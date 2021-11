30 éves Magyarországon a 3M

Címkék: 3m kutatás kutatás-fejlesztés szerszám szerszámtechnika újrahasznosítás

A 3M idén 30 éve, az elsők között érkezett Kelet-Európába, ma pedig az innováció, a környezetvédelem, a fenntarthatóság és ‒ többek között ‒ a női egyenjogúság nagykövete a régióban több mint 4400 főt foglalkoztató amerikai multi.

„A rendszerváltás után az első nagy multinacionális cégek egyikeként jelentünk meg Magyarországon, az elmúlt három évtizedben pedig folyamatosan növeltük jelenlétünket – mutatott rá az évforduló kapcsán Radoslaw Kaskiewicz, a 3M kelet-európai alelnöke és ügyvezető igazgatója.

„Több, autóiparral kapcsolatos innovációs területen is vezető szerepet tölt be a cégünk. Ide tartozik az elektromobilizáció, a közlekedés biztonságosabbá tétele, illetve az autóipari súlycsökkentés, ami fenntarthatósági szempontból is kulcsfontosságú. A fejlesztési tevékenységünk mellett büszkék vagyunk arra is, hogy a járvány elleni küzdelmet FFP2/FFP3 arcmaszkok gyártásának növelésével segítettük. A társadalmi felelősségvállalás jegyében évek óta támogatunk gyermekeket segítő helyi szervezeteket, Magyarországon is” – jegyezte meg Bereznyák György, a 3M magyar részlegének cégvezetője, egyben a 3M kelet-európai vevőszolgálati vezetője.

A magyar képviselet bejegyzésére 1991-ben, a lengyel és a cseh piaci nyitásokkal egy időben került sor, majd később Szlovákiában, Ukrajnában és Georgiában (Grúzia) is megjelent a többek közt a Post-it jelölőcímkékről, fényvisszaverő közlekedési táblákról, és a Scotch szalagról is híres cég. A 3M napjainkig összesen mintegy 650 millió dollárt, mai árfolyamon mintegy 200 milliárd forintot invesztált régiós jelenlétébe. A világszerte 90 000 főt foglalkoztató vállalat legnagyobb regionális gyártóbázisa a lengyel egység, ahol mintegy 12 ezer különböző terméket gyárt és exportál.

A cég azon kevés multinacionális szereplő egyike, amely nemcsak kereskedik a régióban ‒ köztük Magyarországon is – de kiemelkedően magas hozzáadott értékű tevékenységeinek egy részét is itt végzi, hozzájárulva ezzel a nemzetközi karriert építő, jól képzett tudományos és technológiai munkaerő helyben tartásához. A 3M híres arról, hogy mindenkori globális éves forgalmának 6%-át fordítja kutatás-fejlesztésre. A 3M a régió számos más vállalkozásának, köztük 2000 regionális partnerének is jó példát mutat azzal, hogy kiemelt figyelmet fordít az esélyegyenlőségre és a befogadó munkakörnyezetre.

A cég a környezetvédelem területén is iránymutató. Első ilyen programját (Pollution Preventing Program) még 1975-ben hirdette meg, napjainkban pedig arra törekszik a cég, hogy 2050-re teljes tevékenységét karbonsemlegessé tegye. A cég a már említett autóipari példa mellett minden más területén és minden termék esetében külön figyelmet fordít a gyártás és termék életciklus során a környezeti lábnyomra és a minél magasabb újrahasznosíthatóságra. A 3M a következő 20 évben mintegy egymilliárd dollárt irányzott elő erre a célra, ami a vállalatot globálisan is az egyik leginkább környezettudatos céggé teszi a globális befektetők mezőnyében.