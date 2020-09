Üzleti reggelin mutatta be a Hungexpo a kiállítások újraindulását

Címkék: autóipar autóipari beszállító automatizálás Automotive Hungary fémmegmunkálás gépgyártás HUNGEXPO Ipar Napjai 2020 kiállítás

A járványhelyzetre adott hatósági korlátozások egyik napról a másikra tiltották meg a szakkiállítások megrendezési lehetőségét Magyarországon. A tilalmat ugyan nyáron feloldották, de a szabadságolások miatt reálisan csak ősszel indulhat újra a kiállítási szezon. A németországi vásárvárosok példájából kiindulva létezik életképes kiállítási koncepció járványhelyzet idején is.

A koronavírus járvány hatására számos cég az online térbe helyezte át a teljes kommunikációját, de a többségi vélemények szerint a webinárok és online konferenciák nem voltak képesek teljes mértékben kiváltani a személyes jelenléttel járó rendezvények élményét és hatását. A szakértők véleménye még abban is megoszlik, hogy a járványhelyzet elmúltával megmarad-e az online rendezvényszervezés önálló létjogosultsága. A koronavírus járvány kitörése óta elsőként megrendezett nagyszabású nemzetközi szakkiállításon, a szeptember 13-án zárult düsseldorfi CARAVAN SALON vásáron 107 000 szakmai látogató vett részt. Ezeket a számokat egy online rendezvény megközelíteni sem tudja. A fizikai térben megrendezett kiállításokról tehát továbbra sem tudunk lemondani, ami a Hungexpo által 2020. szeptember 21-én rendezett Üzleti Reggelin is megmutatkozott.

A jelenlegi tervek szerint a több mint fél éves kényszerszünetet az október 7-11. közé tervezett 39. CONSTRUMA és a 9. OTTHONDesign kiállítások törik majd meg, A megszokottól eltérő időpontban és körülmények között szervezett kiállításon (az otthonteremtési kiállításcsokrot eredetileg tavasszal tekinthették volna meg a látogatók) a HUNGEXPO legnagyobb alapterületű csarnokában, az A pavilonban csaknem 150 kiállító vesz részt, akik személyesen is szeretnének partnereikkel, a szakmai látogatókkal és végfelhasználókkal találkozni. A kiállításhoz a szakmai partnerek által szervezett konferenciák is kapcsolódnak. A kiállítás megrendezése már önmagában komoly fegyvertény, tekintve, hogy több hagyományos, hasonló tematikájú, európai kiállítást bizonytalan időre elhalasztottak a szervezők.

A kiállítás nyitvatartása:

2020. október 7-11. naponta 9-18 óráig (vasárnap 9-17 óráig)

Szakmai napok: október 7-9.

Nagyközönség napok: október 10-11.

Gyalogos belépés: III. kapu

Idén először az IPAR NAPJAI Nemzetközi ipari szakkiállítás társrendezvénye a 8. AUTOMOTIVE HUNGARY Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás lesz, melynek tematikája lefedi a járműgyártás teljes folyamatát a tervezéstől a gyártásig. A szakkiállítás célja, hogy a járműgyártási iparág valamennyi szintű hazai beszállítója és szolgáltatója találkozhasson egymással. A kiállításduón mintegy 160 kiállító mutatkozik majd be, amelyek többsége az IPAR NAPJAI kiállításhoz kapcsolódik majd, A járványhelyzetre való tekintettel a Hungexpo a kiállításokat virtuális formában is elérhetővé teszi, ami kiváló lehetőség az újdonságok megismerésére azon érdeklődők számára is, aki nem tudnak, vagy nem akarnak fizikailag is jelen lenni a rendezvényen. A regisztrált kiállítók számára ez a szolgáltatás alapcsomagban ingyenesen is elérhető lesz, de a kibővített virtuális kiállítás díja sem lesz több, mint 100.000 Ft + Áfa.

A kiállítás nyitvatartása:

2020. október 19-22.

Hétfő: 9 – 17 óráig

Kedd-szerda: 10 – 17 óráig

Csütörtök: 10 – 16 óráig

Gyalogos belépés: III. kapu

A kockázatok minimalizálása

A Hungexpo az elmúlt hónapokban összeállított egy POST COVID kézikönyvet, valamint létrehozta a Kiállítási Központ területére vonatkozó belépési szabályzatot. A kialakított koncepció tartalmazza a központilag előírt, alapvető higiéniai szabályokat, segíti ezen szabályok betartását, minimalizálja a fertőzés kockázatát.

Főbb intézkedések: