XLase GT, a hazai kis- és középvállalatok igényeire fejlesztve

Címkék: CO2 lézer fiber lézer HSG lemezmegmunkálás lézer lézeres vágás lézertechnológia Signdepot Xlase

Miközben az általános gazdasági bizonytalanság a cégek többségét költségeik drasztikus lefaragására készteti, vannak olyan vállalatok akik egészen más utat választanak és a nehézségeket próbálják előnyükre fordítani. Jó példa erre a HSG lézerberendezéseit forgalmazó Signdepot Europe Kft. sikere, akik a járvány időszakában is képesek voltak a fejlődésre. Az elért eredményekről és az idei tervekről kérdeztük Szabó Zsombort, a cég ügyvezető igazgatóját.

A lézervágó berendezések hazai és nemzetközi felvevőpiacára milyen hatással volt a tavaly kitört világjárvány és az azt megelőző gazdasági visszaesés?

Hazai viszonylatban a cégünknél azonnal érezhető volt a kirobbanó járvány és az ezzel járó korlátozó intézkedések hatása. Az érdeklődések száma csökkent, mert a legtöbb vállalkozás visszafogta a fejlesztéseket, beruházásokat. Szerencsére ez néhány hét után pozitív irányba változott, sőt, az előző évhez képest a harmadik negyedévre növeltük a lézergépeladások számát. A célcsoportunk jellemzően kis- és közepes vállalkozásokból áll, akik kevésbé vannak kitéve az autóiparban tapasztalható recesszió következményeinek. A legtöbb ügyfelünk egyedi termékeket gyárt, egyedi megbízásokat teljesít. Összességben – egy rövid időszaktól eltekintve – mi nem tapasztaltuk a lépten-nyomon emlegetett gazdasági visszaesést, sőt, napjainkra a HSG az egyik legnépszerűbb márka lett a hazai lézervágópiacon.

A járványhelyzet szinte minden iparágnak komoly üzleti problémákat hozott. Hogyan birkózott meg ezzel a helyzettel a HSG?

Az eredmények azt mutatják, hogy a HSG dinamikus fejlődésére látszólag nem volt hatással a COVID-19, mert éppen a járványidőszak alatt növelték az alkalmazottak számát, és új, 40 ezer négyzetméteres gyáregység kezdte meg az üzemelést.

A HSG saját kutatás-fejlesztési részeggel rendelkezik. Jelenleg milyen fejlesztési területek állnak a középpontban, és mely termékekkel bővítette portfólióját az elmúlt időszakban?

A tavalyi év több újdonságot is hozott. A HSG eddig kizárólag az ipari lézervágó gépekre fókuszált, de a legújabb célkitűzés a CNC-élhajlítók piacára való betörés. Tény, hogy a lézervágó és lemezhajlító gépek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A legtöbb fémipari cégnél, ahol lézervágót használnak, ott nagy eséllyel van vagy lesz élhajlító is. A HSG új mérnököket alkalmazott, akik a világ egyik vezető, élhajlítókat is gyártó vállalatától érkeztek. A 4 és 6 meghajtott tengellyel rendelkező gépek rendelkeznek mindazokkal a korszerű funkciókkal és paraméterekkel, melyekkel a vezető márkák gépei is. Az élhajlítókról hamarosan bővebb információk is elérhetők lesznek, illetve rövidesen megérkezik az első HSG élhajlító Magyarországra.

A lézervágóknál a legfontosabb fejlesztés a GT széria, mely tartalmazza a HSG legújabb innovatív újításait. A GT a GA és GX széria mellett szintén a kis- és közepes méretű vállalkozások igényeire optimalizált berendezés, ezt tükrözi a gép kedvező ára is. A GT legfontosabb új funkciói az előd modellekhez képest:

Új asztalrögzítési rendszer, melynél az origófelvétel pontossága szinte nulla hibahatárral történik. Ez a szervomotoros és kettős-kúpos rögzítési technológiának köszönhető.

Új, moduláris asztal. A legtöbb lézervágónál az asztal egy darabból ál, a tüskék is vagy egyben, vagy csak egyenként soronként távolíthatók el. A GT szériánál az asztal több modulból áll, mely könnyebbé teszi a karbantartást, pl. a tüskék cseréjét vagy a salakanyag eltávolítását.

A gép előtti vezérlő magassága motorikusan állítható függőlegesen nagy tartományban. Ezzel az ergonómia javult, az operátor a számára legkényelmesebb pozícióban rögzítheti a vezérlőt (akár egy autónál az elektronikus kormányállítás).

A GT széria megkapta az új 4. generációs extrudált alumíniumhidat, mellyel a lézerfej gyorsulása és sebessége növelhető, a kapcsolódó egyéb alkatrészekre ható fizikai erő csökkenése mellett.

Az asztalváltás sebessége is növekedett a GA és GX szériákhoz képest. A GT szériában a 3 000 × 1 500 mm-es asztalok cseréje csupán 8 másodperc!

Az elszívórendszer is változott. Az eddigi alsó-középső szekciókat alsó-oldalsó szekciók váltották fel. Így a vágáskor kiáramló salakanyag nem találkozik az elszívó csatornákkal. A HSG GT széria 3 asztalmérettel rendelhető: 3 000 × 1 500 mm, 4 000 × 2 000 mm és 6 000 × 2 400 mm. Továbbá fontos kiemelni, hogy a GT széria rendelkezik minden vonatkozó EU-certifikációval, a gép megfelelősége kiterjed a mechanikai, az elektronikai alkatrészeire és a lézerforrásra egyaránt: EN ISO 12100, EN 60204, EN ISO 11553. A HSG GT széria tehát egy új, innovatív lézervágó gép, mely a kis- és közepes vállalatok számára is megfizethető.

Hogyan fogadta az európai és a magyar piac a HSG berendezéseit?

Mára már nem kérdés, hogy a HSG az egyik legnépszerűbb lézervágómárka a hazai lézervágópiacon. Késői belépők voltunk, itthon 2016-ban értékesítettük az első HSG fiber lézervágót. Ma már hamarosan több mint 20 darab ipari HSG fiber lézervágó üzemel megbízhatóan az ország különböző pontjain. Minden típusnál lehetőséget biztosítunk gépbemutatóra. A belépő, közepes költségkategóriát képviselő megoldásokat a saját HSG demo lézervágónkon nézhetik meg az érdeklődők a bemutatótermünkben. Ez a berendezés egy kombinált típus és kizárólag a bemutatók célját szolgálják. Ezenfelül a nagyszámú referenciáinknak és az ügyfelekkel tartott kiváló kapcsolatnak köszönhetően egyéb típusokat is be tudunk mutatni az ügyfeleink telephelyén.

Melyek a GT sorozat meghatározó jellemzői?

A HSG célja a GT szériával a kisvállalkozói igények maximális kielégítése, hiszen a sorozat kiváló ár/érték aránnyal rendelkezik – hangsúlyozta Szabó Zsombor. – A sorozat legújabb darabja az új Xlase G3015T fiber lézervágó, mely a stabil alapokon fekvő G3015A továbbfejlesztett verzióját jelenti. A pontosság javult 0,05 mm/1 000 mm-ről 0,03 mm/1 000 mm-re, illetve a vezérlőszoftver is megújult, több funkciót és remote control lehetőséget kapott. A fogasléchajtás fődarabjai német (Wittenstein Alpha), a szervomotorok japán gyártmányúak (Panasonic). A berendezés már rendelhető 2020 második negyedévétől, ráadásul a gyártási ideje csupán 45 nap, ami szintén előnyt jelent sok más márka gyártási határidejéhez képest.

Az előző szériához képest mely területeken sikerült jelentős műszaki fejlődést elérni?

A gép kettős-kúpos asztalrögzítő rendszerrel rendelkezik. Az elektronikusan vezérelt megoldásnak köszönhetően az asztalrögzítés és origófelvétel közel nulla hibalehetőséggel történik meg. Újdonság a moduláris munkaasztal bevezetése. Az eddig megszokott munkaasztalok egy darabból készültek, a salakanyag-eltávolítás vagy teljes csere esetén le kellett állítani a gyártást. A moduláris felépítésnek köszönhetően az asztal több szekcióból épül fel, és külön kiemelhető. A megnövelt asztalváltás-sebesség a hatékonyabb megmunkálást segíti. Az előd HSG típusoknál is sikerült csökkenteni az asztalcsere idejét típustól függően 15 és 12 másodpercre, de az új G3015T esetén ez csupán 8 másodperc! Csekély változás, de a több műszakos gyártás esetén hosszú távon mérve máris előnyt jelent a produktivitásban. A berendezés természetesen megújult, teljesen zárt ipari burkolatot is kapott.

A kedvezőbb ár nem jelent kompromisszumot a munkavédelmi megfelelőségnél sem. Az új Xlase G3015T-t motorikusan kivitelezett, magasságállító kezelőpanellel szerelték fel. Ezzel a megoldással ergonomikussá tehető a gép kezelése az operátor személy számára, továbbá a gép telepítésekor, mozgatásakor is hasznos funkcióval bír. Emellett új füstelvezető rendszert is kidolgoztak. A legelső G3015A modellnél még egyetlen 300 mm-es elszívó csonk volt a munkaasztal végén, míg az újabb G3015X már egy középső levegőcsatornát kapott, mely a munkaasztal alatt, középen helyezkedett el, és szekcionális felosztásokkal rendelkezett. A GT hasonló megoldással bír, de az elszívó csatornák nem a munkaasztal alatt, hanem annak két oldalán találhatók. Így a vágáskor a salakanyag nem találkozik az elszívással. Illetve az elszívó üzemeltetése hosszú távon biztonságosabb, hatékonyabb és tisztább. A GT három asztalméretben rendelhető: 3 000 × 1 500 mm, 4 000 × 2 000 mm és 6 000 × 2 500 mm. A rendkívüli pontosság és fiberlézer-technológia – komplex vágási munkákra is alkalmas vékonylemezeken vagy akár vastag anyagokon is – szuper gyors sebességgel képes vágni a választott teljesítménytől függően 30 mm-ig. A GT IPG lézerforrással érkezik, és 2 kW-tól 6 kW-ig rendelhető. – Ha az ügyfél magasabb teljesítményi igényekkel érkezik, akkor a HSG GH vagy GV szériát ajánljuk, melyek 8 kW-ig és 15 kW-ig rendelhetők – mondta Szabó Zsombor.

A fejlett műszaki paramétereken túl milyen érvek szólnak még a HSG lézerberendezései mellett?

A márka meghatározó jellemzője a kiváló ár/érték arány, egyebek mellett ezért is vagyunk a HSG elhivatott képviselete. De a legfontosabb, hogy a lézerberendezések, így a legújabb GT sorozat is a HSG-t olyan műszaki színvonalra emeli, ahol a konkurens márkák jellemzően minimum 20, de inkább 30-50%-kal drágábbak. Gépeikben a világ vezető gyártóinak alkatrészei működnek, számtalan fontos fődarab megegyezik a piacvezető hasonló berendezések fődarabjaival. Ugyancsak fontos tényező a szolgáltatások minősége is, hiszen mit sem ér egy ipari berendezés megfelelő garanciális és szervizháttér nélkül. A HSG gépek alapból 2 év garanciával rendelkeznek (a komplett gép és a lézerforrás is), és minden lézergép értékesítése díjmentes „Full Service” csomaggal jár együtt, mely a következőket tartalmazza: – Igényfelmérés, – Gép és szoftver, – Szállítás, – Telepítés és beüzemelés, – Oktatás.

Signdepot Europe