Tévesen látják fenntarthatósági törekvéseiket az IT szektor szereplői

Címkék: automatizálás energiamenedzsment fenntarthatóság IT IT infrastruktúra IT menedzsment Schneider Electric

Jelentős szakadék van a fenntarthatóság kapcsán a szándékok és a tényleges cselekvés között az IT iparág szereplői és az adatközpont üzemeltetők körében – ez az egyik legfontosabb megállapítása annak a három, független kutatócégek által végzett felmérésnek, amelyek elkészítését a Schneider Electric támogatta. Az egyik kutatás során a megkérdezettek mindössze egyharmada jelezte, hogy rendelkezik fenntarthatósági stratégiával.

A Schneider Electric, az energiagazdálkodás és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat három felmérés elkészítését támogatta annak érdekében, hogy pontosabb képet kaphassunk arról, hol tartanak a vállalkozások, az adatközpontok üzemeltetői, illetve az IT iparág képviselői a fenntarthatósági célok megvalósításában. A három tanulmányt az S&P Market Intelligence-hez tartozó 451 Research, a Forrester Consulting és a Canalys elemzői készítették. A felmérésekhez közel 3000 vállalkozástól gyűjtöttek információt világszinten, köztük a legnagyobb szerver elhelyezés- és felhőszolgáltatóktól, IT-megoldásszállítóktól és IT-szakemberektől.

A 451 Research kutatása komoly szakadékot tárt fel aközött, ahogyan a cégek a helyzetet látják és aközött, ami a valóság. A felmérés ugyanis rámutatott, hogy a vállalatok fejlettebbnek vélik fenntarthatósági programjaikat, mint amilyenek valójában, mivel a válaszadók közel felének (48%) érettségi értékelése nem egyezett meg egy korábbi válasszal. Az elemzés szerint a fenntarthatóság fő mozgatórugója az üzleti érték, és a cégek az energiafelhasználás mérésével kezdik, majd más fenntarthatósági mérőszámokkal és eszközökkel bővítik törekvéseiket. A legnagyobb kihívást az energiafelhasználás optimalizálása, a megfelelő mutatószámok kialakítása, az adatok begyűjtése és a szakképzett személyzet hiánya jelenti számukra.

A Forrester Consulting tanulmánya megállapítja, hogy a szerver elhelyezést kínáló szolgáltatóknak nincs határozott, átfogó stratégiájuk a fenntarthatósági programokra vonatkozóan. A válaszadók 73%-a nyilatkozott úgy, hogy a fenntarthatóság üzleti prioritás a szervezetük számára – ami azt jelenti, hogy összességében a második számú prioritás –, azonban mindössze 33%-uk jelezte azt, hogy szervezetük már készített fenntarthatósági stratégiát. Ez azt mutatja, hogy ez az ágazat még mindig a fenntarthatósági út elején jár. A tanulmány megállapította, hogy a jövőre nézve a fenntarthatósági törekvések sikerének egyik kulcseleme a megfelelő partner megtalálása lesz, amelyik segíti a szervezeteket a siker elérésében. A tanulmány szerint azok a vállalkozások, amelyek külső fenntarthatósági tanácsadó céget bíztak meg, 33%-kal nagyobb valószínűséggel rendelkeznek magas fokú érettséggel ezen a területen.

A Canalys IT megoldásszállítók megkérdezésével készített kutatása során a megkérdezettek 60%-a jelezte, hogy rendelkezik dedikált ESG (Environmental Social and Governance - Környezet, Társadalom, Irányítás) erőforrásokkal, 40%-uk pedig bevételt is vár a fenntarthatósági megoldásoktól.

"Ezek a kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy az adatközpontokat és az IT-iparág egészét tekintve a fenntarthatósági intézkedések terén hiányosságok tapasztalhatók - a szándék látszólag megvan, de a cselekvés még hiányzik. Természetesen az informatikai szakemberek megértették a fenntarthatóság jelentőségét és tettek is lépéseket ebbe az irányba. Néhány kivételtől eltekintve azonban hiányoznak azok az átfogó és támogatott fenntarthatósági cselekvési tervek és mérhető célok, amelyekkel elindíthatjuk a klímaválság kezeléséhez szükséges változást. Ez a három kutatás rámutatott a fenntarthatósági aktivitások hiányosságaira, és közös felelősségünk, hogy ezt a helyzetet kezeljük” - hangsúlyozta Pankaj Sharma, a Schneider Electric Secure Power Divisions üzletágának ügyvezető alelnöke.