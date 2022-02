Új év, nagy várakozások: beváltja majd a Haas versenyautója a hozzá fűzött reményeket?

Az új, maranellói tervezőirodában megálmodott VF-22 versenyautót 2022-ben is a tavaly már rutint szerzett fiatal pilóták vezetik majd.

A Haas Forma-1-es csapata már tavaly szeptemberben hivatalossá tette, hogy a 2022-es idénynek is a 2021-es versenyzőpárosukkal vágnak majd neki. A bejelentés senki számára nem okozott meglepetést, mert az amerikai csapat már a kezdet kezdetén hangsúlyozta, hogy legalább két évre tervez a fiatalokkal, aminek során 2021-et a felkészítés évének szánták.

Ennél mélyebb vízbe nem is dobhatták volna Nyikita Mazepint és Mick Schumachert, hiszen az újoncok a nehezen vezethető versenygéppel a mezőny végén kullogtak és elszenvedték az ezzel törvényszerűen együtt járó megforgásokat, koccanásokat és kieséseket. De ha ennek is igyekszünk a jó oldalát nézni, akkor kétségtelen, hogy ezek a megpróbáltatások edzik meg mindennél jobban a fiatal pilótákat.

A rutin, a F1-világ szabályainak, szigorainak ismerete tehát már az orosz és amerikai versenyző mellett, nem pedig ellenében áll. De milyen csomagot tud majd rakni alájuk a hivatalos nevén Uralkali Haas F1 Team néven futó, a világ egyik legnagyobb szerszámgépgyártó vállalkozása alá tartozó amerikai csapat?

A 2022-re jó előre bejelentett új technikai szabályok révén az esélyek mindenképpen jobbak, mint amilyenek tavaly voltak. A Haas és a csapatot támogató Ferrari komoly ambíciókkal vágott neki az új szezonnak. A motiváció nem lehet kérdéses, hiszen a Ferrarinak a saját szintjén legalább olyan nehéz szezonja volt 2021-ben, mint a Haasnak. Idén azonban a Haas várakozásai szerint közelebb leszek majd a mezőnyhöz és versenyzői pontokért küzdhetnek majd. 2021-ben a csapat a legjobb eredményét éppen Magyarországon érte el – Mick Schumacher a 12. helyen futott be a Hungaroringen – amihez persze a kiesők nagy száma is kellett. Az elvárások értelmében idén a pontszerzés sem lesz kizárt a mogyoródi versenypályán – ami biztos: a Haas szerszámgépgyártó hazai képviseletének CNC-csapata idén is a helyszínen szurkol majd a kék-fehér-piros versenyautóknak.

Mi várható az amerikaiak 2022-es Forma-1-es autójától?

Cikkünk megírásának idején a Haas még csak renderelt, számtógéppel készült képeket tett közzé az új autójáról, ezért a teszteken és főleg a versenyen egészen biztosan másmilyen autót fogunk majd látni. De a karosszéria legtöbb egyedi tulajdonsága – az orrkúp, az lépbeömlők, az oldaldobozok – már minden bizonnyal a valódi versenygépet tükrözik vissza és segítenek megérteni, hogyan értelmezhették a csapatok a teljesen új 2022-es technikai szabályrendszert.

A 2021-ben látott autókhoz képest sokat változott az oldaldoboz elrendezése, ide került ugyanis a hűtőradiátorok nagy része, ezért is lett ismét keskenyebb, háromszög alakú a felső légbeömlő. A magasra húzott, széles, meredek ereszkedő kialakítás a downwash hatás felerősítését szolgálja, a légáramlatokat tehát a diffúzor fölé és az afölött található középső szárny felé tereli. A felfüggesztések szinte biztosan vonórudas elrendezésűek, a lengőkarok csatlakozási pontjai ismét a sebességváltóházba kerültek, ahogy tavaly a Mercedes és a Red Bull versenygépei esetében. A hátsó szárny alsóbb két elemét a diffúzor kijáratának tetejére szerelte a Haas, így az egész hátsó szárny egy jóval szögletesebb karaktert kapott.

Molnár László