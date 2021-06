Zöldültünk a járvány hatására

A járványhelyzet előtt 10-es skálán átlagosan 6,6-ra értékeltük a környezettudatosságunkat, míg most 7,4-re

Környezettudatosabbak vagyunk, mint a járványhelyzet előtt – derül ki a Dell Technologies Magyarország környezetvédelmi világnap kapcsán készített nem reprezentatív kutatásából. Vannak, akik szerint a világjárvány egyfajta ébresztő a bolygónk részéről. Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy nem folytathatjuk kizsákmányoló életmódunkat. Akadnak olyanok is, akik mindig is szerettek volna kicsit jobban odafigyelni a „zöld” életmódra, de a korábbi, rohanó világban nem volt idejük ezzel foglalkozni. A karantén lelassult tempójában viszont nekik is jutott idejük arra, hogy változtassanak szokásaikon.

A kutatásban résztvevők átlagosan 6,6-ra értékelték a járványhelyzet előtti környezettudatosságukat 10-es skálán, míg most 7,4-re. A válaszadók fele akár többet is fizet egy termékért, ha ezzel védi bolygónkat, a kitöltők kétharmada (68%) pedig azt mondta, hogy tudatosabban vásárol most, hogy ne kelljen kétnaponta elautózni a boltba, mert épp olyan ételt kívánt meg, amihez nincs otthon alapanyag. A megkérdezettek közel fele (46%) többet főz magára és családjára, így kevesebb az eldobható ételes doboz, majdnem a harmaduk (30,5%) pedig jobban odafigyel az energiafogyasztásra: áramtalanít minden készüléket, amit nem használ és a telefontöltőt is kihúzza a konnektorból.

Sok kicsi sokra megy

Az elektronikai cikkek vásárlását sem vesszük félvállról. Minden tizedik válaszadó (12%) kiemelt figyelmet szentel annak, hogy környezetbarát alapanyagokból, környezetkímélő technológiával előállított, energiatakarékos árut válasszon, de a kitöltők 35 százaléka is igyekszik odafigyelni erre. 17 százalékuk, ha nem sokkal drágább, akkor a zöldebb terméket választja, 13 százalék pedig az energiafogyasztásra helyez nagy hangsúlyt, hiszen már ezzel is tesz apró lépéseket a környezetért. A kutatásban részvevők 11 százaléka csak az utóbbi időben kezdett ezzel foglalkozni, és körülbelül ugyanennyien vannak azok (10,5%), akik úgy nyilatkoztak, hogy sosem volt idejük és energiájuk erre ügyelni.

Csomagolás a szelektívbe?

A válaszadók negyede (23,7%) régebben nem foglakozott a csomagolás újrahasznosíthatóságával, de az elmúlt évben elkezdett erre is figyelmet fordítani a lehetőségeihez mérten. Ez is alátámasztja, hogy egyre tudatosabban gondolkodunk. Minden tizedik kitöltőnek a legfontosabb szempontok között szerepelt, míg a legtöbben (43,2%) mindig is figyeltek rá, de nem a csomagolás újrahasznosíthatósága volt a döntő. Ugyanakkor nem elhanyagolható azoknak az aránya sem (21,6%), akiknek sosem volt ideje és energiája még ezzel is foglalkozni, csak a műszaki paraméterek számítanak és hogy megfeleljen a termék az igényeknek.

Hulladék, ami nem a kukába való

Az ökológiai lábnyomunk csökkentése érdekében fontos kérdés, hogy az elektronikai hulladékot hogyan kezeljük. A kitöltők majdnem fele (46%) minden esetben a megfelelő helyen szabadul meg a feleslegessé vált eszközeitől, közel harmaduk (28%) pedig általában így jár el. A kitöltők 9 százaléka régebben nem foglalkozott ezzel, de az elmúlt évben ez megváltozott. Kicsit többen (12%) vannak azok, akikkel előfordult már, hogy megfelelő helyen adták le az elektromos hulladékot, de nem ez a jellemző. Elenyésző (5%) azoknak az aránya, akik egyáltalán nem foglalkoznak ezzel.

Mivel az elektronikai eszközök veszélyes hulladéknak számítanak, a Dell termékek forgalmazói és viszonteladói maradéktalanul eleget tesznek a jogszabályban rögzített visszagyűjtési kötelezettségeiknek. Ugyanakkor ezek az eszközök sem feltétlenül kerülnek az újrahasznosító telepekre, mivel a vállalat a még használatra alkalmas eszközöket felújítja és olyan helyre juttatja el, ahol még hasznukat veszik. Mindemellett más helyi környezetvédelmi kezdeményezések is zajlanak. A magyar Dell csapat azt is vállalta, hogy a „Szerda reggelek a Dell-lel” online rendezvénysorozat Föld napja különkiadásán résztvevők nevében ültet egy-egy fát a környezetvédelmi világnapig, így összesen több mint 60 darab új facsemete növekszik nekik köszönhetően.

Cél: a karbonsemlegesség

A Dell Technologies mindig is kiemelt figyelmet fordított a környezettudatosságra, először a 2002-es környezetvédelmi jelentésükben hozták nyilvánosságra a működésük során kibocsátott üvegházhatású gázokra vonatkozó adatokat. A vállalat azóta is azon dolgozik, hogy minél jobban visszaszorítsa az üvegházhatású gázok kibocsátását a létesítményeiben és az ellátási lánc minden pontján, valamint csökkentse a termékei energiaigényét. A cél, hogy 2020-as közvetlen és közvetett kibocsátási értékeit 50 százalékkal csökkentse 2030-ig, majd 2050-re karbonsemlegessé váljon. Ennek érdekében első lépésként a vállalat az infrastruktúra fejlesztésével és a műveleteik energiahatékonyságának fokozásával folyamatosan csökkenti az energiaigényét. A tervek szerint 2030-ra 75 százalékban, 2040-re pedig 100 százalékban megújuló forrásból származó villamos energiát használ majd, a közvetett kibocsátását is szinte nullára fogja csökkenteni, eleget téve a karbonsemlegességre vonatkozó célnak. Ennek eléréséhez folyamatosan egyeztetnek és együttműködnek a beszállítókkal. A Dell Technologies hosszú távon segíti a beszállítókat a megújuló forrásból származó villamosenergia beszerzésében, az energiahatékonyság fokozásában, a logisztika fejlesztésében, valamint az éghajlattal kapcsolatos mérések és jelentések finomításában.

Elkötelezettségüket bizonyítja, hogy 2013-ban az iparágban elsőként a teljes termékkínálatunk energiaigényének 80 százalékos csökkentését tűzték ki célul 2022-ig. A legfrissebb jelentés szerint már majdnem elérték a 70 százalékot, és mindent megtesznek a cél eléréséért az utolsó évben. Mindemellett a termékeket is egyre tudatosabb szempontok alapján tervezik. Például az XPS modellek alkatrészeinek 90 százaléka egyszerűen újrahasznosítható vagy újrafelhasználható, a fehér, bambuszból készült csomagolótálcák pedig 100 százalékban újrahasznosíthatók, ezzel egyidejűleg ki tudják váltani az egyszer használatos műanyag csomagolóanyagok használatát is.