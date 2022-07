70 éve rendezik Düsseldorfban a K szakvásárt – igazi világkarrier Németországból!

Online elérhető a jubileumi megemlékezés korabeli képekkel és történetekkel

Címkék: BD-Expo düsseldorf gumigyártás gumiipar K-Düsseldorf K-Messe messe düsseldorf műanyag műanyaggyártás

II. Erzsébet megkoronázásának évében, amikor az Egyesült Államokban beültették az első mesterséges szívbillentyűt, és milliókat vidított derűre a mozikban a Singin´ in the rain musical, Németországban is történelmet ír-tak: 1952. október 11. és 19. között rendezték az első K szakvásárt Düssel-dorfban. Akkoriban még senki sem sejtette, hogy ez lesz a világ vezető szak-vására a szintén akkoriban kialakuló műanyag- és a gumiipar területén.

Mára a düsseldorfi K-Messe 70 éves sikertörténetre tekinthet vissza. Ez a seregszemle a tájékozódás és az üzletkötés legfontosabb színtere a világ műanyag- és gumiiparának. Vitathatatlanul a K-Messe az egész iparág vezető szakvására, ahol kéz a kézben jár az innováció a legújabb témák felvonultatásával, hogy egyengessék az utat a jövőre vonatkozó elképzelések előtt. A düsseldorfihoz mérhető nemzetközi részvétellel egyetlen más seregszemle sem büszkélkedhet. A 2022. október 19-26. között rendezett, a Düsseldorfi Vásárváros teljes területét elfoglaló K szakvásárra mintegy 3.000 kiállítót várnak 61 országból.

Ahogyan minden elkezdődött

A düsseldorfi K-Messe is kicsiben kezdte: „A műanyagok csodája” című premieren 1952-ben 270 kiállító vállalat vett részt, kizárólag Németországból, összesen mintegy 14.000 négyzetméternyi nettó kiállítási területen.

A 165.000 látogató mindenekelőtt a műanyag-feldolgozók színpompás fogyasztási cikkeit csodálta meg, ugyanis 1952 és 1959 között a K-Düsseldorf kizárólag a német ipar bemutatására szolgált és minden érdeklődő látogathatta a vásárt a laikustól a szakemberig. Annak idején a mindennapi életet megszépítő és a kényelmet szolgáló termékek vonzották a tömegeket.

Mai szemmel megmosolyogtató a korabeli reklámok sokasága: a „modern háziasszonyt” megszólítva a világháború utáni gazdasági csoda esztétikai jelképeit, például a divatos PVC esőkabátokat vagy a leheletvékony nejlonharisnyát hirdették.

A műanyagipar szakosodásával és az alapvető műanyagféleségek mellett a különleges elektronikai, gyógyászati, járműipari vagy repülőgép- és űripari követelményeknek megfelelő különleges és csúcstechnológiát képviselő műanyagok megjelenésével egyre csökkent az „átlagpolgárok” aránya a látogatók körében. 1963-ban következett az a lépés, amellyel a düsseldorfi K nemzetközi szintű és kizárólag szakvásár lett. Ettől fogva őrzi a világviszonylatban is vezető szakmai szerepét a seregszemle. 2019-ben több mint 220.000 szakmai látogató érkezett közel 170 országból a K szakvásárra a Rajna partjára.

A Németországon kívüli kiállítók részaránya garantálja az ősszel küszöbön álló K-Messe esetében is a teljes körű kínálatot és az átfogó képet a világpiacról. Sehol másutt nem vonultatják fel az innovációk ilyen sokaságát és nincs még egy olyan szakvásár, ahol ilyen nagy lendületet kapna a világ műanyag- és gumiiparának jövőbeni fejlődése!

Nosztalgiázásra fel! - merüljön el a düsseldorfi K szakvásár 70 éves történelmében a direkt erre a célra létrehozott weboldal segítségével

Már a K 2022 vásárkapuinak megnyitása előtt is ráhangolódhat a jubileumi szakvásári hangulatra. A K szakvásárt egy saját, a jubileumnak dedikált weboldallal ünnepeljük, ahol várjuk a látogatókat, hogy elmerüljenek a K-Messe történelmének hét évtizedébe, hogy megmosolyogják vagy megcsodálják egyik-másik történelmi felvételt és történetet. Kerekedjen fel velünk egy időutazásra a https://70years.k-online.de/ oldalon.

Amennyiben pedig a saját történetét, anekdotáit, találkozásait, vidám vagy meglepő élményeit szeretné megosztani velünk a K szakvásárral kapcsolatban, akkor csak rajta! A LinkedIn-en keresztül szívesen várjuk ezeket, de a #70YearsK hashtaget is használhatják, és a sajtóosztályunk is készséggel áll rendelkezésre.

www.k-online.com

Magyarországi képviselet:

BD-Expo Kft.

Máté Szilvia

Tel.: 346-0273

E-mail: office@bdexpo.hu

www.bdexpo.hu