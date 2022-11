30 S&T év, 30% kedvezmény, 30 napig

Növelje a teljesítményt, csökkentse a költségeit!

Az S&T Ipari digitalizációs üzletága 30 éve áll az ipar szolgálatában. Ezt a jeles jubileumot emlékezetessé kívánja tenni az S&T. A cég olyan különleges lehetőséget kínál fel meglévő és új partnerei számára, ami 30 évente csak egyszer fordul elő. Az összes alábbi mérnöki szoftverből, poszt-processzorokból és oktatásokból 30%-os kedvezményt biztosít 30 napig, december 13-ig.

A mostani turbulens időkben rendkívül fontos, hogy a cégek a lehető leghatékonyabb szoftver eszközökkel dolgozzanak, de emellett a költségekre is oda kell figyelniük. Az S&T jubileumi kedvezményei átvágják a gordiuszi csomót. Minden cég számára jelentős teljesítmény növelés érhető el az S&T High-Tech szoftvereivel és szolgáltatásaival, és emellett jelentősen csökkenthetők a költségek is. Váltson most S&T technológiákra!

A 30% kedvezménnyel vásárolható szoftverek:

Creo már 92 € / hó díjtól. A Creo a műszaki kompromisszumok nélküli, de mégis elérhető árú 3D CAD/CAM/CAE termékfejlesztő rendszer, a 3D-s termékfejlesztés etalonja.

Onshape komplett CAD/CAE és PDM rendszer már 114 € / hó díjtól. Az Onshape elhozta a felhő alapú kollaboratív termékfejlesztés forradalmát.

Visual Components már 263 € / hó díjtól. 3D-s gyárszimuláció, robot programozás és PLC szimuláció egyetlen modern szoftverben. Ne költsön több szoftverre, ha mindezt egyben is megtalálhatja.

SimSolid: forradalmian új hálómentes és CAD-független szimuláció konstruktőröknek.

Creo NC, Esprit, NCG CAM. Komplett CAD/CAM munkahely 3+2 tengelyes marással már 161 € / hó díjtól.

Moldex3D: élenjáró műanyag fröccs-szimulációs technológia

A 30% kedvezménnyel igénybe vehető szolgáltatások:

Iparban bizonyított S&T által fejlesztett egyedi poszt-processzorok:

A legkorszerűbb szerszámgépekből akkor hozható ki a maximum, ha a fejlett CAM rendszer mellett magasan automatizált poszt-processzor is rendelkezésre áll.

Az S&T az évek során több, mint 250 egyedi poszt-processzort készített ügyfelei igényeire szabva.

Az S&T marók, esztergák, eszterga-megmunkálóközpontok, huzal-szikraforgácsoló gépek, vagy éppen svájci esztergák illesztését vállalja.

Professzionális S&T oktatások

Az S&T immár 3 évtizede oktatja a mérnököket a CAD/CAM/CAE/PLM, gyár- és robotszimuláció területén, egyedülálló oktatási tapasztalattal.

Az S&T a PTC egyetlen Certified Training Partner-e az országban, aki jogosult a PTC termékek (Creo, Windchill, Mathcad, Vuforia, Thingworx) oktatására. Az S&T PTC által kiképzett, és minősített oktatói jelentik a garanciát arra, hogy a vásárlók a legmagasabb nemzetközi standardoknak megfelelő oktatásban részesülhessenek.

Az S&T PTC által kiképzett, és minősített oktatói jelentik a garanciát arra, hogy a vásárlók a legmagasabb nemzetközi standardoknak megfelelő oktatásban részesülhessenek. Az oktatások történhetnek az S&T korszerű oktatóközpontjában személyesen, vagy a PTC, illetve az S&T távoktatási rendszerén keresztül.

Több ezer mérnök, tanár és egyetemi diák vett már részt S&T oktatásokon. Csatlakozzanak Önök is!

A részletes feltételeket az S&T egyedi árajánlatokban küldi meg az érdeklődők számára.

