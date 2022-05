Visszatért a világ legnagyobb fémipari házi kiállítása

A DMG MORI hagyományos Open House Pfronten házi kiállítása 2022-ben már két hétig tartott

A koronavírus-járvány legnehezebb időszakai után 2022. május 9–21. között tért vissza a DMG MORI hagyományos pfronteni házi kiállítása. Az olyan bevált termékek mellett, mint a vezető nélküli szállítórendszerek (AGV), a DMG MORI nem kevesebb, mint négy újítást mutatott be a mintegy 4 000 szakmai látogatónak: a Robo2Go MAX-ot, a MATRIS lightot, a PH Cell 2000-et és a PH 50-et.

A 2022-es nyílt napok ismét egyet jelentettek az élvonalbeli CNC-technológiával és a szerszámgépgyártás úttörő trendjeivel – mindenekelőtt az innovatív és holisztikus automatizálási megoldásokkal. Ezek továbbra is nélkülözhetetlen eszközök maradnak a jövőorientált felhasználók számára a produktív és versenyképes munkavégzéshez. Ezen a területen, úttörőként, a DMG MORI 57 automatizálási megoldást kínál, egyetlen forrásból. A pfronteni rendezvényen ebből 14 darab volt látható, köztük a legújabb fejlesztésekkel.

A pfronteni Nyílt Napok már sokadik éve egyre inkább az automatizálási lehetőségeket helyezi a középpontba, és ez idén sem volt másképp. A munkaerőköltség növekedésével párhuzamosan a német-japán szerszámgépipari óriás minden gépmodelljéhez hozzátársított valamilyen szintű automatizálási rendszert.

A házi kiállítás programjából idén az alábbi témaköröket emelhettük ki:

Automatizáció:

Robo2Go MAX – Rugalmas munkadarabok kezelése 115 kg-ig;

MATRIS light – Rendkívül rugalmas és együttműködő automatizálás akár 5 kg-os munkadarabokhoz 1,4 m²-en;

PH Cell 2000 – Rugalmas palettakezelés akár 2 000 kg szállítási súlyig;

PH 50 – Palettakezelés mindössze 2,7 m² területen;

Fogaskerékmarás:

Fogaskerék-megmunkálás szabványos gépeken: 60 százalékkal gyorsabb programozás a DMG MORI fogaskerékmaró megoldásokkal;

Digitalizáció:

DMG MORI Cell Controller – (Master computer) Mesterszámítógép automatizált gyártórendszerekhez;

DMG MORI Digitális Iker – Gyorsabb gyártási felfutás és alacsonyabb költségek;

Világpremierek:

NTX 500 – 42 000 percenkénti fordulatszámú compactMASTER eszterga- és maróorsó nagy sebességhez és szuperfiniseléshez;

Világpremier: DMU/C 85 H monoBLOCK – Folyamatbiztos 5 tengelyes univerzális megmunkálás 1 000 kg-ig.

„Hosszú kényszerszüneten vagyunk túl, de úgy érzem, mintha három hét alatt mindent bepótoltunk volna. A Mach-Tech előtti héten már a standépítéssel voltunk lefoglalva, majd következett maga a Mach-Tech, és alig bontottuk le a standot, már utaztunk is Pfrontenbe a Nyílt Napokra – mondta Kovács Gábor, a DMG MORI Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. – A 2021-es virtuális Ipar Napjai kiállítás kevesek ingerküszöbét érte el, az idei személyes rendezvény viszont hasznosnak bizonyult. A 2019-es rekord-látogatószámot ugyan nem érte el, és a standméretek is összementek, de sok minőségi tárgyalásban volt részünk. Új marketingelemekkel is készültünk a Mach-Techre, többek között egy virtuális bemutatóteremmel, amiben minden gépmodellünk szerepelt, és az egyes gépeknek akár a burkolata alá is be lehetett pillantani.”

A pfronteni Nyílt Napokra idén a megszokottnál kevesebb magyar ügyfél érkezett – ami érthető, mert májusban kiállítási dömping volt egész Európában, és többek között Budapesten is találkozhatott velük bármely gyártó cég pár nappal Pfronten előtt. Másrészt arra is kevesen számítanak, hogy a rendezvényeken kapják meg a legfontosabb technikai vagy iparági információkat; manapság már a csapból is információ folyik, minden újdonságot azonnal megjelentet mindenki, ezért a vásár már kevesebb érdekességgel tud szolgálni.

„Kissé szétszakadt a hazai fémipar: vannak cégek, amelyek nehezen tudják a felszínen tartani magukat, mások viszont éppen ellenkezőleg, tele vannak munkával. A beruházási hajlandóság magas, inkább a gépek legyártása és leszállítása okozza a gondot, hiszen az alapanyag- és alkatrészhiány mindenkit sújt – tette hozzá Kovács Gábor. – Nehéz előre jelezni, hogy melyik géphez melyik alkatrész mikor fog beérkezni. Sokváltozós rendszer ez, amit folyamatosan korrigálunk és optimalizálunk, olyasmit pedig biztosan nem ígérünk az ügyfeleinknek, amit később nem tudunk betartani.”

Molnár László