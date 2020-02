2020. február 22-én elrajtolt a Tatra a Világ Körül 2 nevű expedíció

Két év intenzív munka után a cél nem is lehet más, mint három év alatt körbeutazni a világot.

Minden 2009-ben kezdődött, amikor Angolában találkozott az akkoriban egy másfél éves Afrika körutat teljesítő Marek Havlíček és az afrikai országban a Tatra teherautókat képviselő Petr Holeček. A két tapasztalt férfi együttműködésének köszönhetően született meg a Tatra a Világ Körül 2 nevű expedíció.

Az eredeti Tatra a Világ Körül expedíció (1987-1990) sokak kedvét hozta meg az utatások és felfedezések iránt. A 30 évvel ezelőtt született legenda inspirálta a jelenlegi szervezőket is, akik azt is be szeretnék bizonyítani, hogy a világ második legrégebbi autógyára sok szempontból a mai napig egyedinek számít. A 19. századig visszanyúló autógyártási hagyománnyal rendelkező Tatra Közép-Európa legrégebbi autógyára és mára a teherautók gyártására is specializálódott – teherautói rendszeresen részt vesznek a Párizs-Dakar ralin is.

Az eredeti Tatra a Világ Körül expedíció

„A Tatrát azért választottuk, mert megyőződésünk szerint ez a legalkalmasabb jármű, amivel eljuthatunk a bolygónk legtávolabbi, legeldugottabb helyeire is úgy, hogy nem csak a járható utakat használjuk" – magyarázta Petr Holeček.

„Majdnem fél életemet az utakon töltöttem, és az utazás sok mindenre megtanított. Ezzel a projekttel közvetíteni szeretném az embereknek mindazt, amit megéltem.Az utazásunk úttörő jellegű, úgyhogy biztos nem leszünk híján különböző váratlan helyzeteknek” – tette hozzá Marek Havlíček.

A mintegy 4 millió cseh korona összköltségvetésű expedíciót a szervezők átlagosan 14 napos szakaszokra bontották. A 2020. február 22-én elrajtolt vállakozás kelet felé vette az irányt, az első szakasz 2020 október közepén ér majd véget. A majdnem kilenc hónap alatt a résztvevők 22 országot utaznak majd át. A járművet Vlagyivosztokból szálíltják majd át a chilei San Antonioba, ahonnan 2021-ben indulnak majd tovább az amerikai kontinenst felderítő útra (délről észak felé). 2022-ben veszi majd kezdetét az expedíció harmadik és egyben utolsó része, amely során a projekt mindkét kezdeményezője számára szívügynek számító Afrikát járják majd be a résztvevők.