Védett a CAD/CAM/PLM piac a vírus ellen? 4. rész

A mérnöki tervezőszoftverek hazai forgalmazói szerint a „halogatós” hozzáállás csökkent, de a kérőjelek nem múltak el

A 2020. márciusi sokkszerű leállás a szoftverpiacot is elbizonytalanította. A munkájuk nem lett kevesebb – hiszen támogatniuk kellett az ügyfeleket a távoli munkavégzés feltételeinek megteremtésében –, de a jövőkép egy-két hónapra ködbe burkolózott. A vírus azonban egy téren a kezükre is játszott: évekkel lendítette előre a digitalizálás folyamatát. Hogyan alakult azonban a forgalom, és mi a CAD/CAM/PLM ágazat jövőképe 2021-re? Megtudható a meghatározó piaci szereplők bevonásával készült összeállításunkból.

Béke Gyula, az Enterprise Group PLM üzletágának vezetője

Az elmúlt évekre jellemző organikus növekedést célzó tervekkel fordultunk rá 2020-ra is. A márciusi Covid-leállás nálunk is egy kéthetes sokkot okozott, amikor is kerestük, milyen módon van lehetőségünk fenntartani az üzletmenetet. A valódi helyzetértékeléshez több, az ügyfelektől érkező, visszacsatolásra volt szükségünk. A legfontosabb ügyféligény ebben az időszakban az volt, hogyan tudják megoldani az otthonról való munkát, ami sok licenckezeléssel kapcsolatos feladatot jelentett.

A korlátozások miatt a meglévő ügyfelek kezelésének és az újak akvirálásának is egy része természetesen az online térbe került át, így tavaly a szokásosnál is több szakmai és üzleti webinárt tartottunk. Folytattuk a korábbi években megkezdett piacedukációs munkánkat is, mely elsősorban az ipari digitalizációs témakörre fókuszál.

Örömünkre szolgál, hogy mindezen nehézségek ellenére is két számjegyű növekedéssel zártuk a 2020-as üzleti évünket, mely megerősített bennünket abban, hogy működő stratégia mentén építkezünk.

Ehhez a növekedéshez a megmunkálással kapcsolatos CAM-szoftverek járultak hozzá a legkevésbé, itt tapasztaltuk összességében a legnagyobb megtorpanást. Ezen piaci szereplők egy kis része a túlélésre koncentrált, egy nagyobb részük viszont úgy működött tovább, mintha semmi sem történt volna, folyamatosan termelt, ha kellett, akkor raktárra akár. Örvendetes tény, hogy egyre több ipari szereplő fejlesztésre használta fel az elmúlt évet, ami nem kis részben digitalizálást is jelentett. A termékadat-kezelési rendszerek terén komoly növekedést értünk el – nem kis részben a távmunka előtérbe kerülése és az adatvagyon felértékelődése miatt. Egy másik kiugró terület a szimulációs technológiák világa volt, ahol az alkatrészek, az összeállítások véges elemes szimulációja mellett a szerelések kinematikai, valamint a rendszerek hő- és áramlástani szimulációja iránt is növekedett az érdeklődés.

A fentieken kívül nagyon jól teljesített a termelésütemezés területe is, és a testreszabott megmunkálásautomatizálási megoldások létrehozását célzó szolgáltatásaink is eléggé népszerűnek bizonyultak. Ez a két terület is azt jelzi, hogy a hatékonyságra több figyelmet fordítottak a cégek, mint korábban.

Az oktatások területén részben volt népszerű és kedvelt az online platformon keresztüli képzés. A mi – főleg kkv-kból álló – ügyfélkörünk és célpiacunk kevésbé preferálta a digitális képzési lehetőségeket, bár ezekre is volt példa. Legnagyobb ügyfélrendezvényünk – az EPLM Trends – is a digitális térbe költözött októberben. Sok új érdeklődőt vonzott az, hogy tavaly bárki számára elérhető volt a szakmai rendezvényünk. Ugyan sokkal több érdeklődőt tudtunk megszólítani online módon, de azt tapasztaltuk, hogy a személyes rendezvények és a beszélgetések hatékonyabban segítik az információk átadását. A tavalyi év értékelésénél egyértelműen meg tudtuk határozni, milyen online eszközök alkalmasak az érdeklődők információval való ellátottságának javítása érdekében, de látjuk azt is, a legtöbb üzletet továbbra is csak személyesen lehet lezárni, mivel ügyfeleinknek is kiemelten fontos a személyes kapcsolattartás.

Elmondható, hogy a kkv méretű ipari cégek digitalizálási hajlandóságára viszont egyértelműen pozitív hatással volt a járványhelyzet. A korábban tapasztalt „halogatós” hozzáállás jócskán csökkent, sokan keresik, hogy a meglévő digitalizációs technológiákból mit hogyan használhatnának a saját vállalkozásukban. 2020-ban a gyors elbírálású, kisebb pályázatok is kimondottan katalizáló hatásúak voltak.

2021-re is kiszámítható növekedési pályával számolunk, de sok a bizonytalanság. Kiemelkedően rugalmas szervezet vagyunk, ezért alkalmazkodni fogunk a mindenkori helyzethez, ügyfeleink érdekeit és igényeit maximálisan szem előtt tartva.

Beke András, a CAD-design Kft. társtulajdonosa

2020 elején még nem tűnt úgy, hogy a koronavírus jelentősen érinti majd a megszokott életünket. Márciusban valami egészen máshoz kellett hozzászoknunk, de a mi működésünk mégsem változott meg gyökeresen. Eddig is főleg online voltunk kapcsolatban az ügyfelekkel, és minimális szintre szorítkozott a személyes találkozások száma – főleg kiállításokra és a ZW3D tervezőprogram bemutatóira. A ZWCAD forgalmazása során ritkán kerültünk személyes kontaktusba az ügyfelekkel. Jobb híján tovább erősítettük az online kapcsolattartást. Aki bemutatót igényelt, annak online tartottuk meg azt, és ennek is megvoltak az előnyei – például az időtakarékosság.

A legnépszerűbb konstrukciónk az öröklicenc. Az előfizetéses modell erőltetése nem népszerű a mi ügyfélkörünkben, és frissíteni is csak akkor érdemes nekik, ha olyan funkció jött ki, ami valódi előrelépést jelent számukra. Mi tehát az öröklicencekben hiszünk, de támogattuk a felhasználóinkat azzal, hogy elnyújtott fizetési konstrukciókat ajánlottunk nekik a vásárláskor.

A ZWCAD iránti kereslet abszolút pozitívan alakult, mert a gyártó olyan akciót hirdetett meg, hogy aki rákényszerült az otthoni munkavégzésre, annak egy 2-3 hónapig tartó ingyenes kódot bocsátottunk a rendelkezésére. Megfordult a fejünkben, hogy üzletileg ez vajon pozitív lesz-e, de végül az akció nem vetette vissza a rövid távú eladásokat, a szoftvert viszont sokakkal megismertette. Az év második felében növekedett is az értékesítések száma, amit ennek a promóciónak tudhatunk be.

A ZWCAD adja a forgalmunk 70-80 százalékát, és mivel itt több mint 50 százalékkal növekedett az értékesítés 2019-hez képest, ez meghatározta a cég pozitív eredményét. A ZW3D is duplázott 2019-hez képest, de nagyon alacsony volt a vetítési alap, ezért a tervet nem értük el, de panaszra sincs okunk. Megvan a remény arra, hogy ezt a lendületet 2021-re is át tudjuk vinni. A szoftverpiacon elvárt az évi legalább 20 százalékos bővülés, így mi is minimálisan ezzel számolunk, de ennél többre is látok esélyt. A ZW3D esetén újra a duplázás a cél.

