Védett a CAD/CAM/PLM piac a vírus ellen? 2. rész

A mérnöki tervezőszoftverek hazai forgalmazói szerint a „halogatós” hozzáállás csökkent, de a kérőjelek nem múltak el

A 2020. márciusi sokkszerű leállás a szoftverpiacot is elbizonytalanította. A munkájuk nem lett kevesebb – hiszen támogatniuk kellett az ügyfeleket a távoli munkavégzés feltételeinek megteremtésében –, de a jövőkép egy-két hónapra ködbe burkolózott. A vírus azonban egy téren a kezükre is játszott: évekkel lendítette előre a digitalizálás folyamatát. Hogyan alakult azonban a forgalom, és mi a CAD/CAM/PLM ágazat jövőképe 2021-re? Megtudható a meghatározó piaci szereplők bevonásával készült összeállításunkból.

Sallay Péter, a graphIT Kft. ügyvezető igazgatója

A számunkra legfontosabb iparágakban már 2019 utolsó negyedévében érződött a visszaesés, irreális növekedési várakozásaink nem voltak tehát 2020-ra, nagyjából ugyanazt a forgalmat vártuk. Márciusban ezt a várakozásunkat is újra kellett értékelnünk, és a piacnak nagyjából egy negyedévre volt szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodjon a megváltozott körülményekhez. Ezután már viszonylag zavartalan volt az üzletmenet, elérhetők voltak az ügyfelek, és már nem a napi túlélésről, hanem a fejlesztésekről is szólhatott az élet. A kapcsolattartás nagy része persze az online térben történt.

A leállások a legnagyobb mértékben az új licencek vásárlását fogták vissza – egyrészt nem ezzel foglalkoztak a cégek, másrészt óvatosabbá is váltak a beruházásokkal. A képzéseket, a konzultációkat, a futó projekteket kevésbé érintette a pandémia, ezek jól működtek online formában. Az általunk képviselt szakmai területek közül nőtt a kereslet a gyártásautomatizálással kapcsolatos megoldásokra. Példaként említem a nagy érdeklődéssel futtatott „TERMELÉSTERVEZŐ LESZEK” kampányunkat, ahol a regisztráltak egy 3 napos képzés keretében ismerkedhetnek meg azokkal az előnyökkel, amit egy professzionális termelésütemező megoldás képes nyújtani.

A 13 éven át fizikai, személyes formában megtartott Felhasználói Konferencia is szükségképpen az online térbe költözött, de az érdeklődők száma nem csökkent, amit talán a kivételesen erős szakmai programnak is köszönhettünk. Az előadók adott időkerettel gazdálkodhatnak, nincsenek terjengős előadások és csúszások, amik egy személyes rendezvény esetében óhatatlanul előfordulnak. A konferencia után befutó érdeklődések számában sem láttunk visszaesést a korábbi évekhez képest. A személyes találkozások értékét, a vendégek egymással történő eszmecseréjét azonban nem tudtuk pótolni, a csetszobában történő kötetlen online beszélgetések csak közelíteni tudják a megszokott élményt.

A pandémia évekkel hozta előre az öröklicencekről az előfizetésre, illetve szoftverszolgáltatásra (SaaS) épülő modellre történő átállást. Nem is csoda, hiszen minden téren rugalmasabb és tervezhetőbb modellekről van szó. Olyan előfizetői, moduloptimalizálási lehetőségek jelentek meg, amik nagyon szabad kezet adnak a felhasználónak mind a funkcionalitásban, mind a költséggazdálkodásban.

2021-et sokkal reálisabban terveztük, mint amilyen a 2020. márciusi kényszerű újratervezés volt. Kedvezőbb helyzetben vagyunk, ugyanis már tudjuk, hogy mire számíthatunk. Nem lesz könnyű év, mert a gazdasági következményeket egész évben érezni fogjuk, de ezzel együtt az IT egy olyan terület, amit kevésbé érintett negatívan a koronavírus-járvány. A digitalizálás felgyorsulása kompenzálja az általános negatív gazdasági hatásokat. A növekedést elsősorban a digitális gyártáshoz kapcsolódó területeken várom.

Nadj István, a CAD-Terv Mérnöki Kft. ügyvezető igazgatója

Az első negyedév nagy pofonja után csak a harmadik és negyedik negyedévre kezdett el magához térni a piac. A gyártó szektorban nagyon komoly visszaesést láttunk. Az autóipar, igaz, csak őrlángon, de működött. De lássuk be: az autóipar nagyjából a dízelbotrány napvilágra kerülése óta leszálló ágban volt, ezért a pandémia miatt sem okozott akkora megtorpanást, mint a gyártóipar egyéb területein. Ebben az időszakban olyan speciális szektorok váltak húzóágazattá, mint az orvostechnika vagy éppen az űripar. Ezek a tehetetlenségüknél fogva mentek tovább az előre kiszabott úton, egy pandémia kevésbé befolyásolja a folyamataikat.

Egyik napról a másikra kellett átállni a távoli munkavégzésre. Nagyon sok támogatást adtunk az ügyfeleknek abban, hogy miként lehet ezt hatékonyan véghez vinni. De ennek eredményeképpen nagyon sok gát is leomlott a felhőtechnológiával kapcsolatban. Az adatbiztonsággal kapcsolatos kérdések a pandémia ideje alatt sem szorulhattak a háttérbe, és mivel ezt sikerült megoldani, a felhővel szemben megfogalmazott kételyek is szertefoszlottak. Úgy gondolom, hogy ez a szemléletbeli változás a járványhelyzet elmúltával is meghatározza majd az iparágunk trendjeit.

A másik ilyen terület a távolról történő fejlesztési munka, ami sok gyártó cégnél továbbra is elképzelhetetlen volt, de tavaly rengeteg vállalkozás rákényszerült erre. Mivel működött a rendszer, a cégek egyre jobban ebben is felismerik a lehetőségeket, nem csak a veszélyeket látják. A felhőtechnológia határozza tehát meg a szoftverpiac jövőjét. Nem csoda, hogy piaci növekedést is ezen a téren tapasztaltunk, amihez nem kellett új szolgáltatást bevezetnünk, mert a 3DEXPERIENCE® megoldás eddig is rendelkezésre állt. De ha az újdonság békeidőben érkezik, akkor a régi beidegződések miatt nehezen adaptáljuk azt. 2020 egy különleges év volt, mert a körülmények rákényszerítettek minket a digitalizálásra, és a digitalizálás alatt nem robotok telepítését, hanem a vállalati folyamatok digitalizálását értem.

A mai napig is sok olyan vállalkozás van, ahol a fejlesztők mindegyike a saját gépén dolgozik, és nincs egy központi adatszerver sem, ahol tárolnák a közös munka eredményeit. Eddig általános volt a vélekedés, hogy a digitalizálás csak a multinacionális nagyvállalatok játszótere, de az erre nyitott kis- és középvállalkozások számára is megvannak az eszközök, és szerencsére egyre többen kezdtek el élni is azokkal.

2020-ban nem tarthattunk személyes találkozókkal járó rendezvényeket, ezért átmentünk az online térbe, amiben látok is lehetőségeket. Könnyebben regisztrálnak rá az érdeklődők, és részt is vesznek rajta, de nem tűnt el az igény a személyes találkozók iránt, mert annak az élményét semmilyen technika nem adja át. 2021 első félévét még a túlélés és a felkészülés időszakának tartom, a második félévben pedig – talán szeptembertől – komolyabb pezsgésre, netán rohamra számítok.

