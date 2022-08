Tiszta levegő mindenekelőtt – 1. rész

Levegőtisztítás olajköd-leválasztóval fémmegmunkálás közben

A fémmegmunkálás során a hűtő- és kenőanyagok párolgása és égése következtében olajköd, gőzök és füstök szabadulnak fel. Ezt az emissziót olajköd-leválasztókkal kell csökkenteni, és a levegőszennyezést a megengedett határokon belül kell tartani. Ellenkező esetben az ablakok és a falak olajosak lesznek, a mennyezet besárgul, és a munkahelyi környezet az alkalmazottak egészségét veszélyezteti. A finom részecskék leválasztását a nanométeres tartományban kell kezelni.

Fémek megmunkálásakor magas hőmérséklet keletkezik a szerszám vágóélein, ami a hűtő- és kenőanyagok párolgásához vezet. Olajköd-leválasztóval történő elszívás nélkül bepárásodik a munkakörnyezet, ami befeketíti a csarnokot. Természetesen az egészségügyi kockázat a legfontosabb. Egy munkanap során a munkatársak több mint 12 000 liter levegőt szívnak be, így nagy mennyiségű szennyeződés is kerül a tüdejükbe. A szabad szemmel nem látható, 5 µm-nél kisebb hűtő- és kenőanyag-részecskék belélegezve rákot és asztmát okozhatnak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a különböző szemcseméretekre is meghatározta a határértékeket, amik a www.reven.de/ta-luft-maschinenbau/ oldalon is megtalálhatók.

Az aeroszol méretének összehasonlítása az emberi hajjal

Minél kisebbek a cseppek, annál veszélyesebbek: 2,5 µm-nél kisebb átmérőjű ultrafinom részecskék már a tüdő-léghólyagocskákba is bejuthatnak, így a véráramba is bekerülhetnek. Ez ellen a szervezetnek nincs természetes védekezőmechanizmusa.

A munkaegészségügyi szakemberek ennek lehetséges következményeként toxikus, allergiás, idegi, rákkeltő és mutagén hatásokat neveznek meg. Az egyre hígabb hűtő- és kenőanyagok irányába mutató trend tovább súlyosbítja a problémát. Ezért még a teljesen zárt burkolattal rendelkező gépek esetében is szükség van az olajköd-leválasztókkal történő rendkívül hatékony emisszió csökkentésre – nem utolsósorban az érzékeny elektronika védelme érdekében is. Milyen lehetséges megoldásokat kínál az iparág?

Az olajköd-leválasztók megakadályozzák az aeroszolok kialakulását

Plug and play az olajköd-leválasztóknál is

A megfelelő olajköd-leválasztó kiválasztása elsősorban a használt hűtő- és kenőanyagtól, a kibocsátott részecskemérettől függ. A német Rentschler Reven GmbH az X-CYCLONE RJ széria személyében a kisméretű, 1-3 m³-es munkatérrel, alacsony gőz- és füstképződéssel járó szerszámgépekhez is kínál kompakt emulzió-, olajköd-leválasztókat, melyeket a gépek felett vagy oldalán helyeznek el.

Az X-CYCLONE RJ sorozat kompakt olajköd-leválasztója egy Schütte AG 20 szerszámgépen alul szívó-, felül pedig kilépőnyílással

Az emulzió-, olajköd-leválasztókat gyakran centrifugaként tervezik meg, amelyekben – akár egy szárítógépben – forog a teljes szűrődob. Ez gyakran eredményez nagyon erős vibrációt, zajt és magas energiafogyasztást.

A modern emulzió-, olajköd-leválasztók – például a Reven által kínáltak – nem centrifugaként működnek; a leválasztó dob álló helyzetben van, és csak a ventilátor forog. Az X-CYCLONE RJ emulzió-, olajköd-leválasztók tehát simán, vibráció nélkül működnek; légteljesítményük eléri az 1 400 m³/h-t. „Az X-CYCLONE RJ olajköd-leválasztók nagyon jól beváltak a kisebb gépek esetében – jelentette ki Alexander Rojahn, a Reven regionális értékesítési vezetője. – Az alkalmazási határértékek 20 bar körüli hűtő- és kenőanyagnyomáson vannak.”

Alexander Rojahn regionális értékesítési vezető

A teljesen zárt burkolattal rendelkező gépekben a negatív nyomás megakadályozza a hűtőfolyadék kibocsátását. A megtisztított levegő visszaáramlik a munkatérbe. Az RJ sorozatú olajköd-leválasztók felfelé kinyithatók, így az X-CYCLONE leválasztóelemek könnyen hozzáférhetők. Tartozékként elektrosztatikus készülék is elérhető, ez a kombináció például a kisebb köszörűgépek számára ideális, amelyekben tiszta köszörűolaj végzi a kenést és a hűtést.

Az X-CYCLONE RJ sorozat kompakt olajköd-leválasztójának belseje

Leválasztás, nem pedig szűrés a modern olajköd-leválasztókban

Általánosságban érdemes különbséget tenni a szeparátorok és a szűrők között: a szeparátor folyamatosan működik; az elkülönített aeroszolokat nem tárolja, hanem egy gyűjtődobozba áramoltatja. A leválasztás mértéke és a légellenállás állandó.

A szűrővel ellátott olajköd-leválasztóknak nincs állandó levegőkibocsátásuk

Egy szűrő viszont tárolja az aeroszolokat, ami megváltoztatja, akár nullára is csökkentheti annak teljesítményét. A kezdetben tapasztalt jó szűrési eredmény a telítettség mértékének növekedésével drasztikusan csökken, és a ventilátor már nem tudja hatékonyan továbbítani a levegőt. Ha a szűrő telített, és a szűrőközeget az élettartam elérése után nem cserélik, fennáll a bakteriális szennyeződés veszélye, és a szennyezett levegő az elvileg már megtisztított légáram közé is keveredhet.

Elektrosztatikus olajköd-leválasztók esztergagépeken

A szűrőkkel ellátott, nem karbantartott olajköd-leválasztók óriási veszélyt rejtenek magukban!

Mivel az olajköd-leválasztók klasszikus szűrője akár 50 liter olaj tárolására is képes, ezért óriási tűzterheléssel is bírnak. Ha egy csarnokban 20 darab emulziós páraleválasztóval ellátott szerszámgépet helyeznek el, és ezek szűrőit figyelmen kívül hagyják, a tűzveszély folyamatossá válik. Ebben az esetben akár 1 000 liter tárolt olaj is található a csarnokban. A tűzvédelmi koncepciókban ezt a hatalmas tűzterhelést gyakran teljesen elfelejtik figyelembe venni!

X-CYCLONE® elv az aeroszolleválasztáshoz

A szűrők esetében számolni kell a veszélyes hulladék ártalmatlanítási és a csereszűrők beszerzési költségeivel is. A modern olajköd-leválasztók viszont öntisztító X-CYCLONE szeparátor lamellákkal vannak felszerelve!

X-CYCLONE elv az aeroszolok leválasztásához

Az aeroszolok a gyors légterelésnek köszönhetően szinte teljesen kilökődnek. A felfogott ködcseppek egy gyűjtőtálcába, majd vissza a szerszámgép hűtő- és kenőanyagtartályába áramlanak.

X-CYCLONE leválasztó elem gőzsugaras tisztítása

Az X-CYCLONE szeparátorok moduláris sokfélesége

Nagyobb szerszámgépek, pl. az akár 6 m3-es munkatérrel rendelkező megmunkálógépek esetében többfokozatú olajköd-leválasztókra van szükség. Ezek sem forognak, hanem több sorba kapcsolt leválasztóelemmel rendelkeznek, amelyek szintén az X-CYCLONE elv szerint működnek és bővíthetők. Alapvető tisztításhoz eltávolíthatók az olajköd-leválasztóból, és tetszés szerint újra felhasználhatók.

