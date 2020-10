Új piacok felé tekint a robotika

Az autóipar megtorpanása és globális átrendeződése rövid távon komoly kiesést jelent a robotikai gyártók számára. A koronavírus járvány azonban új, stabil piacokat is teremtett.

Címkék: autóipar automatizálás élelmiszeripar fejlesztő fejlesztőközpont gyógyszergyártás gyógyszeripar ipari robot italgyártás kollaboratív robot kutatás kutatás-fejlesztés megfogó Onrobot robot robotika

2020. szeptember 25-én Budapesten tartotta az Onrobot a közép-kelet-európai régió nagyszabású partnertalálkozóját. Enrico Krog Iversen, az OnRobot vezérigazgatója nemcsak a legújabb robotikai trendeket és információkat osztotta meg a több mint félszáz résztvevővel, hanem interjút is adott a TechMonitornak, aminek során a robotikai piac változásairól, a vállalat jövőjéről, valamint a budapesti fejlesztési központ szerepéről is szó esett.

Az Ön véleménye szerint miért egyre nagyobb az érdeklődés a kollaboratív megoldások iránt? Számos olyan alkalmazásban is kobotot használnak, ahol a biztonsági követelmények ezt nem írnák elő.

A kollaboratív robotokkal sokkal gyorsabban és minden költséget figyelembe véve sokkal olcsóbban valósítható meg az automatizált alkalmazás. A kollaboratív jelleg nem merül ki a biztonságos működésben; elengedhetetlenül hozzátarozik az egyszerű programozás is. Ez utóbbi pedig sokkal több értéket jelent, mint a biztonságtechnika önmagában. A személyes véleményem szerint néhány év múlva nem húzódik majd éles határvonal a kobotok és a hagyományos ipari robotok között. A hangsúly nem a roboton, hanem a tényleges alkalmazáson és az értékteremtésen lesz. Önmagában sem a robot, sem a karvégi eszköz nem teremt értéket, csak ha rendszert alkotunk ezekből.

Robotot, megfogót, szenzort, kamerát sok cégtől tudtunk venni korábban is kiváló minőségben, de mindig szükség volt a professzionális integrátori szemléletre, ami létrehozta ezen alkotóelemekből az értékteremtő rendszert. Változik azonban az automatizálás fogalma. Olyan termékeket szerezhetünk be, amelyek azonnal tudják, hogy miként működjenek együtt a többi alkotóelemmel. Ezzel egy sokkal szélesebb kör számára válik elérhetővé az automatizálás, ami egyet jelent azzal, hogy az műveletekből is szélesebb kör válik automatizálhatóvá.

Enrico Krog Iversen

Milyen egyéb alkalmazásokra várható új termékek és fejlesztések megjelenése?

Jelenleg egy vákuum megfogón dolgozunk, ami a lényegesen megnövelt teherbírása révén palettázásra is alkalmas lesz a kollaboratív képesség megtartása mellett. Nincsen megfelelő termékünk a ragasztás- és az adagolástechnika számára sem, de még ebben az évben várható, hogy erre az alkalmazásra is megjelenik a megfelelő megoldásunk. Számos termékbejelentés várható tehát még az idei évben, vagy 2021 elejére átcsúszva.

Mennyire számít kulcsfontosságú ágazatnak a gyógyszeripar, illetve az FMCG szektor?

Rövid távon hatalmas lehetőségek rejlenek az élelmiszer- és italgyártásban, valamint a gyógyszergyártásban és általános értelemben a gyógyászatban. Mégpedig azért, mert ezek a szektorok minden körülmények között válságállók, a termékeikre még a koronavírus járvány által kialakult dekonjunktúra idején is szükség van. Az említett ágazatok automatizálási igénye pedig felszálló ágban van, mert a cégvezetőknek akkor is biztosítaniuk kell az adott gyárak működését, ha a munkaerő átmenetileg nem áll rendelkezésre a korábbi mértékben – talán éppen a koronavírus hatására. Jelen vagyunk ezeken a piacokon, de egy elkövetkező egy-két évben az Onrobot, és az integrátorok is nagyobb figyelmet fognak fordítani az FMCG szektorra, a korábban slágerterületnek számító gépjárműipar ugyanis mostanában jóval kevesebbet ruház be. Ez jelenleg a rövid- és középtávú ipari trend.

Ha hosszabb távon gondolkozunk, akkor nem egy-egy iparágra összpontosítunk. Ha megnézzük az autógyártás, a bútoripar, vagy éppen a logisztika értékteremtő folyamatait, akkor azt látjuk, hogy számos művelet ismétlődő. Ez pedig kiaknázatlan potenciált jelent a robotika számára. Olyan termékekkel akarunk tehát jelen lenni a piacon, amelyek több iparágban is sikeresen alkalmazhatók.

Milyen fejlesztési projektek futnak Magyarországon?

Nincsenek dedikált fejlesztési partnereink, mert minden releváns fejlesztést házon belül végzünk el. Négy erre specializálódott fejlesztőközpontunk van – kettő Dániában, egy Budapesten és még egy Los Angelesben – de ezek egységes fejlesztőcsapatként dolgoznak. Minden új termékben benne van mind a négy fejlesztőközpont munkája. A fejlesztés során nem az dönt, hogy hol helyezkedik el az adott iroda, sokkal fontosabb az, hogy az adott projekt milyen kompetenciát igényel és az adott időben ez hol áll rendelkezésre. Az általunk képviselt szektor fejlesztéseinek zöme Európában jön létre. Kína sokkal kevesebb úttörő fejlesztést jelent be, az ott létrehozott innovációk inkább a meglévő rendszerek újszerű alkalmazásában merülnek ki. Meggyőződésem szerint Európa meg is tudja majd őrizni ezt az innovációs szellemet.

Folyamatosan bővül az Onrobot disztribútorok hazai száma (11). Van kitűzött cél a forgalmazói kör méretét illetően?

A forgalmazói partnerek körét illetően nem egy kifejezett daraszámban gondolkodunk, hanem azzal lennénk elégedettek, ha a hálózatunk minden releváns régiót, ágazatot és globális robotgyártót lefedne. Úgy is fogalmazhatok, hogy a lehető legkevesebb partnerrel szeretnénk együtt dolgozni, ami még lehetővé teszi az összes iparág és robotmárka kiszolgálását. Amint ezt a célt elértük, be is fejeződik a partnerhálózat bővítése.

Az Onrobot forgalmazói továbbra is az Universal Robots forgalmazói köréből kerülnek ki. A többi robotgyártóval, forgalmazóval és integrátorral miért nehezebb az együttműködés?

Nem mondhatnám, hogy a többi robotgyártóval és a hozzájuk szorosabban kötődő integrátorokkal nehéz együttműködési pontokat találni. De az Onrobot megalapításakor már a termékfejlesztés szakaszában is meglehetősen szorosan együttműködtünk a Universal Robots-szal és annak disztribútoraival, aminek természetes kifolyása, hogy a magyarországi partnerhálózat kialakítása is az UR-robotokhoz köthető forgalmazókkal vette kezdetét. Fiatal vállalkozásról beszélünk – a vállalat a mostani formájában csak 2018-ban jött létre -, ezért egy év rengeteget számít az üzletpolitikánkban. Tavaly nagy erőket mozgósítottunk arra, hogy más robotgyártókkal is elkezdődjön az együttműködés és az eddigi tapasztalatok szerint nem is lesz ennek akadálya, de az tény, hogy a többi robotmárkával kicsivel később kezdtük el a közös munkát.

Várható, hogy az Onrobot is egy nagyobb nemzetközi cég részévé válik majd az Universal Robotshoz hasonlóan?

Jelenleg csak a cég felépítésével foglalkozunk és azzal, hogy globálisan megértessük az iparral az együttműködés megfogók és karvégi eszközök előnyeit. A jövőt azonban senki sem látja előre.

Molnár László