2022-es visszatekintés: A használt gépek piaca továbbra is stabil marad

Címkék: árverés aukció használt gép online platform online portál Surplex

A 2022-es esztendő véget ért. A hatása azonban még korántsem: A háború kitörése tovább súlyosbította az ipar bizonytalanságát, a már meglévő problémák pedig tovább súlyosbodtak. Minden bizonytalanság ellenére azonban néhány iparág, így például a használt gépek piaca jó üzleteket könyvelhetett el. Az üzletág előnyére válhatnak az ellátási lánc problémái és a fenyegető infláció.

„Zeitenwende”(egy új korszak kezdete) – a 2022. év egy szóban összefoglalva.Németországban minden év decemberében megválasztják az év szavát. Az adott kifejezésnek egyetlen szóval kell visszapillantást nyújtania az elmúlt évről. Ez a szó 2022-ben tehát a Zeitenwende. És valóban, a háború februári kezdete egy új korszak kezdetét jelentette – messzemenő következményekkel a gazdaságra, a vállalkozásokra és minden egyes emberre nézve.

Kezdetben optimista hangulat uralkodott a koronavírus-járvány lecsengése okán

A 2022-es esztendő a koronavírus-járvány szűnni nem tűnő témájával vette kezdetét. A több mint két évig tartó világjárvány után azonban jelentősen javult a hangulat, a korlátozásokat pedig számos országban megszüntették. Az újév így a világ legtöbb részén a bizakodást és a gyártás újraindulását jelentette a gazdaság számára. A kereslet nagy volt, a beruházási hajlandóság pedig egyre nőtt.

Az egyetlen kivétel Kína volt. Itt a legszigorúbb covid-intézkedéseket alkalmazták. A gyártás újra meg újra leállt, a kikötőket pedig teljesen lezárták. Az ellátási lánc problémája tehát továbbra is fennállt. Nemcsak nyersanyaghiány volt, a logisztika is le volt maradva. Az európai gazdaság számára ez azt jelentette, hogy a saját termelésükhöz szükséges fontos termékek nem álltak rendelkezésre annak ellenére, hogy éppen most kezdték volna újraindítani azokat. A gép- és berendezésgyártás teljes rendelésállományát érintették a világjárvány okozta ellátási nehézségek.

Ez kiváló a használt gépek piacának! Ugyanis azok, akik nem tudták vagy nem akarták elfogadni az új gépek hosszú szállítási idejét, azonnal rendelkezésre álló használt gépeket vásároltak. Már a 2020-as és 2021-es, koronavírus-járvány által fémjelzett években egyre inkább a használt gépek piacára irányult a vevők figyelme. Aki pedig át szerette volna vészelni a koronavírus-válságot, annak a rugalmasságra kellett helyeznie a hangsúlyt. Az eladók számára a használt gépek kereskedelme lehetőséget jelentett a saját gyártásuk gyors átalakítására.

Az EU gazdasága 2022-ben: Emelkedő energiaárak és inflációs ráta. A használt gépek piaca azonban nem függ ennyire ezektől (© Leonid Sorokin / Shutterstock.com)

A háború első sokkjától az energiaválságig

Februárban kezdődött Oroszország háborúja Ukrajnával. Az EU az év folyamán nyolc szankciócsomagot fogadott el Oroszországgal és Fehéroroszországgal szemben. Az EU mellett számos más ország, például az USA, Kanada és más európai országok is csatlakoztak a szankciókhoz. A koronavírus-járvány okozta ellátási nehézségeket tehát még jobban felerősítette az ukrán és orosz termékek kiesése.

Az ellátási lánc problémája mellett a szankciók jelentősen csökkentették az energiahordozók kínálatát. Ez az energiaárak emelkedését okozta, ami megdrágította a gyártást. Ez egy újabb pluszpontot jelent a használt gépek piacának, mivel ezeket a gépeket már legyártották, és így nem függenek az emelkedő gyártási költségektől. A felkínált gépek ára ezzel egyelőre stabil maradt.

A következő lépés: az infláció

Nemcsak az energia, hanem minden drágább lesz. Mivel a gyártáshoz és az áruszállításhoz egyaránt szükség van energiára, az árak az energiaszektoron kívül is emelkednek. Inflációról akkor beszélünk, ha az árszínvonal emelkedése hosszabb ideig eltart. Az EU-ban az inflációs ráta 2022 novemberében átlagosan 11,1%-ra emelkedett, ami a legmagasabb szint az államok közösségének fennállása óta.

2022-ben stabil volt a forgalom a használt gépek piacán, mivel ez a piac nem annyira érzékeny az inflációra, mint a gép- és berendezésgyártás. Az év során az értékesített használt gépek árai enyhén emelkedtek, de nem annyira, mint az újonnan gyártott berendezéseké. Ennek oka elsősorban a folyamatosan magas kereslet volt, enyhén csökkenő kínálattal párosulva, mivel a bizonytalan vállalatok igyekeztek megszabadulni amortizálódott gépeiktől.

A fém-, fa- és építőipar használt gépek és berendezéseket kínáló Surplex ipari aukciós ház 2022-ben ugyanannyi ajánlatot bonyolított le, mint az előző évben. Az árbevétel is csaknem stabilan rekordszinten volt. Mivel valamivel kevesebb aukciós tétel szerepelt a kínálatban, ez gépenként több licitet és így több pénzt jelentett az eladóknak.

A 2023-as kilátások

Mi jön az infláció után? Valószínűleg visszaesés, tehát csökkenő bruttó hazai termék (GDP). A szakértők azonban nem értenek egyet abban, hogy 2023-ban ez milyen mértékben fog csökkenni. Ennek megfelelően a feldolgozóipart a termékeik iránti csökkenő kereslet fenyegeti. A már a koronavírus-járvány idején várt nagy fizetésképtelenségi hullám mindezidáig elmaradt, még a háború idején is. 2023-ra azonban már várható. Becslések szerint 2023-ban a fizetésképtelenségek száma közel 20%-kal fog növekedni. Ezzel újra el fogjuk érni a világjárvány előtti szintet. Európát különösen súlyosan érintheti a fizetésképtelenségek számának növekedése.

Fizetésképtelenség esetén gyorsan kell intézkedni. A Surplex képes támogatást nyújtani a felszámolók és az érintett bankok számára. A nemzetközi vállalat nemcsak a csődvagyon értékesítése terén nyújt teljes körű szolgáltatást, például a globális értékesítés és könyvelés során nyújtott támogatást. A csődeljárás így gyorsan és sikeresen lezárható. A vevők számára pedig minden telephely bezárása azt jelenti, hogy remekül karbantartott berendezéseket kínálnak a használt gépek piacán. A Surplex pedig támogatást nyújt nekik a szétszerelés, a szállítás, valamint az export és a vámügyek során. A beruházásokról még nehéz időkben sem szabad lemondani. Ennek során azonban a költségoptimalizálás áll az első helyen. Új gépekhez hasonlítva a használt berendezések jelentősen olcsóbbak és azonnal elérhetők. Ezek lényeges tényezőket jelentenek a beruházások tervezése során.