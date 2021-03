100 éve született Oskar Lapp – a jövő úttörője

Emlékezés egy vállalkozó szellemű nagy egyéniségre

Oskar Lapp zseniális feltaláló és szenvedélyes vállalkozó volt. Feleségével, Ursula Ida Lapp-pal együtt világhírű vállalkozást hozott létre. A LAPP cégcsoport alapítója 2021. március 20-án lenne 100 éves. Találmányai a mai napig meghatározóak a csatlakozástechnika területén.

Az évfordulón a Lapp család és a cég munkatársai koszorút helyeznek el a stuttgart-vaihingeni régi temetőben, és számos megemlékezéssel tisztelegnek a nagy vállalkozó egyéniség előtt szerte a világon. „Édesapánk mindmáig nagy példaképünk. Oskar Lapp nélkül nem létezne a LAPP cég. Életművét mély hálával folytatjuk. Minden bizonnyal nagyon büszke lenne az alapító arra, hogy immár a harmadik generáció vállalta a LAPP vezetésének felelősségét” – mondta Andreas Lapp, a Lapp Holding AG igazgatótanácsának elnöke.

„A férjem szorgalmas volt, és minden szükséges adottságot megkapott a jó Istentől” – jellemezte Ursula Ida Lapp (90) 1987. április 25-én elhunyt férjét, aki 1921. március 20-án Németország keleti részén, a Türingia tartománybeli Benshausenben született egy kézműves család négy gyermekének egyikeként. Már korán kitűnt műszaki tehetségével és leleményességével. A hadifogság, majd az egykori kommunista Német Demokratikus Köztársaságból a zöld határon keresztül való szökés után az ’50-es évek közepén családjával együtt új életet kezdett Nyugat-Németországban.

Oskar Lapp (1921–1987) német gazdaságtörténelmet írt

Az újrakezdés azonban nehéz volt, hiszen a nyugatra szökéskor a teljes vagyonát hátra kellett hagynia. Oskar Lapp kezdetben a Harting cégnél dolgozott, ahol a dél-németországi régió képviseletét vette át. Innovatív ötleteivel azonban már itt is korán kitűnt. Kifejlesztette a cég számára az első szögletes csatlakozót ipari használatra. Mivel Oskar Lapp sokszor találkozott ügyfelekkel, pontosan tudta, hogy a felhasználóknak mire van szükségük. Különösen az elektromos csatlakozások bizonyultak problémásnak: minden ér fekete vagy szürke színű volt, a villamossági szerelők számára nehéz volt az ereket a csatlakoztatásnál a megfelelő végekhez rendelni. Ehhez egy bonyolult folyamatra, huzalellenállás-mérésre volt szükség. Oskar Lapp azonban feltalálta a színes erekből álló flexibilis kábelt. Így született meg az ÖLFLEX®, az első ipari gyártású csatlakozó- és vezérlőkábel – egy olyan találmány, amely forradalmasította a csatlakozástechnikát. De Oskar Lapp más szempontból is innovatív volt: ő volt az első olyan vállalkozó, aki ipari terméknek márkanevet adott. Az ÖLFLEX® márka világszerte még ma is egyet jelent a különlegesen olajálló és rugalmas vezérlőkábelekkel.

1959-ben a Lapp házaspár megalapította vállalkozását 50.000 német márka banki hitel segítségével. Mivel Oskar Lapp ekkor még a Harting alkalmazásában állt, Ursula Ida Lapp jegyeztette be magát alapítóként a cégbíróságon. A vállalkozás neve is a konyhaasztalnál született: U.I. Lapp KG – ahol az U.I az Ursula Ida rövidítése. Ahogyan manapság számos start-up vállalkozásnál, a Lapp cégnél is a vállalkozás ügyeit eleinte a Stuttgart-Vaihingen-ben lévő lakóház garázsából intézték. Oskar Lapp feladata az ügyfelekkel való foglalkozás volt, míg Ursula Ida Lapp otthonról intézte a könyvelést, a rendeléseket és a logisztikát, valamint nevelte az akkor még kicsi gyermekeiket is.

Ursula Ida és Oskar Lapp gyárlátogatáson Manfred Rommel korábbi stuttgarti főpolgármesterrel

Az ÖLFLEX® termékekkel Oskar Lapp olyan minőségi standardot hozott létre, amely a kábelgyártásban mind a mai napig világszerte érvényes. A cég kínálatában még készre gyártott, akár 130 színes érrel rendelkező kábelkötegek is szerepeltek. A kereslet pedig hatalmas volt. A LAPP volt az első olyan cég is, amely a kábelkötegek hosszát az ügyfél igényeihez igazítva kínálta és vágta méretre. Az ÖLFLEX® megfelelő termék volt a megfelelő időben, így hatalmas igény volt iránta. A kínálat később olyan különböző márkákkal egészült ki, mint az UNITRONIC® adatátviteli rendszerek, HITRONIC® optikai kábelek, SKINTOP® tömszelencék, SILVYN® védő- és vezetőrendszerek kábelekhez, EPIC® ipari csatlakozók, ETHERLINE® adatátvitel rendszerek ETHERNET technológiához, valamint a FLEXIMARK® jelölőrendszerek.

Nemsokkal később, 1963-ban meg is nyílt a házaspár első saját gyára, amelyben az ÖLFLEX® vezetékeket már maguk gyártották. 1965-ben a cég áthelyezte székhelyét a Stuttgart-Vaihingen-ben lévő családi házból a Schulze-Delitzsch utcába, ahol mind a mai napig a cég központja van. A szovjet hadifogságban szerzett fájdalmas tapasztalatok következtében Oskar Lapp számára különösen fontos volt, hogy nyugaton alakítson ki nemzetközi üzleti kapcsolatokat és barátságokat is. Ezért Svájcban és Izraelben építette ki első értékesítési kapcsolatait 1960-ban. Első külföldi telephelyét pedig az Amerikai Egyesült Államokban alapította meg 1976-ban, amely számára biztonságos ellenpólusnak bizonyult a szovjetekkel szemben a hidegháború idején.

Ezzel párhuzamosan vállalkozását a csatlakozástechnika területén „one-stop-shop”-ként pozícionálta – ez a ”mindent egy helyről” elv mind a mai napig a vállalat sikerének receptje is. „Apánk szorgalommal és becsvággyal, valamint a lényeges dolgok iránti érzékkel vezette a vállalkozásunkat sikerre. Példát mutatott a céltudatosságból, alapítói szellemből és innovációs erőből – ez a LAPP DNS-e mind a mai napig” –nyilatkozta Siegbert Lapp, a Lapp Holding AG felügyelőbizottságának elnöke.

Ursula Ida és Oskar Lapp gyermekeikkel Siegberttel, Andreas-szal és Volkerrel

Amikor Oskar Lapp 1987-ben elhunyt, felesége, Ursula Ida Lapp és két fia, Siegbert és Andreas Lapp vették át a vállalat vezetését. Oskar Lapp özvegye aztán a 90-es évek végén teljesen rábízta a napi operatív feladatok végzését a fiaira. Védnökségük alatt tovább erősödött a cég nemzetközivé válása és az integrált megoldások keresése. A LAPP vállalat ma már a kábel- és csatlakozástechnológiai ágazatban integrált megoldásokat és márkatermékeket kínáló piacvezető cégek egyike. A Lapp cég pillanatnyilag világszerte mintegy 4.575 dolgozót foglalkoztat, 20 gyártási telephellyel és több mint 43 nemzetközi forgalmazó társasággal rendelkezik, továbbá partnervállalkozásai révén további 100 országban van jelen.

Andreas Lapp jelenleg a globális Lapp Holding AG igazgatótanácsának elnöke, míg testvére, Siegbert E. Lapp a felügyelőbizottság elnöke. Ursula Ida Lapp pedig a felügyelőbizottság tiszteletbeli elnöke, ő képviseli a vállalatot a fontosabb eseményeken. A vállalkozásban már két unokája is felelősséget vállalt. Matthias Lapp 2017-ben igazgatói pozíciót töltött be az európai régióban. Hozzá tartozott Dél-Amerika, Afrika és a Közel-Kelet is. Alexander Lapp a digitalizálás és az e-business terület felelőse a holdingon belül.

Oskar Lapp emlékére a vállalkozócsalád 1992-ben létrehozta az Oskar-Lapp Alapítványt. Az alapítvány olyan fiatal kutatók számára nyújt támogatást, akik aktívan részt vesznek szív- és érrendszeri kutatásokban. A 12.000 euró támogatást jelentő Oskar Lapp kutatási díjat évente ítélik oda, ezen felül kétévente Oskar Lapp ösztöndíjat kínálnak akár 20.000 euró összegben tárgyi eszközökre.