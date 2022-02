Titkos összetételű kerámiát munkál meg az AQ Anton díjnyertes célgépe

A Magyar Ipari Célgép Nagydíj „Automata szerelősorok” kategóriájában díjnyertes AQ Anton Kft. projektmenedzserével, Szépligeti Andrással beszélgetett Sipos Sándor, a Célgép Nagydíj és a Gépész Szalon megálmodója, a Chemplex ügyvezetője

Címkék: célgépek Chemplex gépgyártás hajtás hajtásrendszer hajtástechnika kerámia lézer lézertechnológia Magyar Ipari Célgép Nagydíj

Rovatomban elsősorban hajtástechnikai tanácsokkal támogatlak, azonban egy jó beszállítótipp legalább akkora segítség lehet, mint egy megbízható, hatékony gépelem ajánlása. Most az AQ Anton Kft. tevékenységébe adok betekintést. A vállalat kiemelkedően szerepelt a Magyar Ipari Célgép Nagydíj megmérettetésen, hiszem, hogy mindenkinek tudnia kell a vállalat kiváló teljesítéséről.

Különleges díjat vihettetek haza a versenyről az általatok tervezett 3D lézeres megmunkáló géppel. Mi ez a berendezés, és milyen területeken használják?

A gép gázturbina-alkatrészek, elsősorban turbinalapátok gyártását teszi könnyebbé, gyorsabbá és költséghatékonyabbá. Bár sokan a gázturbinák hallatán a repülőgépiparra asszociálnak, jelenleg még csak kismértékben kapcsolódunk hozzá. Az ipari gázturbinák és a repülőgép-hajtóművek felépítésükben közel azonosak, tehát lényegében ugyanazt a munkát kell elvégezni az utóbbiak alkatrészgyártásakor is. Egyelőre egy bizonyos repülőgép-hajtómű egy alkatrészét gyártjuk, de a jövőben határozott célunk, hogy jobban megvessük a lábunkat ezen a területen. Ma még főleg ipari gázturbina-alkatrészek megmunkálásával foglalkozunk a speciális megmunkáló üzletágunkban.

Szépligeti András, az AQ Anton Kft. projektmenedzsere

Milyen igény, illetve kihívás hívta életre a célgépet?

A gépet a gázturbinalapátok kerámiabevonatának megmunkálásához építettük. A gázturbinák annál hatékonyabbak, minél magasabb hőmérsékleten tudnak üzemelni. Ezen a hőfokon a turbinalapátok már megolvadnának, ezért belül üregesek, a kompresszorból vett friss levegővel hűtik őket. A levegő a lapát belsejéből hűtőfuratokon keresztül távozik, ezek fúrását végezzük a szintén saját magunk építette furat-szikraforgácsoló gépekkel. Annak érdekében, hogy a turbinák még magasabb hőmérsékleten üzemeljenek, hőszigetelő kerámiabevonattal látják el őket. A kerámia összetételét egyébként nem ismerjük, a gyártók féltve őrzött titka, így nehéz volt elindulni. Korábban marástechnológiával végeztük el a feladatot, ez azonban rendkívül költséges: nagy a szerszámigénye, és hosszú a megmunkálási idő is. Éppen ezért kezdtünk el új, lézeres technológiát keresni.

Ez a folyamat eltartott másfél évig, ám végül találtunk olyan lézert, ami elfogadható minőségben képes megmunkálni a bevonatot. Ekkor kezdtem el tervezni a gépet, amiből ma már kettő is üzemel. A versenyen az elsőként megépített géppel indultunk, összesen 74 pályázóval együtt, akiket 5 külön kategóriában díjaztak. Ebből a mezőnyből mi nyertük el az „Automata szerelősorok: műanyag-, élelmiszer-, könnyű-, energia- és építőipar célgépei” kategória díját.

3D lézeres megmunkáló gép

Hasznos volt számotokra a Célgép Nagydíjon való részvétel?

A többi versenyzővel szemben mi nem értékesítjük ezt a gépet, hanem saját részre készítettük. Gyakorlatilag a rajta végzett munkát adjuk el. Alapvetően külföldi multiknak dolgozunk, akik már ismerik ezt a technológiát. Elsősorban nem új piacot találni volt az igazi szándékunk, hiszen ez a terület nagyon speciális, a magyar üzemekkel rendelkező cégek ismernek minket. Mi már inkább a repülőgépipar felé tudnánk terjeszkedni.

Az AQ Anton Kft. a Magyar Ipari Célgép Nagydíj „Automata szerelősorok” kategóriájában lett győztes

Ha nem a piacszerzés, akkor mi volt a legfőbb motiváció, hogy részt vegyetek a versenyen?

Mindenképp jó megmérettetés volt nekünk. Segített elhelyezni magunkat a magyar gépépítő világban, hogy mégis hol tartunk, milyen versenytársaink vannak. A díj is nagyszerű visszajelzés volt számunkra, ráadásul segít a cég nevét megismertetni az országon belül: annak természetesen nagy a PR-értéke, ha egy cég ilyen műszaki teljesítményre képes.

Adott tehát a piacotok, belföldön legalábbis mindenképp. Jelenleg milyen multikkal és nemzetközi partnerekkel dolgoztok együtt?

Legnagyobb ügyfeleink a General Electric (GE Power) és a Siemens, de a MAN, az Ansaldo Energia, és a repülőgépiparban a Safran Group is az ügyfeleink közé tartozik. Ami a gázturbinagyártókat illeti, még bőven van hová betörnünk.

Komoly innováció zajlik a műanyag felhasználása területén. Mennyiben kapcsolódik ehhez az AQ Anton tevékenysége?

Mi elsősorban a többkomponensű műanyagból készülő alkatrészek, többek közt kéziszerszámok gyártásában veszünk részt. Ennek során több különböző műanyagot fröccsöntenek egymásra, így ez kihívást jelentő feladat. Egy új vevőnk, a Makita számára kéziszerszámokhoz gyártunk házakat, így elmondható, hogy speciális igényeket tudunk kiszolgálni magasabb műszaki tartalommal. Mi úgy gondoljuk, a speciális területekkel éri meg foglalkozni.

Milyen további kihívások adódnak most a cég életében?

Mivel folyamatosan bővülünk, az új csarnokok, üzemek létesítése megoldandó feladat. Napi kihívás követni a vevői igényeket, növelni az árbevételt, illetve folyamatosan fejleszteni minden műszaki területen. Minden téren a magas műszaki tartalmú megoldásokra törekszünk, hogy a legjobbak közt maradhassunk. Kihívás a megfelelő munkaerőt megtalálni, megtartani is, hiszen a cégünk zalaegerszegi: nagyon közel van Ausztria, ráadásul sok ipari cég működik a térségben. A Dunántúlon jellemzően mindenki munkaerőhiánnyal küzd, tehát nem egyedi a probléma. Éppen ezért minden platformon hirdetünk: van nálunk tanulói program, duális képzés, oktatás is. Mi magunk neveljük ki a fiatalokat, akik később elköteleződnek a cég mellett.

Kinek, milyen cégeknek ajánlanád a Magyar Ipari Célgép Nagydíjat?

Minden magyar cégnek, akik valamilyen egyedi mérnöki megoldással célgépet terveznek, építenek. Ha értékesítik is, akkor kiemelten jó lehetőség nevet, partnereket, esetleg befektetőket is szerezni. Ha egy cégnek van egy jó ötlete, jó terméke, egy ilyen megmérettetés nagyszerű kiugrási lehetőséget jelenthet. Már első alkalommal is színvonalas, hiánypótló verseny volt, ahol megismerhettük az ország portfólióját. Még nagy potenciál lehet benne, így ajánlom a versenyt bármely cégnek, ahol úgy érzik, hozzá tudnának tenni valami különlegeset!

Az AQ Anton Kft. várja a megkeresésedet, amennyiben úgy látod, hogy együtt tudtok működni. Keresd őket direktben, vagy ha szeretnéd, szívesen összekötlek velük, akkor ide írj: hajtomuszakerto@chemplex.hu

