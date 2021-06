75 évnyi pontosság

75. évfordulóját ünnepelte 2020. szeptember 1-jén a méréstechnikai rendszerekre specializálódott E. ZOLLER GmbH & Co. KG. Ezzel újabb mérföldkőhöz érkezett a forgácsolószerszámok beállító-, mérő- és tesztrendszerei, mérőszoftver megoldásai, ellenőrző- és kezelő berendezései, valamint az ehhez kapcsolódó automatizálási megoldások globális éllovasának történelme.

Az Alfred Zoller műszerész által 1945. szeptember 1-jén Ludwigsburgban szerelőműhelyként alapított cég az esztergák szerszámtartóinak szerződéses gyártójaként szerzett magának gyorsan hírnevet. A szerszámelőkészítés technológiája, valamint az első saját fejlesztésű berendezések kifejlesztése 1958-ra alapozták meg a szerszámok mérési feladataira történő specializálódás lehetőségét.

Családi vállalkozás innovatív szellemiséggel

Az alapító fia, Eberhard Zoller 1968-ban történő belépésével vette kezdetét az a korszak, amely során a gyártást korszerűsítették, a berendezéseket továbbfejlesztették, kiléptek a külpiacokra és a cég erőteljes növekedésbe kezdett. További mérföldkőnek bizonyult a CNC-vezérelt berendezések 1983-as bevezetése, valamint az úttörő AWV képfeldolgozási technológia 1992-ben, illetve a Tool Management Solutions 2010-ben történő megjelenése. A céget folyamatos műszaki úttörő szellem és lelkesedés, vevőközpontúság és a minőség iránti elkötelezettség jellemezte.

Eberhard Zoller Wolfgang Huemerrel együtt alapította az első külföldi leányvállalatot Ausztriában, ahonnan Lengyelországot, a Cseh Köztársaságot, Szlovákiát, Magyarországot, Szlovéniát, Horvátországot, Szerbiát, Bulgáriát és a dél-tiroli régiót is felügyelik.

A Zoller a forgácsoló szerszámok beállításához, méréséhez, teszteléséhez és kezeléséhez kínál széleskörű kompetenciát

A legnagyobb pontosság és hosszú élettartam

A harmadik generációt képviselő Christoph és Alexander Zoller egy olyan vállalkozást vezetnek, amely a világ összes releváns piacán rendelkezik leányvállalatokkal és képviseletekkel, hatékony, modern központja pedig Stuttgarttól északra Pleidelsheimben található. A Zoller felhasználóbarát és könnyen integrálható megoldásokat kínál a meglévő gyártási folyamatok számára a szerszám beállításától kezdve az ellenőrzésen át a tárolásig és az adminisztrációig bezáróan. „Független családi vállalkozásként három generáción át tudatosan fejlesztettük kiváló minőségű termékeinket és ügyfélszolgálatunkat annak érdekében, hogy iparági innovációs és minőségügyi éllovassá váljunk. Napjainkban gyakorlatilag nincs olyan szerszám, amit ne lehetne teljesen automatikusan és pontosan beállítani a Zoller előbeállító és mérő berendezéseivel.” – foglalt össze Christoph Zoller a hosszú távú siker kulcsát, valamint a termékek jelentőségét a feldolgozóipar számára. A célcsoport a kisvállalkozásoktól a nagyvállalatokig terjed, és minden olyan iparágat felölel, ahol elengedhetetlen a pontos és minőségi megmunkálás.

Egy 75 éves családi vállalkozás sikerkovácsai (balról jobbra): Christoph, Eberhard és Alexander Zoller az innováció, a szenvedély és a precizitás mellett teszik le a voksukat

Jövőbemutató fejlesztések

A gyártóterület 2018-ban megkezdett bővítése a jubileumra fejeződött be. Az új, ultramodern gyártócsarnok – beleértve az irodai szárnyat – nemcsak a szállítási időket optimalizálja, hanem a pleidelsheimi telephelyen dolgozó mintegy 300 alkalmazottnak is egyedülálló munkahelyi környezetet kínál. A telephelyen többek között egy hétemeletes parkoló, valamint számos szociális tér és kreatív kommunikációs helyiség került kialakításra, aminek következtében a teljes terület 10 000-ről 30 000 m2 méretűre növekedett. Az új 2 500 m2-es Zoller Smart Factory Academy a legmodernebb képzési, bemutató és tesztelési lehetőségeket kínálja az ügyfeleknek. Ezenkívül a teljes gyártási folyamat szimulálható és a hatékonyságnövelő megoldások élőben is bemutathatók.

„Tovább akarunk fejlődni, és beruházásainkkal még nagyobb teret adunk a minőség, a pontosság és az innováció számára – zárta a beszélgetést Alexander Zoller. – Az ultramodern Smart Factory nem hagy kívánnivalót maga után egyetlen ügyfélnél sem. A Zoller Akadémia tágas termei, az új kutatási és fejlesztési központ, valamint a gyártás és az összeszerelés számára kijelölt újabb terek hűen demonstrálják, hogy a Zoller felkészült a jövő kihívásaira.”

