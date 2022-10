Száz százalékban megújuló energiát használni nem illúzió

A célkitűzés: a világ teljes energiaszükségletének fedezése megújuló forrásokból, fenntartható módon. Műszaki szempontból a válasz az All Electric Society

A világot két egymással ellentétes megatrend mozgatja: a növekvő népességszám egyre több energiát igényel, ám a növekvő energiatermelés egyre nagyobb mértékben károsítja a környezetet, növeli a széndioxid kibocsájtást. A Phoenix Contact csatlakozott a gazdaság és ipar nagy szereplői által életre hívott ideához, melyet adaptálva igyekszik ezt a két szempontot közös nevezőre hozni.

A Phoenix Contact 2022. szeptember 7-8-án rendezte meg Tokajban az All Electric Society jövőkép hazai megvalósítása mérföldkövének számító első IPARTY konferenciát. A konferenciára meghívott közel 70 szakmabeli az energiapiaci trendekről és megoldásokról folytathatott eszmecserét a terület vezető hazai és nemezközi szakértőivel.

Az IPARTY rendezvény fő üzenete a Phoenix Contact elkövetkező 10 évét meghatározó All Electric Society jövőkép volt. Az All Electric Society egy olyan világot rajzol elénk, amelyben a megújuló forrásokból nyert villamos energia a kívánt mennyiségben (korlátlanul) és megfizethetően áll mindenki számára rendelkezésre. Az energiatermelést tehát minél nagyobb mértékben a megújuló források irányába kell terelni, másrészt biztosítani kell az adott időpillanatban fel nem használt energia tárolását, harmadrészt pedig növelni kell az energiahatékonyságot. A megújuló forrásokra épülő energiatermelő és -tároló rendszerekhez pedig villamosítási, hálózatba kötési és automatizálási megoldásokra és technológiákra van szükség – ezek működését előadásokból, közvetlen megbeszélésekből, valamint a közeli napelemparkban tett látogatás során ismerhették meg az IPARTY résztvevői.

Pálos Gábor, a Phoenix Contact Kft. ügyvezető igazgatója és Hamza Attila értékesítési és marketing igazgatója a TechMonitor olvasóinak külön is beszélt az All Electric Society jövőképről.

Az energiatakarékosság évtizedek óta kiemelt hangsúlyt kap minden modern ipari rendszer esetében, a gyakorlatban viszont kevesen vették azt komolyan számításba. Változott ez a hozzáállás a történések hatására?

Pálos Gábor: Évről évre egyre szigorodnak a gyártóberendezések energiaigényének mérésére vonatkozó előírások, így minden iparcég érdekelt a fogyasztás közvetlen, decentralizált mérésében. Ez az energiahordozók árának növekedésétől függetlenül tény, de kétségtelen, hogy a piaci folyamatok ráerősítettek az energiatudatosságra. A kényszer nagy úr, márpedig most van kényszer.

Hamza Attila: Főleg azon termékek estében, amelyek energiafogyasztása összehasonlítható – ilyenek például a tápegységek –, a Phoenix Contact mindig a közvetlen élvonalban található. Ha pedig cégszinten nézzük az energiatakarékosságot, akkor hosszú távú programunk van arra, hogy nullára csökkentsük a teljes cégcsoport karbonlábnyomát.

Magyarország jó terep a megújuló energia kiaknázása szempontjából?

Hamza Attila: Magyarországon a megújuló energia végtelen mennyiségben áll rendelkezésre. Európai összevetésben jól állunk a napsütéses órák számát tekintve, a geotermikus forrásainkat sok más ország megirigyelné és bizonyos régiókban még a szélenergiára is hagyatkozhatunk. Fut az országban már olyan projekt is, amely azt teszteli, hogyan lehet a zöld hidrogént a meglévő infrastruktúrával eljuttatni A-ból B-be. Összességben hátrébb tartunk a megújuló energiák hasznosításában, mint sok, nálunk hátrányosabb környezeti feltételekkel induló ország.

A Phoenix Contact ezen megújuló energiaforrások nagy részében komolyan jelen van. A szolártechnikai palettánkat mindenki ismeri, kevesen tudják azonban rólunk – nem utolsósorban azért, mert Magyarországon ez elmúlt években nem épülhettek szélerőművek –, hogy átfogó szélgenerátor-alkatrész választékkal rendelkezünk, a gotermikus energia kiaknázásában pedig az irányítástechnikai portfóliónk kaphat szerepet.

Hogy lehet, hogy a támogatott eszközbeszerzések minden fontos részletét ismerik a cégvezetők, miközben a profit növelésére szintén kiválóan alkalmas energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) sokak számára ismeretlen fogalom?

Hamza Attila: Nagyon jó kérdés és arra is rávilágít, hogy még sok feladatunk van ezzel kapcsolatban. Mivel egészen a közelmúltig nem az energiaárak határozták meg egy cég lehetőségeit és fejlődési útjait, ezért a gondolkodási kultúránkba sem épült be. Az ipar ebből a szempontból pontosan ugyanúgy működik, mint a lakosság. Vannak cégek, amelyek már eddig is számolták az egy termékre jutó energiaigényt, számukra nem hoztak sok újdonságot a megváltozott feltételek, de a többség most szembesül az energiahatékonysági beruházások értelmével. Örülünk, hogy a konferenciánk többek között ilyen kérdésekre és lehetőségekre is rávilágított.

Pálos Gábor: Én azt értettem meg a beszélgetésekből, hogy egy energiamérő műszereket és szoftvereket gyártó cégnek is érdemes már az energiaauditnál megragadnia a kérdéskört. Lehet, hogy az ügyfél még nem is tudja, mit szeretne elérni. De ha egy energia auditor feltárja a veszteségek okait, akkor onnantól sokkal könnyebb meghatározni a fejlesztési lehetőségeket és a Phoenix Contact rendszerek is könnyebben hozzáilleszthetők a célokhoz. Látszik, hogy az energiahatékonysági megoldások további népszerűsítésre szorulnak, többek között az All Electric Society programunk is ezt célozza.

Az All Electric Society egy vízió, vagy stratégiai szintű program?

Pálos Gábor: Ez egyelőre egy jövőkép, amihez keressük a stratégiai utat. Nem kicsik a vállalások és nem kicsi a feladat. Még további 20-25 év, amíg a fosszilis energiahordozókat szinte teljes mértékben megújulókra cseréljük – a hazai realitások pedig még ennél is hosszabb időtávot vetítenek előre. Ez csak úgy teljesíthető, ha az államok és az ipari szereplők egy irányba húzzák a szekeret. A magunk részéről annyival tudunk hozzájárulni a CO 2 -semlegesség eléréséhez, hogy kifejlesztjük az ezt támogató technológiákat és várjuk azokat a tudományos eredményeket, amikre már tömeges méretekben alapozható a gazdaságos energiatermelés.

Hamza Attila: Az All Electric Society jövőképet természetesen cégen belül projektekre bontottuk – villamosítás, automatizálás, hálózatba kapcsolás, stb. –, a mi feladatunk a technológiai háttér biztosítása, amivel a partnerek megvalósíthatják a teljes jövőképet. Építjük a rendszerintegrátori hálózatunkat is, ami olyan tagokból áll, amelyek képesek a jövőkép támogatására. Nem zárom ki azt sem, hogy az All Electric Society köré egész ipari közösség is épülhet, hiszen ez a konferencia is valamilyen szinten már erre szolgál és már most alig győzzük az itteni közel 70 vendég érdeklődéseit kezelni.

Valódi fegyver a klímaváltozás ellen

A fenntarthatóságért vívott küzdelem egyik legfontosabb mérföldköve kétségtelenül a karbonsemlegesség elérése lesz. A Phoenix Contact két éve hirdette meg a CO 2 -semlegesség 2030-ig történő elérését célzó All Electric Society programot. A program négy pillére – az okos rendszerek, a villamosítás, a digitalizáció és az automatizálás – a megújuló módon termelt energia szükség szerinti felhasználásának „kisokosaként” működik. Frank Stührenberg, a Phoenix Contact vezérigazgatójának szavaival a program „egy vízió, ami alatt 17 000 munkatárs dolgozik átfogó, intelligens és integrált megoldásokon az energiafelhasználás minden területére.”

A koncepció a Nemzeti Energiastratégia célkitűzéseivel is összhangban áll, amelynek egyik kiemelt célja, hogy 2030-ra a hazai áramtermelés kilencven százaléka szén-dioxid-mentes legyen – bár a teljes karbonsemlegességet nemzetgazdasági szinten csak 2050-re tűzte ki. Már az európai energiakrízis előtt is azt mutatták a felmérések, hogy magyar háztartások kétharmada szeretne napelemes rendszert telepíteni, részben környezettudatossági, részben anyagi megfontolások miatt. Jelenleg egy ilyen felmérés minden bizonnyal 100 százalék körüli eredményt hozna ki – figyelembe véve, hogy a „napelem támogatás” keresőszavakat 2021. szeptemberében kezdték el kiugróan sokan beütni a Google keresőjébe.

„Ez a mi dolgunk, és nem is kevés”

Az All Electric Society program tehát nyitott kapukat dönget, a kulcs „pusztán” az információ- és forráshiány megszüntetése. Az információhiány leküzdésének egyik legjobb eszköze valóban egy 10 szakmai előadással, napelempark látogatással és személyes megbeszélésekkel színesített konferencia, hiszen 70 olyan véleményvezért szólított meg, akik egyenként is ügyfelek százaival állnak kapcsolatban. Az előadások a karbonsemleges ipar minden forró témakörét felölelték a megújuló energia termelésének, tárolásának és elosztásának fajsúlyos kérdéseitől a finanszírozási és kiberbiztonsági kérdéseken át egészen a hidrogénben és tüzelőanyag-cellás alkalmazásokban rejlő lehetőségekig.

A forráshiány ennél biztosan nehezebben küzdhető le – amint a 2021 őszén kiírt állami 100 százalékos napelem támogatási pályázatok sorsa is mutatja, ezen a téren valóban sok múlik az ipari szereplők elköteleződésén és problémamegoldó képességén. Nemzetgazdasági szinten pedig a legfontosabb teendő a közlekedési, ipari, infrastrukturális, épület- és energiaszektor összekapcsolása lenne, ami tovább növelné a méretgazdaságosság eddig kiaknázatlan lehetőségeit és a nyereségességet növelő technológiai fejlesztésekre ösztönözné a vállalkozásokat. A nagy energiatermelők a tároló és fogyasztó szektorokkal történő energetikai és adattechnológiai összekapcsolása révén növelhető az energiahatékonyság, kiegyensúlyozható a fogyasztás és rugalmasabbá tehető a rendelkezésre állás.

Mindez azonban intelligens rendszereket igényel és itt zárul a kör, itt érünk el az olyan cégek, mint a Phoenix Contact szerepéhez: portfóliójával a villamos csatlakozástól az adatkapcsolaton át az intelligens információtechnológiai rendszerek létrehozásáig mindent felölel. Már csak élni kell vele.

Molnár László