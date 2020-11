5000 négyzetméterrel növelte gyártókapacitását az ITK Holding Zrt. Debrecenben

Ünnepélyes keretek között avatta fel november elején az ITK Holding Zrt. leányvállalata, az Inter Traction Electrics Kft. újabb debreceni üzemcsarnokát, amelynek köszönhetően 5000 négyzetméterrel nőtt a vállalat gyártókapacitása.

Újabb infrastrukturális fejlesztést hajtott végre az ITK Holding Zrt. leányvállalata, az Inter Traction Electrics Kft. Debrecenben: november elején átadta 5000 négyzetméteres – korszerűen felszerelt, minden szakmai és biztonsági igényt maximálisan kielégítő – újabb üzemegységét, amelynek köszönhetően a cégcsoport 250 ezer négyzetméteres infrastruktúrájából már 50 ezer négyzetméterre nőtt a beépített felület. A gyártókapacitás bővítését a megrendelői igények folyamatos növekedése is indokolta. A cégcsoportnál a minősített beszállítók száma 2020-ra már 764-re nőtt, amelyből 531 hazai kis- és középvállalat, 181 magyar közép- és nagyvállalat. Ezek társadalmi és gazdasági hatása jelentős, mivel a foglalkoztatotti létszámuk meghaladja a 4300 főt. Emellett az ITK 52 külföldi partnerrel is együttműködik.

„Az ITK cégcsoport az elmúlt időszakban kitűzött céljainak elérése érdekében határozottan hajtja végre stratégiáját a mobilitás terén, amelynek újabb mérföldköve az üzemátadó.” – mondta Kossa György, az ITK Holding Zrt. vezérigazgatója. – „Az általunk fejlesztett és gyártott Mercedes-Benz REFORM típusú termékcsaláddal kívánunk hozzájárulni a hazai buszstratégia sikeres megvalósításához, valamint Debrecen gazdasági sikereihez, ezáltal Magyarország növekedéséhez oly módon, hogy Közép-Kelet Európa meghatározó mobilitással foglalkozó cégcsoportjává váljon.

Kossa György hozzátette, hogy a fejlődéshez elengedhetetlen a humánerőforrás fejlesztése, éppen ezért a vállalat több együttműködést alakított ki regionális és fővárosi intézményekkel: az iskolarendszerű középfokú képzések terén a debreceni Szakképzési Centrum Beregszászi Pál Szakképző Iskolával, a Brassai Sámuel Műszaki Technikummal, a Budapesti Szakképzési Centrum Csonka János Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskolával, valamint a berettyóújfalui Szakképzési Centrummal. Ennek keretében 179 diák képzése zajlik jelenleg is, ahol például autógyártónak, autószerelőnek, minősített hegesztőnek és ipari gépésznek tanulhatnak a fiatalok. Felsőfokú iskolarendszerű képzések keretében a Debreceni Egyetemmel, mint stratégiai partnerrel, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karával együttműködve 15 hallgató vesz részt a cég speciális programjában.

„A magyar buszgyártás évszázados hagyománnyal rendelkezik. Az új gyáregység minden bizonnyal hozzá fog járulni e hagyomány felvirágoztatásához, az iparág újraéledéséhez.” – kezdte gondolatait Dr. Mosóczi László, az Innovációs és Technológia Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. – „A közösségi közlekedésben 10 év múlva megközelítőleg 7700 autóbusz lehet forgalomban országszerte, azok közül 2300 a helyi közlekedésben szolgálhat. A Nemzeti Buszstratégia koncepció általános célja, hogy ez a járműállomány a lehető legmodernebb buszokból álljon, és átlagéletkoruk a jelenlegi több mint 14 évről 10 évre csökkenjen. Nagy bizonyossággal mondhatjuk, hogy a stratégia 2028-ra eléri célját, amennyiben 9 év alatt 7000 busz cseréjére sor kerül. Ehhez pedig az ITK Holdingéhoz hasonló innovatív szemléletre és fejlesztő tevékenységre van szükség.”

„Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt jelentettük be, hogy az ITK elnyerte a Mercedes-Benz Van Partner státuszt kishaszongépjárművek (mint a Mercedes-Benz Sprinter és V-osztály) fejlesztésére, kialakítására, gyártására. Azóta szorgosan folyt a munka, és termék vonalon is lezárult az auditálás: visszaigazolást nyert a tervezési professzionalizmus, a minőség és a megbízhatóság. Ennek köszönhetően szorosabbra alakítottuk ki a Van Partneri együttműködésünket, s az ITK immáron nem csak belső égésű motorral szerelt modellekre, hanem az elektromos kishaszonjárművek kialakítására is felhatalmazást kapott.” – fejtette ki Szilveszter Tibor, a Mercedes-Benz haszonjárművek értékesítési és marketingigazgatója.

A MOL 2018-ban szerzett többségi részesedést az ITK-ban. Ratatics Péter, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója beszédében kiemelte: „A MOL célja, ahogy azt 2030-as stratégiánkban is megfogalmaztuk, hogy a régió meghatározó mobilitási szolgáltatójává váljon. A MOL – ahogy a múltban, úgy a jövőben is – energiát ad a közlekedéshez, a szolgáltatásaink fejlesztésében azonban minden eddiginél nagyobb figyelmet kapnak a fogyasztói igények. Ugyanakkor ennél többet tervezünk: tovább erősítjük az elektromobilitásban és a közösségi autómegosztásban, valamint az ITK révén a közösségi- és tömegközlekedésben elfoglalt szerepünket. Az új üzemcsarnokkal újabb fontos lépést tettünk a debreceni autóbuszok sorozatgyártásának beindítására, illetve azért, hogy az ITK nagyvállalattá váljon.”

„Az elmúlt öt évünk arról szólt, hogy kivívjuk a befektetők bizalmát, és arra ösztönözzük őket, hogy Debrecenben hozzák létre termelő egységeiket, ezáltal új munkahelyeket teremtsenek. A következő öt év arról fog szólni, hogy ezek a befektetői döntések valóra is váljanak, és ezáltal biztosítsunk a debrecenieknek és a régóiban élőknek megélhetést, karriert. Az ITK Holding vadonatúj gyártóüzemében egy valóra vált beruházási ígéret tanúi lehetünk.” – ecsetelte Dr. Papp László, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere. – „A mostani világjárvány idején is határozott lépésekkel haladunk afelé, hogy a közép-európai régió ipari, gazdasági, ezzel összefüggésben oktatási és közlekedési központja legyünk. Ebben pedig óriási szerepet töltenek be az olyan vállalatok, mint az ITK Holding.”