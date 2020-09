Milliárdos befektetést kapott a magyar 3D nyomtatógyártó

A koronavírus elleni küzdelem több iparágban is tovább erősítette a 3D technológia jelentőségét és lehetőségeit. A 3D nyomtatás a jövőben a költséghatékonyság növelését és a folyamatok egyszerűsítését hozhatja a gyártási folyamatokban, ezzel is segítve a járvány elleni védekezést. Ezt a piaci lehetőséget ismerték fel a 2014-ben létrehozott, 100%-ban magyar tulajdonú CraftUnique Kft. új befektetői is, akiknek érkezése fontos mérföldkő a vállalat életében. A Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. és a MIELL Quality Kft. 1 milliárd forinttal és szakmai tudással is támogatja a jövőben a CraftUnique Kft-t.

A 100%-ban magyar kézben lévő, MKB Pénzügyi Csoporthoz tartozó Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Kft. 2020 nyarán fektetett be 781 millió forintot a CraftUnique-ba. A Solus Capital elsősorban nagy növekedési potenciálú, modern technológiákra alapozó KKV-k támogatását végzi, amelybe a 3D nyomtatógyártó tevékenysége is maximálisan beleillett. Szombati András a Solus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. senior portfoliómanagere szerint fontos, hogy a CraftUnique magyar tulajdonban lévő, innovatív; saját fejlesztésű 3D nyomtatási technológiát használó és fejlesztő társaság, mely már jelenleg is igen erős referenciákkal – és a folyamatos fejlődésének is köszönhetően – komoly hazai és nemzetközi növekedési kilátásokkal bír. A CraftUnique-nak több olyan erőssége is van, amelyek együttesen és külön-külön is vonzó befektetési célponttá tették a társaságot a Solus számára.

Idén zárult le az több lépcsős tőkeemelés is, melynek részeként a MIELL Quality Kft. – szintén új befektetőként – 300 millió Ft-tal erősítette a vállalat tőkéjét. Ez az együttműködés hosszabb távlatait mutatja az autóipar és a 3D nyomtatás között. A MIELL amellett, hogy professzionális szolgáltatásokat nyújt autógyárak, autóipari beszállítók, egyéb ipari szektorban működő gyárak részére, partnereit minőségellenőrzési tevékenységgel, speciális javítási, gyártósori támogatással, illetve interim szolgáltatással is ellátja. A befektető tulajdonosa és vezetője, Botfa Bálint meglátása szerint a 3D nyomtatóknak, vagyis az additív gyártási technológiának komoly jövője van, és hatalmas lehetőségek rejlenek ebben az iparágban.

A CraftUnique megalakulása óta ez a legnagyobb tőkebevonás, amely rávilágított arra is, hogy a CraftBot 3D nyomtató bevezetése óta a vállalat már kinőtte startup státuszát, s egy nemzetközileg sikeres céggé alakult át. Sok iparággal ellentétben a 3D nyomtatás piacának kedveztek az idei év gazdasági változásai, hiszen a legtöbb gyártó cég felismerte a technológia hasznosságát. Ennek egyik oka, hogy az egyre inkább akadozó beszállítói lánc egyszerűen lerövidíthető 3D nyomtatókkal, hiszen egyre több alkatrész vagy legalább azok prototípusai akár helyben, pár óra alatt ki is nyomtathatóak. Ennek a trendnek, illetve a CraftBot Flow generáció által kínált, legújabb technológiával felszerelt, de ár-érték arányban rendkívül piacképes termékeknek köszönhető, hogy a hazai 3D nyomtatás piaca rendkívüli módon és ütemben fejlődik.

A 3D nyomtatógyártó cégnek különösen fontos volt, hogy új partnerei szakmai tudásukkal is segítsék a vállalat további fejlődését.

