Védett a CAD/CAM/PLM piac a vírus ellen? 3. rész

A mérnöki tervezőszoftverek hazai forgalmazói szerint a „halogatós” hozzáállás csökkent, de a kérőjelek nem múltak el

A 2020. márciusi sokkszerű leállás a szoftverpiacot is elbizonytalanította. A munkájuk nem lett kevesebb – hiszen támogatniuk kellett az ügyfeleket a távoli munkavégzés feltételeinek megteremtésében –, de a jövőkép egy-két hónapra ködbe burkolózott. A vírus azonban egy téren a kezükre is játszott: évekkel lendítette előre a digitalizálás folyamatát. Hogyan alakult azonban a forgalom, és mi a CAD/CAM/PLM ágazat jövőképe 2021-re? Megtudható a meghatározó piaci szereplők bevonásával készült összeállításunkból.

Sebők Róbert, a Varinex-CADStudio Kft. CAD üzletág igazgatója

Ahhoz, hogy egy vállalkozás fenntartható legyen, növekedést kell produkálnia. Ezt a pandémia sem törte meg. Túléltünk már egy 2008-as pénzügyi válságot, de az egészen más jellegű volt. Bizonytalanság uralkodott el minden piaci szereplőn. A mi munkánk – az ügyfelek támogatása – az átlagnál sokkal könnyebben működött az online térben is. Az Autodesk rendelkezik digitalizációs stratégiával, tehát minden eszköz készen állt, de az ügyfelek az elmúlt években nem volt rákényszerítve arra, hogy éljenek is ezekkel. Sok feladatunk volt a távmunka elősegítésével.

Az Autodesk megoldásai kizárólag előfizetéses rendszerben érhetők el, és határozottan kijelenthetem, hogy a licencek számában semmilyen változást nem hozott a járványhelyzet. A 2020-ra kitűzött célt maradéktalanul teljesítettük.

A képzések és egyéb személyes találkozók, rendezvények 2020 márciusában leálltak, és nem is indultak újra. Amit lehetett, azt áttettük az online térbe. Bár mindenki úgy áll hozzá, hogy online is elintézhető minden, de a saját tapasztalatunk szerint teljesen másképp működik pl. egy online szoftverbevezetés, mint egy személyes jelenléttel bíró. Az információ még át tud menni, de nincs elegendő visszacsatolás az ügyfél részéről. Egy rutinos előadónak csak rá kell néznie a hallgatóságra, hogy változtasson az előadásán, és hatékonyabbá tegye azt. Ha nincs visszajelzés, akkor a hatékonyság óhatatlanul csökken. A webinárok nem váltják ki a személyes találkozókat, de átmenetileg segtíik az információátadást. Új ügyfelet is sokkal nehezebb online formátumban szerezni, ezért ez előbb-utóbb az üzleti eredményekre is hatással lehet.

2021-re sem lehet más a cél, mint a növekedés. A járvány egyértelműen felpörgette a digitalizáció folyamatát, ami segíti a mi munkánkat is. A felhővel kapcsolatos fenntartások csökkentek, de még mindig jelen vannak. Sok ügyfél érzi még mindig úgy, hogy kockáztat azzal, ha felhőben tárolja az adatait, és ha így is tesz, akkor az csak annyit jelent, hogy vállalja a kockázatot. Ez nem így van, semmivel sincsenek nagyobb veszélyben az adataink a felhőben, mint a pénzünk a banki alkalmazásban, de a teljes elfogadásig még lesz tennivalónk. Bizonyos Autodesk alkalmazások kizárólag a felhőben érhetők el, a kényszer tehát több oldalról is támogatja a felhőkörnyezet térhódítását.

Horváth Patrik, a Cad-Cam Solutions Kft. értékesítési vezetője

A pandémia 2020-ban számos beruházási tervet akasztott meg, cserébe viszont a gyártók felismerték a hatékonyságnövelés, az optimalizálás jelentőségét, ami szintén előnyös a mérnöki tervezőszoftverek forgalmazói számára, így összességében tudtuk hozni a célszámainkat.

Nálunk továbbra is öröklicencként érhetők el a szoftverek alapesetben, és ezt is javasoljuk az ügyfeleink számára. Áthidaló lehetőségként bevezettük a szoftverbérleti konstrukciót, de nem látjuk az erre irányuló hatalmas keresletet. A dekonjunktúra a meglátásom szerint nem emelte az illegális szoftverhasználatot, 2020-ban egyetlen ilyen esetről szereztünk tudomást, de azt sem kapcsolnám össze közvetlenül a járványhelyzettel.

Márciusban mi is online képzésekre álltunk át, és két hónapra mindenkinek elérhetővé tettük a TopSolid szoftvert. Azt szerettük volna, hogy a gyártó cégek hasznos dolgokra, például képzésre fordítsák azt az időt, amit a keresletcsökkenés okozott náluk. 2020 nyarán ezt egy öttengelyes programozói versennyel is megtámogattuk. De azt kell mondanom, mindez közel sem volt olyan hatékony, mint az ezt megelőző évek személyes jelenléttel járó rendezvényei. Ebben a szakmában szükség van a személyes kapcsolattartásra. Egy jó képviselet nemcsak egy szoftvert ad el, hanem egy teljes gyártástechnológiai megoldást, amihez viszont ismernünk kell, hogy az adott cég milyen gépparkkal és milyen technológiai sajátosságokkal rendelkezik. Ezt távolról nagyon nehéz felmérni.

Úgy látom, hogy a cégek kevésbé tartanak a járványtól abban az értelemben, hogy megtanultak együtt élni vele. Nem zárkóznak már el a látogatásoktól. Szoftveres oldalon a robottechnológiát látják a jövő húzóágazatának, ezt az irányt szeretnénk tehát erősíteni. A keresleti oldalon növekedésre számítunk a CAD/CAM termékek iránt, mert az optimalizálásra irányuló trend nem látszik megtörni. Kapacitást nemcsak gépek vásárlásával lehet emelni, hanem hatékonyságnöveléssel is. Ezzel együtt a kapacitásbővítő pályázatok is segíthetik a tervezőszoftverek piacának bővülését. Mindenképpen növekedéssel számolunk 2021-ben. Személyes jelenléttel járó rendezvényeket egyelőre nem tervezünk, de ha a helyzet lehetővé teszi, akkor visszatérünk a meghívásos, személyes workshopsorozathoz, amit sokkal hatékonyabbnak tartunk, mint az online webinárokat.

