgyártásban.” Szakértők 2030-ra világszinten 50 milliárd eurós kumulált piaci volumenre számítanak az akkumulátorcellák gyártástechnológiájának területén.

Közlekedési fordulat: villamosítás akkumulátor- és üzemanyagcella-hajtásokkal

Az Európai Unió Zöld Megállapodása (European Green Deal) kapcsán a Bosch komoly lehetőségeket lát a közúti közlekedés elektromossá alakításában. „Minden autógyártó arra törekszik, hogy minél nagyobb részesedést szerezzen az elektromos járművek egyre bővülő piacán” – magyarázta Dr. Markus Heyn, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának mobilitási megoldások üzleti szektorért felelős tagja. „A Bosch a közúti elektromos hajtásláncok első számú beszállítója.” A legfőbb műszaki feladat jelenleg a hajtásrendszer – az akkumulátort is beleértve – megfelelő hőmérsékleten tartása és az utastér klímakomfortjának kialakítása. Az intelligens hőmenedzsment pedig már önmagában is 25 százalékkal növelheti az elektromos közlekedés hatótávját. A Flexible Thermal Unit-nak (FTU) köszönhetően a Bosch előre integrált megoldást fejlesztett ki, amellyel saját számításai szerint az évtized végére várhatóan 3,5 milliárd eurós piacot teremt. Az üzemanyagcella-alapú elektromobilitás területén a Bosch idén kezdi meg az üzemanyagcellás tehergépkocsi-hajtásrendszerek sorozatgyártását. „A tervek szerint a bambergi telephelyen az évtized közepére már egy gigawatt teljesítményű cellamodulokat állítunk elő” – beszélt a jövőbeni várakozásokról Heyn. „2030-ban már egy üzemanyagcellás teherautó üzemeltetése sem kerülhet többe egy dízelmotorosénál – ez a célunk.” A Bosch 2021 és 2024 között csaknem egymilliárd euróra növelte a mobil üzemanyagcellákra fordított beruházásait.

2021-es pénzügyi év: jól kezelt kihívások – a költségoldali nyomás ellenére

„A Bosch csoport jól kezelte a 2021-es év kihívásait” – összegezte Forschner. „Az árbevételt 10,1 százalékkal, a kamatfizetés- és adózás előtti eredményt több mint felével tudtuk növelni.” Kiemelte, hogy mindezt a koronavírus-világjárvány, a félvezetőellátás miatti nehézségek, valamint a már a 2021-es üzleti évben is jelentősen dráguló nyersanyagárak ellenére sikerült elérni. „A kedvező árbevétel-mutatók mellett széles körű költségcsökkentési intézkedéseink is eredményesnek bizonyultak” – magyarázta a pénzügyi igazgató. A Bosch csoport kutatás-fejlesztési ráfordításai 6,1 milliárd euróval stabilak maradtak (2020: 5,9 milliárd euró), míg beruházásai kismértékben, 3,9 milliárd euróra emelkedtek (2020: 3,3 milliárd euró). A kutatás-fejlesztési ráfordítások középpontjában az elektromobilitás és a vezetéstámogató rendszerek, emellett pedig az ipari és fűtéstechnika villamosítása állt. A sajáttőke-arány tovább javult és 1,3 százalékkal 45,3 százalékra nőtt.

2021-es pénzügyi év: eredmények üzleti területek szerint

A vállalat minden üzleti területe hozzájárult a kedvező eredményekhez. A mobilitási megoldások üzleti szektor érte el a legnagyobb árbevételt, mely 7,6 százalékos növekedéssel – árfolyamhatások nélkül 7,9 százalék – 45,3 milliárd euró lett. Előző évi veszteségét követően, ez az üzleti terület 2021-ben enyhén pozitív, 0,7 százalékos árbevétel-arányos üzleti eredményt ért el. „Mobilitási megoldások üzleti szektorunknak a félvezetőellátás miatti nehézségek okoznak kihívást, miközben a mobilitás mélyreható változásaihoz is alkalmazkodnia kell” – magyarázta Forschner. „Mindemellett a szektor jelentős beruházásokat hajtott végre az elektromobilitás és az automatizált vezetés területein, illetve a jelentősen megdrágult nyersanyag- és logisztikai költségeket illetően is meg kellett találni a megoldást.” Az ipari technika üzleti szektor profitált a gépipari üzleti környezet fellendülésének köszönhetően, és 18,9 százalékkal – árfolyamhatások nélkül 19,4 százalékkal – 6,1 milliárd euróra növelte árbevételét. Az árbevétel-arányos üzleti eredmény 8,4 százalék. A fogyasztási cikkek üzleti szektor az eleve erős előző évihez képest 12,7 százalékkal – árfolyamhatások nélkül 14,4 százalékkal – 21 milliárd euróra növelte árbevételét és 10,2 százalékkal ismét kétszámjegyű árbevétel-arányos üzleti eredményt produkált. Az energia- és épülettechnika üzleti szektor árbevétele 7,8 százalékkal – árfolyamhatások nélkül 8,8 százalékkal – nőtt, és 5,9 milliárd euró összbevétel mellett 5,1 százalékos árbevétel-arányos üzleti eredményt ért el. Forschner kiemelte: „Klímabarát fűtéstechnikánk nagymértékben hozzájárult ehhez a sikerhez.”

2021-es pénzügyi év: eredmények régiók szerint1[1]

A Bosch csoport minden régióban árbevétel-növekedést könyvelhetett el. Európában az árbevétel elérte a 41,3 milliárd eurót, ami 8,9 százalékkal – árfolyamhatások nélkül pedig tíz százalékkal – haladja meg az előző évit. Észak-Amerikában 6,5 százalékkal – árfolyamhatások nélkül 9,3 százalékkal – 11,4 milliárd euróra nőtt az árbevétel, ami Dél-Amerikában 32 százalékos – árfolyamhatások nélkül 45,1 százalékos – bővüléssel 1,4 milliárd euró lett. Az ázsiai-csendes-óceáni térségben, az egyéb régiókat is beleértve, 24,5 milliárd euró árbevételt generált a cégcsoport, ami 13,1 százalékos – árfolyamhatások nélkül 11,7 százalékos – növekedést jelent.

A munkatársak száma 2021-ben: növekedés minden régióban

2021. december 31-én a Bosch csoport világszerte 402 614 munkatársat foglalkoztatott, 7580 fővel többet, mint az előző évben. Mindhárom fő régiót – Európa, Amerika és Ázsia – a növekedés jellemezte, míg Németországban 131 652 fővel stabilan alakult a foglalkoztatottak száma. A kutatás-fejlesztés területén 2949 munkatárssal többen, összesen 76 121-en dolgoztak.



[1] -0,1 milliárd euró kerekítési eltérés a 2021-es összárbevételhez viszonyítva

www.bosch.hu