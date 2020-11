Technológiafejlesztés és folyamatos bővülés FANUC fröccsöntőgépekkel

Magas minőségű író- és irodaszerek gyártása az ICO Zrt.-nél

Címkék: elektromos fröccsöntőgép Fanuc fröccsöntés műanyag műanyagfröccsöntés műanyaggyártás műanyagipar roboshot

A pomázi ICO Zrt. megkerülhetetlen szereplőnek számít a papír-írószer, illetve irodaszerpiacon. A magyarországi üzemben számos külföldi országba szánt és hazai piacon értékesített termék készül, ezek többsége olyan, mindannyiunk által jól ismert toll vagy írószer, amelyek ikonikus megjelenése és jellegzetes formája könnyen beazonosíthatóvá teszi a gyártót. A hetven éve működő vállalat azonban nemcsak hagyományos termékeivel, hanem új ötletekkel, környezettudatos, innovatív technológiákkal és folyamatos fejlesztésekkel maradt meghatározó piaci szereplő napjainkban is. Ehhez pedig olyan partnerekre van szükség, akik hasonlóan nem kötnek kompromisszumot a minőségben, és szem előtt tartják a folyamatos megújulást.

Ilyen vállalat a FANUC is, amelynek jelenleg három, a jövő évtől pedig hat Roboshot fröccsöntőgépe üzemel az ICO Zrt. fröccsöntőüzemében. A termelési kihívásokról, az üzem átszervezéséről és a japán gyártó gépeivel szerzett tapasztalatokról Bíró Péter, a műanyagüzem vezetője mesélt.

Innováció a hagyományok mentén

Amikor négy évvel ezelőtt Péter átvette a fröccsöntőüzem vezetését, több mint húsz, több gyártótól származó fröccsgépért és az azokon folyó termelésért lett felelős. Ugyanakkor az ICO Zrt.-vel való kapcsolata sokkal régebbre nyúlik vissza: „Még középiskolás koromban, diákként dolgoztam itt először, kipróbáltam magam több gépsor mellett és a raktárban is.” Gépészmérnöki tanulmányai befejeztével a pomázi telephelyen kezdett dolgozni mérnökként, míg 2016-ban átvette az üzem vezetését.

Péter szerint a versenyképesség és a hatékonyság záloga az innováció, amelyet a tulajdonosok szemlélete is tükröz. Ennek köszönhetően az ICO Zrt. előkelő piaci pozíciót tart fenn magyar tulajdonú kkv-ként. Ehhez elengedhetetlen, hogy a termék- és gyártásfejlesztést is a folyamatos fejlődés iránti elkötelezettség motiválja. Ezt tükrözik az elmúlt évek beruházásai is.

Speciális anyagok egyedi termékekhez

A golyóstollak gyártásában meghatározó az anyagválasztás. Nemcsak az anyagtulajdonságok szempontjából, hanem a színek miatt is. „Rengetegféle receptúrát használunk, ennek egyik oka éppen az, hogy számos különböző színben érhetők el az általunk gyártott termékek. A kisebb sorozatban gyártott darabokhoz ugyanúgy magas minőségű anyagot rendelünk, ahogy a folyamatosan gyártott termékeinkhez. A berendelt mesterkeverékek számát azzal igyekszünk csökkenteni, hogy színenként próbálunk egy-egy univerzális mesterkeveréket többféle alapanyagtípushoz is alkalmazni, ez azonban nem minden esetben oldható meg” – mondja Péter az anyagválasztással és a nyersanyagok tárolásával kapcsolatban.

Green Planet termékcsalád

Mivel a golyóstollak egy jelentős része promóciós ajándék és használatuk rövid ideig tart, fontos, hogy olyan termékek kerüljenek forgalomba, amelyek minél kisebb ökológiai lábnyomot hagynak maguk után. Ez egyrészt a gyártástechnológia helyes megválasztásával, másrészt a biológiai úton lebomló vagy újrahasznosított anyagok használatával érhető el.

A Green Planet termékcsalád az ICO Zrt. által készített termékek olyan csoportja, amely speciális, megújuló (keményítő) és biológiai úton lebomló PLA (politejsav) alapanyagból készül. Azonban jelenleg a PLA feldolgozása csak komoly kompromisszumok megkötésével lehetséges, ezek pedig nehezen elfogadhatók az olyan funkcionális termékek tervezése és gyártása esetén, mint a golyóstollak vagy a rostirónok (filctollak).

Ahhoz, hogy minél több termék készülhessen ebből a speciális, környezetbarát anyagból, az ICO Zrt. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Polimertechnika Tanszékével közös kutatási programban keresi a megfelelő technológiát a széles körű felhasználáshoz és a fenntartható gyártáshoz. „Ahhoz, hogy egy ilyen kutatásban részt tudjunk venni, nemcsak a rendelkezésünkre álló technológiai tudásra és tapasztalatra van szükségünk, hanem olyan ipari partnerre, mint a FANUC Hungary Kft.” – teszi hozzá Péter. A konzorcium munkájának célja, hogy a fosszilis alapanyagból készülő termékeket kiváltani képes írószer-alternatívák születhessenek, melyek a már ismert termékekkel megegyező funkcionalitással bírnak, és előállítási költségük sem haladja meg jelentősen a hagyományos darabokét.

Új irány a fröccsöntésben

Ahhoz, hogy a termelés hosszú távon fenntartató maradjon, az új gépek beszerzése során fontos szempont volt a tartósság. „A beruházásokkal kapcsolatban kritérium volt, hogy kiváló ismétlési pontosságú, magas sebességű és alacsony energiaigényű gépet találjuk. Ezek a feltételek egyszerre az elektromos gépek esetén teljesülnek, így jutottunk el a FANUC kínálatához. Felvettük a kapcsolatot a magyarországi képviselettel, és remek ajánlatot kaptunk, amely nemcsak a magas minőségű gépeket tartalmazta, hanem a FANUC által vállalt garanciát a gépek hosszú távú működésére és szervizelésére is” – mondja Péter.

Az első Roboshot 2018-ban érkezett az üzembe, ezt még ugyanabban az évben egy újabb gép követte. Ezután 2019-ben is a FANUC-ot választották az üzem fejlesztéséhez. „A harmadik gépet tavaly szeptemberben telepítette a FANUC, terveink szerint jövőre megduplázzuk a FANUC gépeink számát, és újabb három fröccsöntőt telepítünk majd” – mondja Péter.

Az elektromos fröccsgépeknek köszönhetően az alkatrészgyártás pontosabb, illetve jelentősen csökkent a karbantartásra fordított idő is. „A szervoelektromos gépek szinte nem is igényelnek karbantartást, a FANUC szervizesei eddig csak akkor voltak kinn az üzemben, amikor a telepítések zajlottak. Hirtelen leállás sem fordult elő, egyetlen esetben volt szükség arra, hogy a szervizhez forduljunk. Az egyik gépünk egy beállítási hiba miatt péntek délután megállt. A FANUC Hungary Kft. munkatársai azonban telefonon keresztül segítettek megoldani a problémát, így nem történt jelentős termeléskiesés” – jegyzi meg Péter a szervizzel és a karbantartással kapcsolatban.

Az új FANUC fröccsgépeken gyorsabb az átállás, illetve a megfelelő berendezésekkel könnyű a gyártásközi selejt újrahasznosítása is. Az elosztócsatornák azonnali visszaforgatásával a selejtarány jelentősen csökkent az üzemben: „Mivel a selejt mennyisége nem csökkenthető gyakorlatilag nullára, a célunk az, hogy minél alacsonyabb szintre szorítsuk. Ezért igyekszünk mindent elkövetni annak érdekében, hogy a felhasznált anyagokat helyben, zárt rendszerben visszaforgassuk. A maradék anyagokat megfelelő szortírozást és keverést követően másodlagos termékek előállítására használjuk fel. A géppark fejlesztésével célunk, hogy fenntartható, energia- és költséghatékony gyártást valósítsunk meg”– teszi hozzá Péter.

A technológia mellett a felkészültség és a megbízhatóság is fontos

„A gépek kiválasztásakor figyelembe vettük azt is, hogy megfelelő, elérhető, szakmailag felkészült szakemberek biztosítsanak támogatást az új gépeinkhez. Ezt a FANUC egy kézből biztosítja számunkra. Amióta együtt dolgozunk, minden problémára azonnal találtunk megoldást, minden kérdésben a segítségünkre voltak, és kiváló minőségű gépeket szállítottak számunkra” – mondja Péter. Emellett kiemeli, hogy nagyon elégedett a FANUC által javasolt perifériagyártókkal is, akikkel szintén nagyon jó a kapcsolat. „A FANUC-ról a megbízhatóság, a jó ismétlési pontosság – mely általában jellemzi az elektromos gépeket –, illetve az ügyfélközpontúság jut elsősorban eszembe – teszi hozzá. – Az, hogy a megbízható gépek mellé valódi szakértelem és kiváló szolgáltatás párosul, megerősít abban, hogy jól döntöttünk a gyártó mellett. Tudom, hogy ezekkel a gépekkel akár 20-25 évig tervezhetünk, fenntartható és kiváló minőségű gyártáshoz ez pedig elengedhetetlen.”

Péter a jövőben a FANUC gépekkel integrált, távfelügyelettel működtethető termelési rendszer kialakítását tervezi, ehhez azonban még néhány üzemi körülménynek változnia kell. Azonban a beruházások pozitív eredménye megerősítette abban, hogy a japán gyártóval a termelés új irányai nyithatók meg, még hatékonyabbá téve a közkedvelt író- és irodaszerek előállítását.

www.fanuc.eu