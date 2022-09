Újramelegítve még jobb?

2022-ben a régi formátumban, de aktuális témakörökkel jelentkezett az egyhetes Automatizálási Napok rendezvény

Címkék: automatizálás Fanuc ipari robot kollaboratív robot Lenze megfogó robot robotika Schunk Turck

Hihetetlen, hogy egyetlen év alatt milyen fordulatokat hoz az élet, amik természetesen az iparban is éreztetik a hatásukat. Mozgalmak indulnak a változások sebességének lelassítására, de a megatrendek visszafordítása ritkán sikerül és még ritkábban jár pozitív hatásokkal. A hazai gyártástechnológia öt maghatározó szereplője inkább elébe ment a változásoknak.

2022. szeptember 9–16. között a FANUC, a Lenze, az Euchner, a Turck és a Schunk újra felsorakoztatta egymást kiegészítő megoldásait a robotika, a biztonság- és szenzortechnika, a megfogás-, illetve a hajtástechnika világából. Úgy látszik, nem csak Bud Spencer kedvenc eledele (a csilis hagymás bab) lehet másnap finomabb, mint frissen; az országos hírnévre szert tevő Automatizálási Napok második kiadása is jobbnak bizonyult a tavalyinál. Az összlétszámot tekintve mindenképpen, de a fogadtatás és az utózöngék sem ígérkeznek rossznak.

Az öt gyártásautomatizálási óriás az előadások során egy teljes gyártósort bontott részfolyamatokra, megvitatva a folyamatban rejlő optimalizálási lehetőségeket. Az első beszélgetés egy meglévő gyártósor megújításában rejlő kihívásokat érintette biztonsági, energiahatékonysági, fenntarthatósági és rendelkezésre állási szempontok alapján. A második beszélgetés ezzel szemben egy teljesen új sor tervezését és kivitelezését kísérte végig, olyan forró témákat sem kikerülve, mint az irányelvek és piaci trendek a termék életciklusát figyelembe vett elemzése, a modularitás, a felhőalapú Ipar 4.0 szemléletmód (prediktív felügyelet és karbantartás), valamint az energiamenedzsment. A délutánok folyamán a bemutatóteremben interaktív és szemléletes példák demonstrálták a gyakorlatban is a panelbeszélgetésben említett témákat.

A gyártásautomatizálás óriásainak véleményei

Mezei Tamás, a FANUC Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

Mezei Tamás, a FANUC Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

Rendkívül pozitív tapasztalatokkal zártuk a tavaly nagyjából ugyanebben az időszakban megrendezett Automatizálási Napokat, így nem okozott álmatlan éjszakákat, hogy idén megismételjük-e a rendezvényt. A koncepció nem változott, idén is egy tető alá hoztuk a robotika, a megfogás-, hajtás- , szenzor- és irányítástechnika ismert hazai szakértőit, vagyis ismét teljes ipari automatizálási választékot találhatott a hozzánk betérő érdeklődő. Ami változott tavalyhoz képest: 2021-ben a személyes találkozások szűkössége okozott információéhséget az újdonságok terén és akkor azt próbáltuk pár nap alatt orvosolni. Az idei év gyökeresen más helyzetet teremtett; az ismert okok miatt mindenki a fenntartható működésre és az energiatudatosságra törekszik, így mi is erre helyeztük a hangsúlyt. Mind a gépgyártók, mind a felhasználók számára mutattunk olyan megoldásokat, amelyekkel költséghatékonyabban üzemeltethetők a berendezések. Az energiatakarékosság igénye egyre jobban kidomborodik a szerszámgépek vásárlásánál, vagy felújításánál. A robotok terén csak áttételesen tapasztaljuk ezt, hiszen ott jobbára a gépépítőkkel állunk kapcsolatban.

Az öt gyártásautomatizálási résztvevő egymásnak nem kimondott versenytársai – apróbb átfedések persze előfordulnak –, hanem kiegészítik egymást a termékkínálatukkal, ezáltal egy nagyon egészséges mixet alkotunk. 20-30 százalékban visszatérő ügyfelekkel találkoztunk, de a többség idén először látogatott el az Automatizálási Napokra, ami azt jelzi, hogy híre ment a rendezvénynek és sokan érzik úgy, hogy megéri ránk szánni egy napot. A minőségi prezentációk és a valóban személyes megbeszélések érdekében naponta 60-70 főre limitáltuk a létszámot, a diáknapon 100 főt, míg a kiemelt partnereknek szóló rendezvényen további 70 ügyfelet láttunk vendégül, így az Automatizálási Napok összességében közel 400 szakmabelit mozgatott meg. Úgy látom, hogy a létszámbeli korlátot nem az érdeklődés, hanem a tárgyalóterem befogadóképessége jelenti.

Vitányi Róbert, a Schunk Intec Kft. cégvezetője

Vitányi Róbert, a Schunk Intec Kft. cégvezetője

Idén több termékújdonságot mutattunk be a müncheni Automatica kiállításon, ezeket igyekszünk bevezetni a hazai piacra is, így a mostani rendezvényen is kiemelt figyelmet kaptak. Az idei Automatizálási Napokra leginkább az ipari trendekre és az azokra adott lehetséges válaszokra összpontosított. A változások okai mindenki előtt ismertek és szinte mindannyian azt figyeljük, hogy milyen irányokat vesz az ipar. Abszolút érzem például a felhasználó oldalról megfogalmazott kérdéseket, hogy mi, a rendszereket gyártó cégek hogyan leszünk képesek reagálni a változásokra.

Az új termékeink mindegyike egy-egy válasz az új igényekre (csökkenő életciklusok, nagyobb termékmix, sűrűbb átállások, megnövelt rugalmasság, és minél fenntarthatóbb működés). Arra is ügyelnünk kell, hogy bár a termékek egyre bonyolultabbak, a működtetésüket mégis a lehető legjobban le kell egyszerűsítenünk. A megoldandó gyártási feladatok ugyanis egyre nehezebbek, míg a felhasználók egyre képzetlenebbek. Az automatizálás térhódításával már olyan felhasználók is kezelnek automatizált rendszereket, akik nem erre lettek kiképezve. Az ismert megoldásokat továbbra is preferálják az ügyfelek, de szériagyártásban már egyre inkább előtérbe kerül az energiatakarékosság és az a tapasztalat, hogy a fenntartható termékek hosszú távon gazdaságosabbnak is bizonyulnak.

Nagy József, a Lenze Hajtástechnika Kft. kereskedelmi vezetője

Nagy József, a Lenze Hajtástechnika Kft. kereskedelmi vezetője

2021-ben féléves szervezőmunka előzte meg az akkori Automatizálási Napokat és az egymásra épülő témakörök nagyon jó visszhangot váltottak ki. Az eredeti tervek szerint kétévente rendeztünk volna meg az eseményt, de annyi közvetlen megkeresés futott be hozzánk is, illetve annyi jelzést kaptunk, hogy a legközelebbi Automatizálási Napokra már több kollégával látogatnának el bizonyos cégek, hogy nem is jelentett dilemmát az újbóli nekifutás. A bevált elemeket megtartottuk, aktuális témákkal frissítve. A mi részünkről a felhőalapú kommunikáció, a szinkronizálás és a hajtástechnika vezérlési szabványai voltak és maradtak a fő témakörök.

Egy beruházási döntésnél mindig a megtérülési idő számít a vesszőparipának; ami két éven belül van, az már általánosságban jónak számít. A hajtásrendszer cseréje esetén korábban 1,5-2 évvel lehetett számolni, de napjainkban – az energiaköltség megsokszorozódása miatt – ez a töredékére csökkent. Olyan mértékre, hogy pusztán a kisebb áramfogyasztás miatt érdemes lehet lecserélni egy elöregedett hajtást – nem beszélve arról, hogy a gép pontossága, rendelkezésre állása is megnövekszik. De a gépeket megrendelő cégen belül is létezhetnek többféle szempontok és nem biztos, hogy a bekerülési és az üzemeltetési költség összevetéséből az utóbbit tartják majd fontosabbnak. A különböző részlegek szempontjainak egy síkra hozása összeségében jobb döntésekhez vezetne.

Nizsalócki Bálint, az Euchner Magyarország Kft. cégvezetője

Nizsalócki Bálint, az Euchner Magyarország Kft. cégvezetője

Rendkívül jó visszajelzéseket kaptunk a tavalyi Automatizálási Napokra, ezért nem volt kérdés, hogy idén is részt veszünk a rendezvényen. Úgy tűnik, hogy sikerült egy olyan formátumot létrehoznunk, ami hiányzott a hazai ügyfelek számára: aktuális témák, gyakorlati bemutatók, mindezt pedig egymást támogató termékválasztékkal az ipari automatizálás minél szélesebb körét lefedve. A koncepció tehát maradt, a témakörök és a kiállított termékek frissültek. Az Euchner termékek alapból nagyon kevés energiát fogyasztanak, de sok kicsi sokra megy: egy hatalmas gyártóterületen már azzal is energiát spórolunk, ha nem tartjuk folyamatosan áram alatt az összes reteszelő tekercset.

Estók Tibor, a Turck Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

Estók Tibor, a Turck​ Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

Nemcsak nekünk, de az ügyfeleink számára is bevált a tavalyi formátum, ezért döntöttünk úgy, hogy hagyományt teremtünk. Szerencsére nem ugyanazt kellett elmondani, mint 2021-ben, mert a világ egy év alatt is képes volt megváltozni. Így azokat sem untattuk, akik már tavaly is részt vettek az Automatizálási Napokon, bár a legtöbben most idén látogattak el először a rendezvényre. Az idei slágertéma a fenntarthatóság volt. Bár a szenzorok önmagukban nagyjából ugyanannyi energiát fogyasztanak, mint 10-20 éve, viszont jóval intelligensebbé váltak; képesek felderíteni és jelezni a veszteségekhez, pazarlásokhoz vezető okokat. Az intelligens gyártórendszerek a hatékonyságról szólnak és minden, ami hatékony, egyben jobban fenntartható is.

Molnár László