Kiírták a 2021-2027-es ciklus első pályázatát!

Meghirdették a VINOP-1.2.1-21 jelű, mikro- kis és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztések támogatására létrehozott pályázat társadalmi egyeztetését. Az új EU-költségvetési ciklus első pályázatán Budapest területén kívül minden fejlesztés támogatható és akár 629,3 millió forint is igénybe vehető.

A vállalkozások folyamatosan újabb és újabb kihívásoknak kell, hogy megfeleljenek, és az ezekhez való alkalmazkodás folyamatában kulcsfontosságú őket segíteni. Ezért jelen felhívás olyan kkv-kat támogat, amelyek elkötelezettek termelékenységük növelésére és nyitottak a fejlődésre és a technológiai megújulásra.

A támogatási kérelmet az alábbi időpontokban lehet benyújtani:

1. szakasz: 2021. március 1-16.

2. szakasz: 2021. június 15-30.

3. szakasz: 2021. szeptember 30 – október 15.

4. szakasz: 2022. február 1-15.

„Főleg azok a cégek vannak kiéhezve a pályázatokból fakadó pluszforrásokra, amelyek a jelentős beruházási igény ellenére a tavalyi évben a pandémia idején kiírt pályázatokból – az alkalmazotti létszámra vonatkozó korlátok miatt – nem részesülhettek nagy összegű támogatásban. – mondta Tóth Ádám Ferenc, az European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet ügyvezető igazgatója. – Főleg a lemezmegmunkáló cégek esetében volt általános tapasztalat, hogy nagyobb beruházási igényeik voltak, mint amire a létszámból kifolyólag pályázni tudtak. A most kiírt pályázati csomag a 200 milliárdos eszközbeszerzésen kívül további közel 137 milliárd forintos forrást biztosít K+F tevékenységre is. A piacon leginkább az előbbi, tehát az eszközbeszerzésre vonatkozó tétel híre terjedt el villámgyorsan. A 2021-2027-es EU-költségvetés pályázati köreinek ez az első fecskéje, amiről minden gépkereskedő és ügyfél azonnal tudomást szerzett, így jelenleg rengeteg ajánlatkérés készül. Nálunk a projektek majdnem 90 százaléka szól gépbeszerzésről a lemezmegmunkálás, a forgácsolás és a felületkezelés terén, de megnövekedett a telephely fejlesztésre, a csarnoképítésre vonatkozó igény is.”

A 200 milliárd valóban soknak hangzik, de ha számításba vesszük azt is, hogy ebbe a keretösszegbe közel mindenki beletartozik tevékenységi kör korlátozás nélkül, ráadásul Pest megye is beletartozik a körbe, akkor már egyből nem tűnik olyan soknak az összeg. Számíthatunk ugyan év közbeni átcsoportosításokra, de ha mindezt figyelembe vesszük, akkor a fém- és műanyagiparra jutó érték a teljes keretösszeg töredéke lesz csak. A 2020-as GINOP és VeKOP pályázatok esetén is történtek átcsoportosítások, így nőtt az eredeti 50 milliárdos keretösszeg 100 milliárdra. Most négyszer akkora bázisról indulunk és ha ezt az oldalát nézzük, akkor a 200 milliárd már nem is olyan kevés.

„A pontozás enyhének mondható, így véleményem szerint ez időbeliség jelentős súlyt kap majd az elbírálási folyamatban. A vállalásokkal és a projektek tartalmával kapcsolatban is minél több pont elérésére törekszünk, de ezen felül minden ügyfelünk esetében a lehető leggyorsabban is szeretnénk beadni a pályázatot – tette hozzá Tóth Ádám Ferenc. – Ha a tavalyi VINOP-pályázatok tapasztalataiból indulunk ki, akkor most is 3-5 hónapos időtávra becsülném a döntések meghozatalát a beadás napjától függően – az első körösöknél tehát ez 2-3 hónapra is lerövidülhet. A döntést követően néhány héten belül előre kiutalják hitelként a megítélt összeget és lesz majd egy visszamérés is, amikor a kiíró eldönti, hogy a kiutalt összeget 0 százalékos hitelként tartja meg, vagy átminősíti támogatássá.”

Főbb tudnivalók VINOP-1.2.1-21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása Jogosultak: Mikro-, kis- és középvállalkozások Rendelkezésre álló forrás: 200 milliárd Ft 1. szakaszban: 70 milliárd Ft 2. szakaszban: 50 milliárd Ft 3. szakaszban: 40 milliárd Ft 4. szakaszban: 40 milliárd Ft

Támogatás összege: min. 10 millió Ft – max. 629,3 millió Ft Támogatás intenzitása: min. 30% – max. 70% Támogatás formája: Visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás Támogatható tevékenységek: Technológiafejlesztés

Infrastrukturális és ingatlan beruházás

Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele

Képzési szolgáltatások igénybevétele

Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Projekt-előkészítés Megvalósítás helye: Budapesten kívüli beruházások támogathatók!

