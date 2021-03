Védett a CAD/CAM/PLM piac a vírus ellen? 1. rész

A mérnöki tervezőszoftverek hazai forgalmazói szerint a „halogatós” hozzáállás csökkent, de a kérőjelek nem múltak el

A 2020. márciusi sokkszerű leállás a szoftverpiacot is elbizonytalanította. A munkájuk nem lett kevesebb – hiszen támogatniuk kellett az ügyfeleket a távoli munkavégzés feltételeinek megteremtésében –, de a jövőkép egy-két hónapra ködbe burkolózott. A vírus azonban egy téren a kezükre is játszott: évekkel lendítette előre a digitalizálás folyamatát. Hogyan alakult azonban a forgalom, és mi a CAD/CAM/PLM ágazat jövőképe 2021-re? Megtudható a meghatározó piaci szereplők bevonásával készült összeállításunkból.

Nyirő Ferenc, az S&T Consulting Hungary Kft. Ipari Digitalizáció Üzletág vezetője

20-25 százalékos növekedést terveztünk 2020-ra. Az első negyedévben nagyjából hoztuk is a növekedési terveket, majd a leállások miatt szinte az egyik napról a másikra elérhetetlenné váltak az ügyfelek. Nem az volt számukra a fontos, hogy szoftverekkel és IT-megoldásokkal foglalkozzanak. A második negyedév ennek megfelelően lenullázta az addig elért eredményeket, így – bár a divízió forgalma összességében azért növekedett – a kitűzött célokat nem tudtuk elérni. A cég egésze viszont a tavalyi nehéz körülmények ellenére is komoly növekedést valósított meg.

Tavaly egy kicsit talán nagyobb lendületet vett a CAM-licencek értékesítése, azon belül is előretört a komplexebb szerszámgépek programozása. Az Onshape CAM-rendszer tavalyi megjelenése is segítette a terület jó eredményét, a kollaboratív megoldások térhódításával ugyanis egyre több felhasználó tér át erre a programra. Összességében azonban eléggé kiegyensúlyozott volt a szolid növekedés, vagyis a leállások nagyjából egyforma mértékben érintették a keresletet minden szoftvercsaládunk iránt.

A pandémia egyértelművé tette, hogy a felhőtechnológia nem az ördögtől való, sőt, ha nem létezett volna, akkor leállt volna nem csak az ipar, de az oktatás vagy a kereskedelem jó része is. Az előfizetési modellhez és a felhőmegoldásokhoz kapcsolódó régi ellenérzések eltűnőben vannak. Korábban úgy kaptunk ajánlatkéréseket, hogy beleírhattuk a felhőre és az előfizetésre vonatkozó ajánlatunkat is, most viszont egyre több az olyan ajánlatkérés, amikor eleve ezt a modellt keresik a cégek. A rugalmasság – például az ingyenes otthoni licenc – az ilyen időszakokban fizetődik ki igazán. A cégek felismerték, hogy egy szoftver-előfizetésben nem áll a tőke, az gyakorlatilag egy működési költség, aminek mértéke mindig az aktuális igényszinthez igazítható.

Az idei tervekről szólva: optimistán tervezünk, és csak a növekedés mértéke a kérdés – de mindenképpen két számjegyű lesz. Az Infor ERP-rendszerünk terén például kiugró növekedést várok. A digitalizálást ugyanis ERP-projektként is meg lehet határozni. Most pedig már nem előnyt jelent, ha valaki digitalizál, hanem kifejezetten versenyhátrányt okoz, ha valaki ebből kimarad.

Az online rendezvények az információ átadására alkalmasak, de nem voltak képesek teljes mértékben átvenni a személyes jelenléttel járó események helyét. Párbeszédek ugyanis nemigen alakulnak ki online környezetben. A közvetlen költségei ugyan minimálisak egy ilyen rendezvénynek, de munka szinte ugyanannyi van velük.

Zombor Csaba és Wiesler Zoltán, az EuroSolid Zrt. ügyvezető igazgatói

A cégünknél az évi 15-20 százalékos forgalomnövekedés számít megszokottnak. Ennek megfelelően terveztük a 2020-as évet, és még februárban sem látszott semmi, ami ezt veszélyeztetné. Márciusban azonban szinte minden megkérdőjeleződött. Az eredeti terveket sajnos nem tudtuk hozni, de elnézve, hogy milyen arányban csökkent a gazdasági teljesítmény Európában és Magyarországon, panaszra sincs okunk.

Márciusban több ügyfelünk azonnal leállt, és beszüntette a termelést. Másfél-két hónapig senki sem tudta, hogy mi következik, az viszont látszódott, hogy a kezdeti sokk után előbb-utóbb nyitni kell. A fejlesztéseket folytatni kellett, és aki csak tudta, az megtartotta az embereket. Volt, ahol drasztikusan esett vissza a megrendelésállomány, de a cégek jó része gépet vásárolt, képezni kezdte az embereit, vagy éppen a szoftverkövetést indította újra. Így számos olyan feladatunk volt, amit klasszikus ügyféltámogatásnak is nevezhetünk, és az elmúlt években kevesebb igény volt rá. A második félév pedig már nem igazán különbözött 2019 második félévétől. A SolidWorks elég komoly kedvezményekkel segítette a szoftverkövetést, ezért az ügyfelek jelentős része jelenleg a legfrissebb verziójú szoftverrel rendelkezik. Az új licencek terén volt egy megtorpanás a második negyedévben, ezt sajnos gördítettük is magunk előtt az év egészében, és végül ez okozta azt, hogy nem, vagy csak alig növekedtünk 2020-ban.

Az elmúlt években minden szoftvergyártó elmozdult a szoftver-előfizetés irányába. A pandémia segítette ennek térnyerését, de mi nem álltunk át teljes egészében erre a modellre, a SolidWorks öröklicencként is elérhető. A felhasználók többsége nyitottabb lett a felhőkörnyezet iránt, de még az út elején vagyunk ahhoz, hogy az adatok és a munka a felhőbe kerüljenek.

A rendezvényeket a korábbiakhoz hasonlóra terveztük, de át kellett állnunk az online térbe. Az ügyfelek hozzá is szoktak ezekhez a csatornákhoz, és mi is megtanultuk, hogyan gyűjtsük be ezeken is a szükséges információkat. A személyes találkozások során végbemenő eszmecserét azonban nem tudják pótolni ezek a platformok. Az online előadások több érdeklődőt vonzottak, mint a személyes jelenléttel járók – főleg, ha hozzászámítjuk, hogy később is megtekinthetők –, de a visszacsatolás szerényebb.

Növekedéssel számolunk 2021-ben, főleg, mert a Dassault nagyon intenzíven fejleszti a 3DEXPERIENCE® platformot. Megteremtődik annak a lehetősége, hogy ha valakinek csak egy speciális alkalmazásra van szüksége, annak ne kelljen megvásárolni a teljes SolidWorks szoftvert. Ha csak a lemezmegmunkálásban érdekelt, akkor elő tud fizetni arra az alkalmazásra felhőszolgáltatással, így a szoftverköltség is kisebb lehet. Mindezeknek köszönhetően borítékolható a növekedés, bár az év elején ennek nyoma még nem látszik. Továbbra is kivárnak a cégek, a hatósági korlátozások nem enyhülnek, és már a járvány harmadik hullámáról beszélünk. A pályázatok is erősen mozgatják a piacot; amíg nincsenek, addig fékezik a beruházásokat, majd amint kiírják azokat, nagy lökést adnak azoknak. Összességében tehát nem biztos, hogy pozitív az eredményük, de a hatásuk vitathatatlan, és az év hátralévő részében biztosan sok szoftvervásárlást generálnak majd.

