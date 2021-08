Szakképzettség nélkül, alacsony üzemeltetési költséggel

Hazai fejlesztésű kézi lézerhegesztőgép egyszerűsíti le a fémhegesztés sokszor költséges és bonyolult folyamatát

Címkék: fiber lézer hegesztés hegesztéstechnika lézer lézeres hegesztés lézertechnológia Trumpf

A lézeres kézi hegesztés egyre inkább teret hódít Magyarországon is, köszönhetően annak az előnynek, hogy lényegesen leegyszerűsíti a műveletet, vagyis nincs szükség olyan mélyreható hegesztési ismeretekre és tapasztalatra, mint a hagyományos hegesztés esetében. Az új, hazai fejlesztésű lézeres kézi hegesztőállomásról Makkos Levente, a TRUMPF Hungary Kft. gépértékesítő mérnöke beszélt a TechMonitornak.

Hazai fejlesztés, gyorsabb művelet

Makkos Levente, a TRUMPF Hungary Kft. gépértékesítő mérnöke

„Az új kézi hegesztőállomásról érdemes tudni, hogy a TRUMPF portfóliójában jelenleg nem szerepel saját fejlesztésű, kerekeken guruló, mobil, kézi lézerhegesztőgép gyártása, ezért ez egy magyar cég által fejlesztett állomás, amiben TRUMPF lézerforrás működik – árulta el Makkos Levente. – Az állomás már elérhető a közös portfólióban, sőt mi több, 24 gépet értékesítettek és 6 gépet már termelésbe is állítottak az országban. A fejlesztő partnerünkkel közösen teszteltük és állítottuk be a TruFiber P Compact szériába tartozó 1, 1,5 és 2 kW-os lézerforrásokat, a gép tehát ebben a három teljesítménykategóriában érhető el.

A nagyjából 1 200 × 800 × 1 100 mm méretű berendezés a lézerforrás típusától függően 190–210 kg súlyú. A lézerforrás 1 064 nanométeres hullámhosszú infravörös fiber lézert állít elő, ami ideális a fémek megmunkálásához.

A berendezés üzemeltetési költsége kisebb, mint a hagyományos hegesztőeljárásoké, hiszen a legtöbb esetben nincs szükség hozaganyagra. A gyökölés is elhagyható az alapanyag előkészítése során, hiszen a 2 kW-os berendezéssel 10 mm-es beolvadás érhető el egy oldalról, ezért ha a felület mindkét oldalról hozzáférhető, akkor 20 mm anyagvastagságig semmilyen előkészítést nem igényel a művelet. Ez az utómunkára is igaz; mivel a gép gyakorlatilag fröccsenésmentesen hegeszt, ezért felületkezelésre sincs szükség. Ez az acélokra ugyanúgy igaz, mint a rozsdamentes acélokra, az alumíniumra vagy a rézre, de két különböző anyag összehegesztése sem jelent problémát. A lézerforrással megoldható az is, ha például alumínium hozaganyaggal szeretnénk két rozsdamentes acél elemet összehegeszteni. A lézergép egy kicsit módosított fejjel bármilyen robotkarra szerelhető, vagyis ha automata hegesztőcellába szeretnénk építeni, akkor ahhoz is tudunk megfelelő konfigurációt szállítani.

Nagy választék speciális igényekhez

A folyadékhűtéses lézerforrást egy 19 colos rack modulba szereltük. A hűtőrendszer a hegesztőpisztoly hűtéséről is gondoskodik. A TruFiber P Compact széria nemcsak több teljesítményfokozatban, hanem több lézerfénytípussal is kérhető attól függően, hogy az ügyfél milyen foltátmérőt és teljesítményeloszlást igényel. A foltátmérő 0,1 mm-től 4,5 mm-ig változtatható fokozatmentesen, hiszen vékonyabb lemezek esetében nagyobb foltátmérőre van szükség a megfelelő eredmény eléréséhez. A kisebb foltátmérővel viszont nagyobb beolvadási mélység hozható létre. Csak arra kell figyelni, hogy a lézerfény ne jusson vissza a lézerdiódához. Ehhez általában 30 fokos szögben kell tartani a hegesztőpisztolyt, amivel megfelelő beolvadás érhető el, és a lézerfény sem verődik vissza a hegesztőforrásra. A 450 000 üzemórára tesztelt lézerforrás teljes mértékben karbantartásmentes, ami szintén csökkenti az üzemeltetési költségeket. De hatalmas előny az is, hogy a gép kezeléséhez nincs szükség szakképzett hegesztőre, aki sok esetben megfizethetetlen Magyarországon.

Az európai gyártású gépekre jellemző biztonsági szint

A berendezés 100%-ban hazai fejlesztésű, a hardveres és a szoftveres részt is fejlesztőpartnerünkkel közösen hoztuk létre. Minden olyan biztonsági elemet tartalmaz, ami elvárt egy modern európai gyártóberendezéstől. A lézerfénykábel sérülése esetén a gép automatikusan leáll. A hegesztőfej végén található réz érintkezőnek találkoznia kell a munkadarabbal, így zárul az áramkör, és ez biztosítja, hogy senki se „lövöldözzön a levegőbe” a lézerrel. Az állomás tetejére szerelt lámpa sárgán világít, ha a gép készenlétben van, és pirossal, ha a lézerfény aktív. Nemcsak a gép, hanem minden beépített alkatrész megfelel minden vonatkozó szabványnak és minősítésnek.

A berendezés nitrogén védőgázt használ, amit 2,5 bar nyomással vezetünk a munkadarab felületére, és ami elfújja a nem kívánt részecskéket a hegesztési varratból. A lézerfény nincs elszigetelve a gépkezelőtől, ezért teljes munkavédelmi felszerelés szükséges. A lézervédelmi szemüveg a gép tartozékának számít, nem kell külön megvásárolni.

„A 72 órás szerviztámogatás erre a gépre is garantált – ami a mindennapokban 24 órát jelent, csak a pénteki bejelentések kedvéért hívjuk 72 órásnak, hiszen ebben az esetben hétfőre marad a kiszállás. Ha a gép nem javítható a helyszínen, akkor cseregépet biztosítunk a partnerünkkel közösen” – jelentette ki Makkos Levente.

A gép ára egy TÜV-minősítést adó hegesztési vizsgát is tartalmaz, ami a berendezés minősített kezeléséhez szükséges, az állomány megvásárlásával tehát egy fő részére ez a vizsga is biztosított. Európában 160 személynek van ilyen hegesztési vizsgája, és ezek közül 20 Magyarországról került ki.

Széles körű felhasználási lehetőségek

„A technológia előnyei miatt hatalmas potenciált látok a kézi hegesztőállomás piacában. Van olyan karosszériaüzem, amely éppen a sokkal egyszerűbb folyamat, az előkészítés és az utómunka elhagyása miatt vásárolta meg a berendezést. De a legnagyobb multicégek is használják a gépet, ahol elvárás a legnagyobb pontosság és az éjjel-nappal történő rendelkezésre állás – tette hozzá Makkos Levente. – A legnagyobb felvevőpiacot a fémszerkezetgyártó vállalkozások jelentik majd, de az autóipar is komoly értékesítési lehetőséget jelent, például a fémöntvények utómunkálásában.

A gép az őszi nyílt napokon lesz megtekinthető és kipróbálható – akár saját munkadarabokkal. A berendezést a novemberi Automotive kiállításon is bemutatjuk majd, de ott értelemszerűen nem lehet majd működés közben megtekinteni. Az értékesítést tehát minden tekintetben támogatjuk, még ha a végén nem is a TRUMPF-fal szerződik le az ügyfél.”

