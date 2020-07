2021-ben lerövidítve, április 20-28. között rendezik meg a drupa kiállítást

A nyomtatási technológiák vezető világvására, a drupa 2021-ben a megszokott tizenegy napos időtartamát lerövidíti kilenc napra. Ez a döntés megfelel a szakmai védnök szövetségek és számos kiállító kívánságának. Így a vásári részvétel hatékonyabbá válik, hiszen a látogatók koncentráltabban tekinthetik meg a drupa-t. A szakvásár egyúttal az esetlegesen fennmaradó utazási szokásokra és korlátozásokra is reagál.

„Mivel jelenleg abból indulunk ki, hogy a drupá-ra 2021 tavaszán kevesebb tengerentúli látogató érkezhet, ezért észszerűnek tűnik a szakvásár időtartamának lerövidítése tizenegyről kilenc napra. Ezzel növelni tudjuk a vásárlátogatás hatékonyságát. A kilenc napos időtartam egyúttal azt is biztosítja, hogy a kiállítók változatlanul be tudják mutatni működés közben is a gépeket, ami egyedül a drupa ismérve” – indokolta a drupa elnöke, Claus Bolza-Schünemann a döntést.

Az eddig beérkezett foglalások szerint 1500-nál több kiállító mutatkozik be több mint 140.000 négyzetméternyi nettó csarnokterületen, ami néhány koronavírus okozta visszalépés ellenére változatlanul széles körű részvételt vetít előre. Az ágazat ezzel ismételten bizonyítja, hogy megbízik a szakvásár nemzetközi kisugárzásában és hogy igenis szükség van a személyes találkozásra, az új ügyfelek megnyerésére, és természetesen a gépek működés közbeni bemutatására. „Számos kiállítónk saját felelősségének is tekinti, hogy erősítse az ágazatot és hogy személyesen a helyszínen is lökést adjon a fejlődésnek” – mondta a drupa igazgatója, Sabine Geldermann.

A szakvásári megjelenés megszokott magas színvonala és biztonsága érdekében a drupa egy olyan higiéniai és fertőzésvédelmi koncepcióra épít, amelyet folyamatosan módosítanak a legújabb koronavírus elleni védelmi rendeletek és hatósági előírások tükrében. Sabine Geldermann hangsúlyozta: „A drupa 2021 jellege – a világjárvány és az ennek megfelelő higiéniai előírások miatt – kétségtelenül más lesz, de a szakvásár mégis jelentős mértékben járul hozzá ahhoz, hogy újabb lendületet vegyen az üzletmenet.”

