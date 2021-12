Szintet lépett a hazai bútoripar

Ezt nem láttuk jönni: már nem az automatizált, hanem a kézi hegesztés számít luxusnak. A robotika azonban már a bútoriparban is hódít!

Ha egy vállalkozás nem rendelkezik stabilan a megfelelő számú szakképzett hegesztővel, ott már egy-két darabos tételnagyságok esetében is hasznos tud lenni egy intelligens hegesztőcella. Ditti Vandendriessche, a Sanamöbel Kft. helyettes ügyvezető igazgatója beszélt a TechMonitornak a robotika bútoripari létjogosultságáról.

Nyaralás helyett felújítás

Mivel a pandémia ideje alatt a bútoráruházak is bezártak Európa-szerte, ez a bútoripari beszállítókat is nehéz helyzetbe hozta 2021 elején. A kerecsendi Sanamöbel Kft. munkatársakat nem bocsátott el, és szerencsére a bútorpiac is hamar magára talált, a hagyományosan erősnek számító év vége ugyanis idén még intenzívebbnek bizonyul. Ez talán annak tudható be, hogy a bútoripar egyik nagy vetélytársa a turizmus, vagyis ha sokan mennek nyaralni, akkor sokan halasztják el a bútorcserét, és fordítva. Jelenleg pang a turizmus, ami a lakásfelújítások és ezzel a bútoripar malmára hajtja a vizet. Néhány alapanyagot azonban csak rendkívül nehezen és drágán lehet beszerezni, ami megnehezíti a gyártást, mivel ha sikerül is beszerezni az alapanyagot, nem garantált annak a minősége.

Fémből készült dizájnbútorok Kerecsendről

A hegesztés a szűk keresztmetszet

„A lecsökkenő megrendelésállomány abból a szempontból előnyös is volt, hogy átnéztük a teljes gyártási folyamatot, és ahol csak lehetett, ott fejlesztettük a technológiát. Csúcsüzemben ez jóval nehezebb lett volna – jelentette ki Ditti Vandendriessche, a Sanamöbel Kft. helyettes ügyvezető igazgatója. – A legnagyobb problémánk egyértelműen az acél, a rozsdamentes acél és az alumínium hegesztésében jártas szakemberek hiánya, legális úton (az összes járulékteherrel együtt) ugyanis szinte megfizethetetlenné váltak a hegesztők. A nagy, automatizált hegesztőcellák számunkra nem jelentettek volna megoldást, mert nem nagy szériákat gyártunk. A TruArc Weld 1000 hegesztőcellát viszont mintha a mi igényeink alapján fejlesztették volna ki. Az alkatrészmérettől függően használjuk a cellát egy-, illetve kétkamrás üzemmódban, a lényeg az, hogy a gép sohasem áll, kétkamrás üzemmódban az egyik kamrában az előgyártmányt készítjük elő, mialatt a másik kamrában a megmunkálás folyik.”

Ditti Vandendriessche, a Sanamöbel Kft. helyettes ügyvezető igazgatója

A bútoripar nem kimondottan hangsúlyos a Trumpf életében, hiszen a TruArc Weld 1000 hegesztőcella is alapvetően fémek megmunkálására alkalmas, de ha valaki a bútoriparon belül fémekkel foglalkozik, annál egyre inkább előtérbe kerül a gyártás gépesítése és automatizálása. A Sanamöbel esetében már meglehetősen előrehaladott ez a folyamat, hiszen az alapanyagok beérkezésétől kezdve a vágást, hajlítást, és most már a hegesztést is gépesítve végzik.

„A hegesztési munkákat a Sanamöbel is hegesztő szakemberekkel végezte korábban, és ők kerestek meg minket azzal az igénnyel, hogy van-e megoldásunk a folyamat automatizálására – tette hozzá Molnár Zsolt, a Trumpf Hungary Kft. lézertechnika divízió értékesítési vezetője. – Az általuk a rendelkezésünkre bocsátott mintaalkatrészeket kivittük a Trumpf ausztriai kompetencia-központjába, ahol a tesztek kimutatták, hogy a gyártás nagymértékben automatizálható.” Egy komplett hegesztőcelláról beszélünk, ami egy, a napjainkban elterjedtnek számító, könnyen programozható kollaboratív robotot tartalmaz, így az ügyfél saját maga is képes üzembe helyezni az ívhegesztő cellát. Ezt megkönnyíti, hogy a vezérlés eleve számtalan adatot tárol a hegeszthető anyagokról és anyagvastagságokról, amikhez tehát iránymutatást is tud adni.

Molnár Zsolt, a Trumpf Hungary Kft. lézertechnika divízió értékesítési vezetője

A cél a hegesztés szinte teljes automatizálása

A síkágyas és csőlézergépek után a Sanamöbel a hegesztéstechnika automatizálását is a Trumpfra bízta, így az első TruArc Weld 1000 hegesztőcellát már 2021 tavaszán leszállították nekik. A gép gyorsan bizonyított, és ennek köszönhetően a novemberi Automotive vásáron kiállított hegesztőcella már egyenesen a Sanamöbel kerecsendi üzemébe utazott. Ha a megrendelésállomány az ügyfél várakozásainak megfelelően alakul, akkor az így leszállított második gépet hamarosan a harmadik, negyedik és ötödik TruArc Weld 1000 hegesztőcella is követi majd Kerecsendre.

TruArc Weld 1000 hegesztőcella Költséghatékony, egyszerűen megtanulható automatizálás A TruArc Weld 1000 hegesztőcellával az egyedi termékektől a tömeggyártásig valósítható meg az alkatrészek 2D, illetve 3D hegesztése, a fejlesztés során pedig a termelékenységre és a varrat minőségére fektették a hangsúlyt. A cella egyik hatalmas előnye, hogy kezeléséhez nincs szükség előzetes hegesztési, illetve robotprogramozási ismeretekre. Az Universal Robots robotkar programozása nem billentyűzettel történik, hanem a robotkar mozgatásával tudjuk elvégezni a betanítást. A cellát egy saját fejlesztésű szoftver vezérli, ami a hegesztőforrás és a robotkar működését is összehangolja. A robot szoftverével tehát a gépkezelőnek nem kell külön foglalkoznia, a vezérlés a Trumpf kezelőpanelen történik. Nem kell ismernünk a hegesztendő alkatrész fizikai tulajdonságait sem; az anyagvastagság megadása után a gép automatikusan állítja be a hegesztéshez szükséges paramétereket. A beállítás így olyan gyors tud lenni, ami már kisebb darabszámok esetén is nyereséges. A TruArc Weld 1000 legfőbb előnye, hogy hegesztési szakértelem nélkül is reprodukálható, egyenes és egységes varratokat kapunk hegesztési fröccsök vagy gyöngyök nélkül. A gép egyszerűségét bizonyítja, hogy még a beüzemeléshez sincs szükség a Trumpf szakembereire, a kiszállítás után alig négy óra alatt saját erőből üzembe helyezhető. Osztott munkatér A TruArc Weld 1000 hegesztőcella osztott munkaterű. Az elválasztó falat leengedve mindkét munkatérben 600 × 600 × 600 mm méretű alkatrészeket tudunk hegeszteni, de az elválasztó fal felhúzásával a megmunkálható alkatrészméret egyből 2 000 × 600 × 600 mm-re növekszik. A cella elején, oldalán és hátoldalán elhelyezett ajtóknak köszönhetően egyszerre több gépkezelő is hozzáfér a munkatérhez, ami a nagyobb méretű alkatrészek esetében válik igazán előnyössé. A munkaasztalhoz többféle befogószerszámot lehet illeszteni, amik az egymás után következő munkadarabok pontos pozicionálásáról gondoskodnak. A robot pedig ugyanazon az útvonalon halad végig újra és újra, egészen addig, amíg a munkadarab nem változik.

„Az automatizálás nem azt jelenti, hogy a meglévő hegesztőinktől megválunk, csak annyit, hogy a munkájukat már nagyrészt nem manuálisan végzik majd. Egy év múlva az összes hegesztési feladat 80-90%-át képesek leszünk automatizálni – tette hozzá Ditti Vandendriessche. – Egy géppel jelenleg mintegy 7-8%-nál tartunk, de számunkra az a lényeg, hogy már látjuk a megoldást erre az égető gyártási problémára. Nem lényegtelen az sem, hogy a robotos hegesztés után jóval kevesebb utómunkára van szükség. Nagy lépés volt a robotizálás a Sanamöbel számára, sok pénzt, energiát és időt emésztett fel, de a hasznossága megkérdőjelezhetetlen, és nem utolsósorban a dolgozóink egészségének megőrzéséhez is hozzájárul.”

A kerecsendi Sanamöbel Kft. a pandémia okozta leállást technológiai fejlesztésekre használta ki

A lánc olyan erős, amilyen a leggyengébb láncszeme

Egy beszállítónak a minőség mellett a gyártás folyamatbiztonsága a legfontosabb, ha ugyanis megáll az egyik lézervágó gép, akkor áll a hajlítás, a forgácsolás, a hegesztés, a csiszolás, a festés, és a dominók addig dőlnek, amíg az ügyfél gyártási folyamatába is begyűrűzik a leállás, ennél rosszabb referenciát pedig nehéz elképzelni. Nagyon fontos tehát, hogy minden gyártóberendezés képes legyen a megbízható működésre. „Az első Trumpf lézergépet mintegy hét évvel ezelőtt vásároltuk, jó tapasztalatokat szereztünk mind a minőségről, mind a működési stabilitásról, mint a szervizháttérről, ezért minden új gép kapcsán megadjuk az esélyt a Trumpfnak – mondta Ditti Vandendriessche. – Nem szabad a beszállítókat túl sokszor megdicsérni, ezért ha nem panaszkodom, akkor az már jót jelent. A fejlesztésekkel pedig nem állunk le: a harmadik, negyedik és ötödik TruArc Weld 1000 hegesztőcella mellett egy új öttengelyes marógép, egy csőhajlító gép, valamint egy szemcseszóró rendszer is érkezik majd az üzemünkbe.”

Molnár László