Úgy indult újra a nyílt nap szezon, ahogy ősszel véget ért

2020. november 6-án sokadmagammal én is részt vehettem a GE-CO Hungary Kft. a CNC-esztergálás és a robotika újdonságait bemutató szakmai rendezvényén, mielőtt a hatósági korlátozások több mint fél évre ellehetetlenítették a hasonló események megtartását. A vírushelyzet csillapodásával azonban ismét adott a lehetőség, amivel élnek is azok a cégek, amelyeknek van a tarsolyukban elegendő innovációs erő.

Nem rossz jel, hogy a november 6-i záróakkord után május 27-én ugyanott, a GE-CO Hungary Kft. telephelyén indult újra a házi kiállítások sora. Folytatódhat minden ugyanonnan, ahol bő fél évvel ezelőtt megszakadt? Ezt meg a jövő eldönti, de az kétségtelen, hogy „Az automatizálás jövője kobotokkal” című nyílt nap képes volt annyi érdeklődőt megmozgatni, hogy a szervezők elégedetten zárják a napot.

„Már korábban is szerettük volna megrendezni ezt a nyílt napot, de a járványhelyzet egészen idáig nem tette lehetővé. Nagyjából egy hónappal ezelőtt tűztük ki a végleges dátumot – árulta el Papp László, a GE-CO Hungary Kft. Doosan kobot termékmenedzsere. – Szoros partnerséget alakítottunk ki az Onrobottal. A megfogók könnyen kezelhetők és egyszerűen programozhatók, ezt a két tulajdonságot pedig mindig nagyra értékelik a mérnökök. Felmértük az automatizálási piacot és olyan előadókat kértünk fel, akik minőségi, jövőbemutató rendszereket hoznak létre az automatizálás széles világából. Most átfogó kínálatot mutattunk be, de lehet, hogy a jövőben a hasonló rendezvényeken inkább egyes iparágakra és egyes alkalmazási körökre fókuszálunk majd.”

Az eseményen az automatizálás szakértői mutatták be az új ipari trendeket összeszerelő, felületkezelő, palettázó, valamint a különféle testre szabott áthelyező műveleteket automatizáló intelligens és rugalmas megoldások ismertetésével. A negyedórás előadások sorát Hegyi Krisztina, az Onrobot területi értékesítési menedzsere nyitotta az együttműködő megfogás-technikai rendszerek bemutatásával, majd Papp László járta körül az együttműködő robotokkal való jövőbeni automatizálás kérdéskörét.

„A különböző teherbírású Doosan robot mellett számos Onrobot kiegészítőt mutattunk be az érdeklődőknek, többek között az automata csavarozót, a legújabb mágneses megfogónkat, illetve a palettázáshoz használt, 20 kg. teherbírású vákuumos megfogónkat. A fémipar mellett a műanyaggyártásra is koncentráltunk; az egyik bemutató során a Photoneo 3D-vel együttműködve egy műanyagipari pick&place alkalmazást hoztunk létre – mondta Hegyi Krisztina. – Ez volt az idei első nyilvános rendezvényünk, de messze nem az utolsó: a terveink szerint minden negyedévben tartunk majd egy ehhez hasonló nyílt napot a GE-CO Hungary Kft.-vel karöltve és egyéb szakmai rendezvényeken is lehet majd velünk találkozni.”

A vendégelőadók közül Kiss Barnabás és Kiss Benjámin, az Unitech Industries Kft. műszaki vezetője, illetve projektmenedzsere mutatták be saját együttműködő alkalmazásaikat és kiegészítőiket. A pozsonyi székhelyű Photoneo 3D-t képviselő Korondi Brúnó a 3D kamera az automatizálási iparban történő alkalmazási lehetőségeiről beszélt, a sort pedig Dobner András, a VFP Systems intralogisztikai üzletág vezetője zárta, aki a MiR együttműködő és autonóm mobil robotok működését ismertette. Az előadásokat alkalmazási bemutatók követték a raklapozás, a polírozás, az összeszerelés, illetve az anyagmozgatás területeiről (felvétel és lerakás, gépkiszolgálás, kamerás rendszerek).

„Az Unitech Kft. sokáig egyedi gépek tervezésével és gyártásával, foglalkozott, de az utóbbi időben sztenderd utazópályákat, pozícionálókat és komplett robotcellákat kezdtünk el építeni. Elég átfogó moduláris rendszerrel rendelkezünk és már ezekből a részegységekből hozzuk létre a célgépeket és az automatizálási megoldásokat – ismertette Kiss Barnabás az Unitech Industries Kft. műszaki vezetője. – A házi kiállításon az együttműködő robotok számára kifejlesztett cellaelemeket mutattuk be, amiket külföldön is tervezünk értékesíteni. Ezek az elemek úgyszintén moduláris felépítésűek, hogy minél több variációt lehessen belük létrehozni. A cellák nagy része más partnereinknél is megtalálható és mi is ezekkel tervezünk kiállításokon megjelenni, ezért ki ezt a házi kiállítást elmulasztotta, annak is bőven lesz még lehetősége megismerni minket és a sztenderdizált, moduláris automatizálási megoldásainkat.”

